Сборная Ирландии U21 ушла с поля из-за расистского оскорбления игрока Кувейта в адрес одного из запасных

Матч молодежных сборных Ирландии и Кувейта был прерван из-за проявления расизма.

Сборная Ирландии U21 обыгрывала Кувейт U22 со счетом 3:0. Товарищеский матч был прерван во втором тайме – главный тренер европейской команды Джим Кроуфорд увел своих игроков с поля, когда один из игроков Кувейта оскорбил футболиста Ирландии на расовой почве.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) опубликовала заявление в связи с этим эпизодом.

«FAI с сожалением сообщает, что матч сборной U21 против Кувейта был отменен после расистского высказывания, сделанного кувейтским игроком в адрес одного из наших запасных.

FAI не потерпит расизма по отношению к кому-либо из наших игроков или персонала и сообщит об этом серьезном вопросе в ФИФА и УЕФА», – говорится в заявлении.

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Бокселла со стороны соперника