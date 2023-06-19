Сборная Беларуси выиграла официальный матч впервые с марта 2021-го. Серия без побед длилась 16 игр
Сборная Беларуси прервала серию матчей без побед.
Сегодня команда Георгия Кондратьева одержала победу над Косово в матче отбора Евро-2024 – 2:1.
Белорусская команда выиграла официальный матч впервые с 7 марта 2021 года – тогда была обыграна Эстония (4:2).
Серия сборной Беларуси без побед в официальных матчах насчитывала 16 матчей.
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Ференц Суса»
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Беларусь –
Игнатович, Юзепчук (Ковалев, 62), Поляков, Волков, Печенин (Малькевич, 89), Эбонг, Яблонский (Климович, 88), Капленко, Бочеров (Селява, 65), Быков, Савицкий (Морозов, 63).
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Косово –
Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Пакярада (Красники, 25), Дрешевич (Жегрова, 46), Фазлии (Крюэзю, 54), Целина (Лошай, 79), Муслия, Рудани, Мурики.
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