«Реал» арендовал 33-летнего Хоселу у «Эспаньола» с правом выкупа

«Реал Мадрид» объявил о трансфере Хоселу.

«Сливочные» арендовали у «Эспаньола» 33-летнего форварда, выигравшего с Испанией Лигу наций, на один сезон с правом выкупа.

Ранее стало известно, что « » арендует за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн, а нападающий снизит зарплату.

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках , забил 16 голов и делал 2 ассиста. Он стал лучшим бомбардиром « » и занял третье место в лиге.

Хоселу уже был в системе «Реала» (2009-2012) и даже играл за первую команду. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: twitter.com/realmadrid

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