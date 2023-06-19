Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Бокселла со стороны соперника

Теги МЛС сборная Новой Зеландии по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Мануэль Шюттенгрубер Миннесота Юнайтед Майкл Бокселл дискриминация Футбол

Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч из-за оскорблений в адрес игрока команды.

Новая Зеландия проводила товарищеский матч с Катаром в Австрии. После первого тайма счет был 1:0 в пользу команды Даррена Бизли.

Однако футболисты новозеландской команды отказались выходить на второй тайм из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла

«Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – говорится в заявлении сборной. 

Главным арбитром матча был австриец Мануэль Шюттенгрубер.

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15 комментариев

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Overkiller
"После первого тайма счет был 1:0 в пользу команды Даррена Бизли."

А можно нормально писать в чью пользу был счёт??
Тут прям все в курсе кто сейчас тренеры таких мега-сборных как Новая Зеландия и Катар. Особенно учитывая что у вас же на сайте ГТ Катара - Феликс Санчес Бас, которого там давно уже нет.
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Ярик01
Он вроде белый. По какому поводу оскорбляли
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romanisti89
Красава, обратный расизм. Жизни белых важны
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a.sh.s.
что же сказал игрок Катара белому парню?)
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poolshh
Еще и австрийского судью «заподозрят»)
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Махмуд Адылов
Так он же белый 😂😂😂 какой тут расизм 😅
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Женя Дерунов
в обратку стало работать? Белого назвали белым?))) За что боролись как говориться))
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Adeen
Хех) Пойдёт. Прецедент есть)
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Владимир Вербицкий
Какой нежный мир.
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Михо
Судя по фото этот Бокселл белый, то есть его оскорбили за это? Снежком назвали или как😃 а пол сборной Катара черные, получается белые наносят ответный удар😃
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Red_Marlboro_
Мне интересно Винисиус осудит это,или его поставили на должность чтобы только темнокожих защищать?
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Wayne Gretzky 99
Араб обозвал его киви.
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Streetbor
сказал вы там вверх головами ходите)
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