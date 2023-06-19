«Реал» арендовал 33-летнего Хоселу у «Эспаньола» с правом выкупа

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига Сборная Испании по футболу трансферы Хоселу Футбол

«Реал Мадрид» объявил о трансфере Хоселу.

«Сливочные» арендовали у «Эспаньола» 33-летнего форварда, выигравшего с Испанией Лигу наций, на один сезон с правом выкупа.

Ранее стало известно, что «Реал» арендует Хоселу за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн, а нападающий снизит зарплату.

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, забил 16 голов и делал 2 ассиста. Он стал лучшим бомбардиром «Эспаньола» и занял третье место в лиге.

Хоселу уже был в системе «Реала» (2009-2012) и даже играл за первую команду. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: twitter.com/realmadrid

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53 комментария

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corazón blanco
Ну что ж, удачи Хоселу и добро пожаловать! Ради игры за Мадрид пошел на сокращение и без того маленькой зарплаты, респект!
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-9
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Барсик Юрана
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Хет-трик в класико
Матч Кастилья и Барса Б это не класико
+29
-14
+15
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Оливер Кан удаляет Роберту
Хет-трик в класико
+38
-24
+14
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АРХАТ
Сверхбюджетная замена Бенза)
+9
0
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Abdul Aziz
Ответ corazón blanco
Ну что ж, удачи Хоселу и добро пожаловать! Ради игры за Мадрид пошел на сокращение и без того маленькой зарплаты, респект!
ради игры в Лалиге в том числе
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JENNINGS
Добро пожаловать!! Желаем удачи!🙌
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Спартак Уокер
Интересно посмотреть на него в Реале
+4
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PokaNeBatya
хороший игрок , свои 10-15 голов точно забьет.
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ostap&mio&dio
Ответ krealpmoney
и в элче
Эльче вылетел вместе с Эспаньолом
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krealpmoney
Ответ АРХАТ
Сверхбюджетная замена Бенза)
Бензема перед уходом за свои деньги мог его пригласить :)
+3
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HI MARS
Лучший нападающий сборной за копейки
+6
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Aleksandr Danilov
Снизит зарплату? Реал не может позволить себе зарплаты Эспаньола?
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Руслан Узденов
Что за истерия по поводу напа? Даже если Перес никого не подпишет, всё ок. Нужно понимать, что идёт перестройка. В следующем сезоне будет доступен бразильский вундеркинд, скорее всего и Мбаппе. Какой сейчас смысл выкладывать 100+ за Кейна, Осимена или кого-то ещё? Хоселу расцвёл в последние год- два, за клуб клепал, за сборную.
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Дмитрий Герцен
За последние несколько сезонов, играя за аутсайдеров, свои 10+ голов забивал, поэтому отличное приобретение
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felix-sanchez
Со скамейки хорошо может выходить, теперь Реалу осталось основного форварда взять.
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Встречайте основного напа на весь сезон. Перес все равно никого не купит в форварды!
Ну а кого ему купить? Кейна не отпускают((
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Чилли_Вилли
Добро пожаловать! Надеюсь покажет себя, возраст для современного футбола нормальный!
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krealpmoney
Ответ Abdul Aziz
ради игры в Лалиге в том числе
и в элче
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diegorezao
все равно нужен бомбардир толковый, если ни кейна ни мбаппе не получить этим летом то сезон провален. того что есть недостаточно. сплошные пз
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Михаил Хромаков
Ответ Arthurino
Его же взяли на замену Мариано, поэтому отгрузит дежурный в ворота нашего бчк, как это делал сам Мариано
Мариано все 4 игры в этом сезоне сидел в запасе, значит и Хоселу посидит?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Ну а кого ему купить? Кейна не отпускают((
Просто он гонится за черепашкой, который потерялся в мечтах
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QUIKSILVER
Ну у него статистика огонь за основную команду Реала - в среднем 1 гол за 1 игру 🔥🔥🔥
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vzi
В качестве подменки основному форварду пойдет.
Осталось только понять - а кто собственно будет этим основным после ухода Бензема?.. )
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Goodkiller Gambler
Ответ Кашшай Чакырович
У первого судейского всегда найдеся замена ,можно вернуть старых главных звёзд Кашшаи и чакыров ,они принесли больше ,чем миллиарды потраченные на Зиданов ,фигу ,Азаров и Роналду )))Кашшаи тот вообще волбешбник мог вместо красной Каземиро ,выписать красную Видалю ,а голы из офсайдов он сделал легальными ,это ли не 8 чудо света )))
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Мухамбет Арылбаев
Добротный и забивной форвард
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