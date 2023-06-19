Сборная Беларуси прервала серию матчей без побед.

Сегодня команда одержала победу над в матче отбора Евро-2024 – 2:1.

Белорусская команда выиграла официальный матч впервые с 7 марта 2021 года – тогда была обыграна Эстония (4:2).

Серия сборной Беларуси без побед в официальных матчах насчитывала 16 матчей.