Депутат Журова о сроке Промеса: «Для России это репутационный удар. Преступник должен сидеть в тюрьме, как говорил Жеглов»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Светлана Журова Государственная дума Квинси Промес Политика Футбол

Депутат Светлана Журова жестко высказалась о приговоре форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Должен ли Промес быть депортирован? Тут вопрос Интерпола, сложно депортировать, когда нет юридических оснований. А когда будет запрос, наш Интерпол и будет принимать решение. Соглашений с Голландией о выдаче преступников у нас нет. С Интерполом есть у нас договоренности, вопрос к ним.

Конечно, для России это репутационный удар. Когда вина доказана, это неоднозначное отношение. Как говорил Глеб Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме. Если вина доказана, реакция для всех должна быть одинаковой.

Выдать ему российский паспорт? Не уверена, что он сможет получить его. Я бы не стала обходить закон, в котором, возможно, прописано, что за его нарушения он не сможет стать гражданином РФ. Я бы ради него наш закон не нарушала», – заявила депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка.

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121 комментарий

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Екн Лор
Интересно, она в курсе про одного международного преступника, разыскиваемого Гаагой?
+226
-60
+166
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TaR
Ну в принципе да, сейчас репутация России именно от этой ситуации зависит
+141
-12
+129
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Павел Чеклецов
Ответ Екн Лор
Интересно, она в курсе про одного международного преступника, разыскиваемого Гаагой?
Ну она же сказала- я ради него не стала бы нарушать наш закон. Но тогда получается ,что ради кого то другого можно, а все что до этого сказала не считается)
+69
-8
+61
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Cruel Snake
Какие мощные цитаты!
Если действительно, преступник должен сидеть в тюрьме! То пора ворошить место её работы, там много кто должен это сделать
+46
-3
+43
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Cruel Snake
Я бы лучше хотел услышать, другую цитату Жеглова, правда не много переделанную :

— " -А теперь Плешивый ! -Я сказал... Плешивый!!!
+60
-25
+35
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Гусеконь
Ответ Екн Лор
Интересно, она в курсе про одного международного преступника, разыскиваемого Гаагой?
той конторой, которой США запретили рассматривать дела против их граждан?
+36
-8
+28
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fredy13
Ответ Гусеконь
той конторой, которой США запретили рассматривать дела против их граждан?
Не надо смущать людей и задавать настолько неудобные вопросы)
+21
-4
+17
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Николай Карпов
Ответ Екн Лор
Интересно, она в курсе про одного международного преступника, разыскиваемого Гаагой?
Тут объявление видел: "Требуются новые водители Леопардов".
+20
-5
+15
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Фёдор Кузнецов
Ответ Екн Лор
Интересно, она в курсе про одного международного преступника, разыскиваемого Гаагой?
Тот суд который пол мира не признает
+15
-1
+14
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Александр Жердин
Ответ HI MARS
Они бьют исключительно по военным целям
Ясно-понятно. Российские ракеты несут смерть и разрушение, а американские - исключительно демократию и свободу. А бравые командос насилуют исключительно в гуманитарных целях, да? https://dzen.ru/a/ZFlogOvEBFGk-zuI
+14
-5
+9
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Дважды_Герой
Ответ HI MARS
Они бьют исключительно по военным целям
И действительно лицемер...
+12
-3
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Bartez1986
своему коллеге по госдуре иванюженкову это расскажи
+13
-4
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Preacher
Не преступник, а вор.
Цитирует еще
+9
-2
+7
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Мишаня Кашников
Ответ Екн Лор
Интересно, она в курсе про одного международного преступника, разыскиваемого Гаагой?
свидетели Гааги 😁
+8
-1
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Посторонним В
Черт с ней, с Журовой. Но с Квинси придется расстаться. Спартак был с ним честен, не отстраняли и не хейтили, но сейчас есть судебное решение. Пришло время и ему быть честным со Спартаком. Жаль парня очень, но это был его выбор.
+13
-7
+6
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eugens
Ответ HI MARS
Был бы футболистом Зенита,по другому запела бы)
Был уже футболист Зенита. Сел и был убран из клуба.
+7
-2
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Евгений Марков
Ответ Екн Лор
Интересно, она в курсе про одного международного преступника, разыскиваемого Гаагой?
Смени пластинку , а то зажевало.
+6
-1
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Заборостроитель
Ответ Cruel Snake
Я бы лучше хотел услышать, другую цитату Жеглова, правда не много переделанную : — " -А теперь Плешивый ! -Я сказал... Плешивый!!!
Амбудсмен или Омбудсмен?
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Corde Fidelium
Ответ banchik1
Не совсем прав. В целом, это говорит и о стране тоже, в которой разрешается прятаться от уголовного преследования за поножовщину, давать работу и возможность неплохо зарабатывать.
Ты это британцам расскажи, уж они знают толк в невыдаче преступников.
+7
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Сергей Aficionado
Депортируйте вначале в Нидерланды нашего Дедушку-уничтожителя Пэтриотов. Вот он - точно репутационный удар по России, регулярно подминающий Конституцию и междунар.право. А с Промесом... пока апелляции, то да се - у Спартака еще много времени для обдумывания репутац.рисков после голландских приключений Антохи Эскобара. Как-никак - лучший бомбардир клуба, не завидую я сейчас боссам красно-белых. Но на фоне "подвигов" некоторых Лысых Уголовников с медальками - дело Квинси просто меркнет. Дальше окопов не сошлют и обратно не депортируют.
+23
-19
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CVC
Ответ sbelich
А сейчас,при нынешней ситуации хотя бы один суд международная действует,хотя бы одно решение было в пользу России?
именно поэтому на эти решения нужно ложить с прибором)
+5
-2
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sbelich
А сейчас,при нынешней ситуации хотя бы один суд международная действует,хотя бы одно решение было в пользу России?
+5
-2
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Алексей Шулев
Ответ HI MARS
Они бьют исключительно по военным целям
🤣🤣🤣🤣🤣 насмешил лицемер
+5
-2
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Dinarxxx
есть один преступник убил уже почти сто тыч чел и продолжает это делать. я это о зеленском
+11
-8
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Corde Fidelium
Ответ Тайосич
Путина когда в Гаагу отправят?
Скорей тебя туда отправят. Чудненький.
+6
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