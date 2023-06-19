Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Хавбек «Спартака» не посещал слушания по делу

Теги Спартак высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил тюремный срок за нападение с ножом на брата.

Как сообщает De Telegraaf, суд в Амстердаме приговорил 31-летнего футболиста к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах.

Промес также должен выплатить потерпевшему 7 000 евро в качестве компенсации.

Отмечается, что приговор был бы смягчен на 6 месяцев, если бы Квинси выразил раскаяние и готовность нести ответственность. Он этого не сделал.

На слушания игрок «Спартака» не явился, он пытался переложить вину на другого человека и даже говорил о гордости за «восстановление чести семьи» в разговоре с родственниками.

В ночь с 24 на 25 июля 2020 года в Абкауде Промес, игравший тогда за «Аякс», ранил ножом в колено двоюродного брата. Игрок повредил сухожилие на ноге родственника, который до сих пор не оправился физически.

Суд посчитал покушение на непредумышленное убийство или покушение на убийство, на чем настаивал обвинение, недоказанными.

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320 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Зарема: ну а что вы хотели, Промес же нападающий
+521
-10
+511
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Криштиану Роналду
Ничего подаст апелляцию в Бассманый суд Москвы и окажется что это брат пырнул коленом нож Промеса.
+320
-33
+287
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kokakoka
Ответ unreality
Ну, если контракт не расторгнут, то это ИХМО позор будет
Уверен, что не расторгнут
+230
-3
+227
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SummanenaFanat
Сейчас фанбаза Спартака тоже будет говорить, что без приговора суда он не уголовник?)
+244
-38
+206
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unreality
Ну, если контракт не расторгнут, то это ИХМО позор будет
+177
-55
+122
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Барсик Юрана
Это в Вагнер без собеседования
+105
-13
+92
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schwein
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Зарема: ну а что вы хотели, Промес же нападающий
Если в приговоре Промесу не найдена рука Газпрома, то это был не комментарий Заремы.
+97
-7
+90
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schwein
Ну теперь то можно уголовника называть уголовником?
+85
-14
+71
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Aleksey Yashin
Суд Амстердама помог Спартаку продлить контракт с Промесом
+58
-2
+56
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Ann Tretiakova
Ответ SummanenaFanat
Сейчас фанбаза Спартака тоже будет говорить, что без приговора суда он не уголовник?)
ну зато дело о наркотиках еще не доказано)))))так что они найдут выход из ситуации ....
+58
-4
+54
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Влад Безруков
А это ещё история про наркотики не пришла к логичному завершению
Ну теперь точно паспорт ему одобрят
+53
-8
+45
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CaSpeR-13
Ответ SummanenaFanat
Сейчас фанбаза Спартака тоже будет говорить, что без приговора суда он не уголовник?)
там им уже руководство придумало отмазку
+51
-10
+41
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Vićtor Diaź
Позорище просто
Уголовник😤
+56
-19
+37
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theDoctor
Что ж, аргумент "Пока нет приговора, не преступник", больше не работает.
+38
-6
+32
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Удар Кержакова
Интересно было бы послушать сейчас Александра Шмурнова) жаль, что он уехал.
+33
-11
+22
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Виталий Степанов
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Зарема: ну а что вы хотели, Промес же нападающий
В голосину 😂😂
+24
-3
+21
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Destro7451
Ответ unreality
Ну, если контракт не расторгнут, то это ИХМО позор будет
ещё и паспорт дадут
+21
-1
+20
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goshforever
Ответ unreality
Ну, если контракт не расторгнут, то это ИХМО позор будет
Понятно, что не расторгнут. Большие сомнения даже в расторжении после прохождения всех инстанций и вступления приговора в законную силу.
+20
-2
+18
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unreality
Ответ Sektant86
С хера ли?! Он футболист в первую очередь! Кого он там пырнул не наши проблемы!
Ты сам-то осознаешь, что только что написал?) То есть, по твоей логике, если кто-то футболист, то ему можно вообще все? Нда...
+19
-2
+17
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goshforever
Ответ theDoctor
Что ж, аргумент "Пока нет приговора, не преступник", больше не работает.
Теперь новый аргумент: "Решение суда не вступило в силу". Пока есть возможность тянуть волокиту в апелляционных судах, ее будут тянуть. Мб еще и скостят срок до годика)
+17
-2
+15
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Anton Solovyev
Так что, спартачи по прежнему будут обижаться, когда промеса будут уголовником называть или как?
+21
-6
+15
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theDoctor
Ответ Влад Безруков
А это ещё история про наркотики не пришла к логичному завершению Ну теперь точно паспорт ему одобрят
Наоборот, теперь у него нет ни шанса на паспорт.
+16
-1
+15
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kushm4n
Ответ Криштиану Роналду
Ничего подаст апелляцию в Бассманый суд Москвы и окажется что это брат пырнул коленом нож Промеса.
Брат пырнул коленом нож Промеса)
+15
-1
+14
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Misha Stepanenko
Ответ unreality
Ну, если контракт не расторгнут, то это ИХМО позор будет
Позор - второе название Спартака.
+16
-2
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Marky777
Ответ unreality
Ну, если контракт не расторгнут, то это ИХМО позор будет
У нас в КХЛ педофила подписали после приговора, и ничего. Правда и суд его не посадил. Все хороши.
+16
-2
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