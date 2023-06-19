Сборная Ирландии U21 ушла с поля из-за расистского оскорбления игрока Кувейта в адрес одного из запасных

Теги высшая лига Ирландия сборная Кувейта по футболу сборная Ирландии U-21 товарищеские матчи (сборные) дискриминация Футбол

Матч молодежных сборных Ирландии и Кувейта был прерван из-за проявления расизма.

Сборная Ирландии U21 обыгрывала Кувейт U22 со счетом 3:0. Товарищеский матч был прерван во втором тайме – главный тренер европейской команды Джим Кроуфорд увел своих игроков с поля, когда один из игроков Кувейта оскорбил футболиста Ирландии на расовой почве.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) опубликовала заявление в связи с этим эпизодом.

«FAI с сожалением сообщает, что матч сборной U21 против Кувейта был отменен после расистского высказывания, сделанного кувейтским игроком в адрес одного из наших запасных.

FAI не потерпит расизма по отношению к кому-либо из наших игроков или персонала и сообщит об этом серьезном вопросе в ФИФА и УЕФА», – говорится в заявлении.

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Бокселла со стороны соперника

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10 комментариев

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Михо
Точно белые наносят ответный удар! Это уже тенденция😃
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blaugrano
Ответ Михо
Точно белые наносят ответный удар! Это уже тенденция😃
Да какие же они белые. В британских сборных уже до половины цветных.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ NOOhr
А какого игрока Ирландии - это важно ☝️ В недавнем матче Новой Зеландии с Катаром решили, что жизни белых имеют значения… А тут? Азиаты совсем ах…ли, ведут себя как неонацисты, что Катар, что Кувейт буквально отвращают толерантную сборную России от своей федерации.
Причем тут сборная России?
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therealgreenman
Сегодня зарождение нового флешмоба чтоль?
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Михо
Ответ blaugrano
Да какие же они белые. В британских сборных уже до половины цветных.
Да, будет смешно если белый кувейтец обозвал черного ирландца😃
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Фут.Боль
Ответ Гамарджоба Генацвале
Причем тут сборная России?
Наши умнее, сразу тему просекли.Заранее не стали играть в этих расистско - дискриминационных матчах по эгидой ФИФА и УЕФА.
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sacha2
Катар, а теперь Кувейт заканчиваю свои матчи досрочно. Позор однако:)
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gukmamop
кучно пошли
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Peter Parker
Ответ Михо
Точно белые наносят ответный удар! Это уже тенденция😃
Ну как ответный…скорее просто отыгрываются на арабах
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