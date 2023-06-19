Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Бокселла со стороны соперника

Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч из-за оскорблений в адрес игрока команды.

проводила товарищеский матч с в Австрии. После первого тайма счет был 1:0 в пользу команды Даррена Бизли.

Однако футболисты новозеландской команды отказались выходить на второй тайм из-за расистских оскорблений в адрес защитника .

«Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – говорится в заявлении сборной.

Главным арбитром матча был австриец Мануэль Шюттенгрубер.

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