Казахстан выиграл 3 из 4 матчей в отборе Евро-2024, набрав одинаковое количество очков с лидером группы Финляндией

Сборная Казахстана одержала 3 победы в 4 матчах отбора на Евро-2024.

Команда под руководством обыграла сборную Северной Ирландии (1:0) в игре четвертого тура группового этапа квалификации.

Победный гол на 88-й минуте забил Абат Аймбетов.

Казахстанская команда начала квалификацию с поражения от Словении (1:2), но после этого выиграла три матча подряд, переиграв ранее Данию (3:2) и Сан-Марино (3:0).

После четырех игр Финляндия занимает первое место в группе H, Казахстан находится на второй строчке, при этом у команд одинаковое количество очков – по 9. У сборных Дании и Словении по 7 баллов в активе.