Казахстан выиграл 3 из 4 матчей в отборе Евро-2024, набрав одинаковое количество очков с лидером группы Финляндией

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Казахстана одержала 3 победы в 4 матчах отбора на Евро-2024.

Команда под руководством Магомеда Адиева обыграла сборную Северной Ирландии (1:0) в игре четвертого тура группового этапа квалификации.

Победный гол на 88-й минуте забил Абат Аймбетов.

Казахстанская команда начала квалификацию с поражения от Словении (1:2), но после этого выиграла три матча подряд, переиграв ранее Данию (3:2) и Сан-Марино (3:0).

После четырех игр Финляндия занимает первое место в группе H, Казахстан находится на второй строчке, при этом у команд одинаковое количество очков – по 9. У сборных Дании и Словении по 7 баллов в активе.

27 комментариев

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ERNST
Алга Казахстан!
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Red_Marlboro_
Победа над Данией вообще крутая была)
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Денис Бояров
Ответ Velirpa
чем дальше от России, тем выше, Алга!
Так че же Казахстан российский тренер тренирует?
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-7
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Актобе
Где Роман Павлюченко с его экспертным мнением?
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Фан Рубина
Отличный результат, наконец-то стали показывать уровень.
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Жан Поль Бельманда
Алга джиги✊
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Илья Сутурин
Адиев хорош!
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d_milan
Мага Адиев красава
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Advokaat
В Астане можно и нужно дожимать финнов и тех же айришей, чтобы выйти на финишную прямую в роли единоличных лидеров. Это под силу этому составу сборной Казахстана. Наконец то появился необходимый сплав опытных и молодых игроков, способных четко выполнять тренерскую установку на поле. Адиеву и Балтиеву - твердая пятерка за выполненную работу, браво казахи 👏👏👏
+5
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Денис Бояров
Ответ Экспертное мнение
А если условный Магомед живет в Москве, это российский гражданин или понаехавший из Кавказа? Россия для русских или для Магомеда тоже? Я запутался
ой бл, а я чё, отвечаю за тех, кто орет Россия для русских? Как москвич к слову, отмечу, что ни я, ни мое окружение такие лозунги не одобряют. А так классная у тебя демагогия, сам выдумал у меня этот тезис, сам разоблачил. Видимо неправильно, что я посмел просто ответить на русофобский высеры под постом, где вообще речь идёт о сборной Казахстана, нужно же везде унизить Россию
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Sabaka Sabaka
гол просто на Пушкаша, охеренная банка
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Under
где там тот весельчак, кто на всех ветках пишет про Казахстан, возглавивший группу?
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Jan Paskel
Ответ Денис Бояров
Так че же Казахстан российский тренер тренирует?
гонять плюсы это тоже надо уметь. Но за казахов рад, хоть я и из Литвы, вообще далеко, но связи есть))
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Rossoneri1996
Анкара Абат
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da0s
Рахмет тренеру чеченцу!!!
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LaffyTaffy
Кумыс животворящий что делает а
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Advokaat
Ответ Sabaka Sabaka
гол просто на Пушкаша, охеренная банка
Со своей половины поля прошил всю оборону айришей, этот гол претендент на гол этого тура отбора как минимум.
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Кашшай Чакырович
Вот бы на чемпионат Европы вышли ) хоть за кого было поболеть ))
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nikitosdaipoltos
Гол крутейший забили
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Ростовский
Ответ Velirpa
какой российский? Мага Адиев тренирует их, разве нет?
Да, россиянин
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&_Bishep_&
Ответ Velirpa
какой российский? Мага Адиев тренирует их, разве нет?
Ну да. Магомед Адиев- воспитанник и бывший футболист грозненского Терека. Кстати его отец в 1980-ые работал начальником (или гендеректор) Терека.
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Денис Бояров
Ответ Advokaat
Со своей половины поля прошил всю оборону айришей, этот гол претендент на гол этого тура отбора как минимум.
чем то знаменитый гол Пато на первой минуте напомнил
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