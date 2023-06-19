Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Хавбек «Спартака» не посещал слушания по делу

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил тюремный срок за нападение с ножом на брата.

Как сообщает De Telegraaf, суд в Амстердаме приговорил 31-летнего футболиста к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах.

Промес также должен выплатить потерпевшему 7 000 евро в качестве компенсации.

Отмечается, что приговор был бы смягчен на 6 месяцев, если бы выразил раскаяние и готовность нести ответственность. Он этого не сделал.

На слушания игрок « » не явился, он пытался переложить вину на другого человека и даже говорил о гордости за «восстановление чести семьи» в разговоре с родственниками.

В ночь с 24 на 25 июля 2020 года в Абкауде Промес, игравший тогда за « », ранил ножом в колено двоюродного брата. Игрок повредил сухожилие на ноге родственника, который до сих пор не оправился физически.

Суд посчитал покушение на непредумышленное убийство или покушение на убийство, на чем настаивал обвинение, недоказанными.

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