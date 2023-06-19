Куртуа недоволен Тедеско. Вратарь «Реала» хотел быть капитаном Бельгии, он пропустил собрание команды перед матчем с Эстонией

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Эстонии по футболу Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Матц Зельс Доменико Тедеско Футбол

Тибо Куртуа недоволен тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

В воскресенье вечером вратарь «Реала» пропустил собрание команды в отеле в Тюбизе, и это вызвало удивление среди партнеров по команде.

31-летний бельгиец провел матч квалификации Евро-2024 против Австрии (1:1) и должен был сыграть на выезде против Эстонии 20 июня.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной Бельгии был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.

В то же время отмечается, что Куртуа некоторое время играл с воспалением в колене. Так что против Эстонии с первых минут в воротах может появится Матц Зельс.

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41 комментарий

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Blaumerc
читаю комменты, все кто хейтит Тедеско и хвалят Куртуа, все адекватные болелщики Мадрида, с нетральной точкой зрения без клубных пристрастий.
Куртуа давно уже ассоциируется как человек с гнильцой. Ему следовало бы не портить атмосферу в команде, а играть и делать свое дело, а не бороться за повязку.
клялся в любви к Атлетико и ненависти к Реалу, потом клялся в любви Челси и целовал эмблему всех клубов где бы не играл. потом перешёл в Реал и уже оскорблял Атлетико.
Укарал девушку у партнёра по сборной, что бы потом расстаться и с ней.
не понимаю, за что его тут отбеливают.
+96
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arlovski
31 год мальчику. Обиделся, что не назначили капитаном
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ARIGAMI ARIGAMI
Ещё один враг Заремы...
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Redmurza
Заметьте - недоволен только Куртуа, вот если бы была недовольна ВСЯ команда, то можно было бы говорить о провале с выбором. А так воняет только мадридский токс
+35
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JENNINGS
Ответ Vićtor Diaź
Комментарий удален модератором
Ты про Тедеско?
+22
-10
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HellLight
про характер и поведение куртуа уже давно все понятно
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Three Days Grace
Ответ Spaten
Как можно было мазилу Лукаку капитаном назначить? Это провал
он в соло тащил в матче с Австрией
+9
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Blaumerc
Ответ Gaiar
А Тедеско как ассоциируется?) тренер, который утопил Шальке, а затем Лейпциг, а между этим истерил в Спартаке?)
мы же тут не спорим о том какой он тренер, ровно также о том какой вратарь Куртуа. как вратарь он безусловно топ, и главный делец победы мадрида в ЛЧ.
но мы обсуждаем другое, если ты не понял
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Anfernee25
Поступок настоящего капитана!
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Spaten
Как можно было мазилу Лукаку капитаном назначить? Это провал
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Tollie
в отместку, Куртуа попытался увести невесту Доменико по старой памяти
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Гусеконь
у них всё поколение потратили на внутренние срачи.
Были сверхталантами, но из-за срачей ничего так и не выиграли
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Игорь Климов
Капитан команды - это не просто повязка на рукаве, а это авторитет и уважениев среди игроков, значит Куртуа пока ещё не достоин быть капитаном сборной Бельгии.
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Jeremy Fraser
Ответ Gaiar
А Тедеско как ассоциируется?) тренер, который утопил Шальке, а затем Лейпциг, а между этим истерил в Спартаке?)
Но пока необоснованные истерики то от Куртуа, поэтому про него и пишут)
А Тадеско тренер, и только он выбирает капитана, да и у него могут быть причины на такое решение и игрок не должен его оспаривать и саботировать.
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CaSpeR-13
Ответ arlovski
31 год мальчику. Обиделся, что не назначили капитаном
шунин тоже как мы помним обиделся
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vzi
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Если только предпочтение полевому игроку, чтобы был ближе к судье. Так часто делают при назначении капитанов.
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Северный болельщик
Гнилой Тибо и Вертонгеном был недоволен, хотя именно при нём Бельгия начала подниматься
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Palm_beach
Ответ Blaumerc
читаю комменты, все кто хейтит Тедеско и хвалят Куртуа, все адекватные болелщики Мадрида, с нетральной точкой зрения без клубных пристрастий. Куртуа давно уже ассоциируется как человек с гнильцой. Ему следовало бы не портить атмосферу в команде, а играть и делать свое дело, а не бороться за повязку. клялся в любви к Атлетико и ненависти к Реалу, потом клялся в любви Челси и целовал эмблему всех клубов где бы не играл. потом перешёл в Реал и уже оскорблял Атлетико. Укарал девушку у партнёра по сборной, что бы потом расстаться и с ней. не понимаю, за что его тут отбеливают.
И как по крысиному свалил из Челси
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U
Ну толстого капитаном сделать - это правда странно.
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Criptonit
Куртуа еще тот борзый, он всегда таким был, никакого уважения. На месте Тедеско, я бы выгнал его нафиг...
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Кот Песов
Куртуа расист однако..
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Константин Юрьевич
В реале че все syki высокомерные?
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карабашка
Было бы удивительно,если бы матерые сборники Бельгии очень быстро не наехали на юного тренера.
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Самозанятый
Куртуа, конечно, неприятный тип, но тут можно понять. Лучший игрок сборной наравне с КДБ, а капитаном делают сомнительного Лукаку, который уже пару лет играет нормально по праздникам.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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