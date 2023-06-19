Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Бокселла со стороны соперника
Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч из-за оскорблений в адрес игрока команды.
Новая Зеландия проводила товарищеский матч с Катаром в Австрии. После первого тайма счет был 1:0 в пользу команды Даррена Бизли.
Однако футболисты новозеландской команды отказались выходить на второй тайм из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла.
«Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – говорится в заявлении сборной.
Главным арбитром матча был австриец Мануэль Шюттенгрубер.
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А можно нормально писать в чью пользу был счёт??
Тут прям все в курсе кто сейчас тренеры таких мега-сборных как Новая Зеландия и Катар. Особенно учитывая что у вас же на сайте ГТ Катара - Феликс Санчес Бас, которого там давно уже нет.