Сборная Беларуси выиграла официальный матч впервые с марта 2021-го. Серия без побед длилась 16 игр

Теги сборная Беларуси по футболу сборная Косово по футболу квалификация Евро-2024 Георгий Кондратьев Футбол

Сборная Беларуси прервала серию матчей без побед.

Сегодня команда Георгия Кондратьева одержала победу над Косово в матче отбора Евро-2024 – 2:1. 

Белорусская команда выиграла официальный матч впервые с 7 марта 2021 года – тогда была обыграна Эстония (4:2).

Серия сборной Беларуси без побед в официальных матчах насчитывала 16 матчей.

Беларусь – Косово 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Ференц Суса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 73 Морозов, 2:0 – 75 Эбонг, 2:1 – 87, пенальти Мурики.
БеларусьИгнатович, Юзепчук (Ковалев, 62), Поляков, Волков, Печенин (Малькевич, 89), Эбонг, Яблонский (Климович, 88), Капленко, Бочеров (Селява, 65), Быков, Савицкий (Морозов, 63).
КосовоМурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Пакярада (Красники, 25), Дрешевич (Жегрова, 46), Фазлии (Крюэзю, 54), Целина (Лошай, 79), Муслия, Рудани, Мурики.
Предупреждения:
Быков (86), Крюэзю (90).

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24 комментария

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Жан Поль Бельманда
Там казахи красвцы опять сенсацию сотворили и возглавии группу!!!🇰🇿✊👍❤️
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therealgreenman
Беларусь, Казахстан,Армению, Украину, с победой сегодня всех…
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Роман
Не, ну это праздник. Всё-таки 2 года в ожидании побед.
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Ебздрогыч
Зовите Ротенберга - устроим суперсерию с достойным соперником!
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Владислав Козьминский
ура!!!
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Reims Start 2023
Молодцы. С долгожданной победой и удачи
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Фан Рубина
Молодцы.
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Жан Поль Бельманда
Ответ savik-A.M.
Северную Ирландию и сенсацию ? Назови хоть одного игрока их сборной
Чо жаба душит? Нет бы чтобы пожелать им удачи! Нет надо же желчью облиться. Чо за человек?
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Жан Поль Бельманда
Ответ Under
это по какой такой версии Казахстан возглавил группу?
Группа Н - Казахстан и Финляндия по 9 очков 1 место
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Глебиньо
Ответ Ростовский
Класс, поздравляем. Позорная УЕФА запрещает играть дома и всё равно выиграли. Беларусь это можно считать, что часть России.
если Беларусь можно считать Россией,то тебя можно считать безумцем.Без обид,но в нынешних условиях,тонете сами и других за собой тянет,без их ведома
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