Куртуа недоволен Тедеско. Вратарь «Реала» хотел быть капитаном Бельгии, он пропустил собрание команды перед матчем с Эстонией
Тибо Куртуа недоволен тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.
В воскресенье вечером вратарь «Реала» пропустил собрание команды в отеле в Тюбизе, и это вызвало удивление среди партнеров по команде.
31-летний бельгиец провел матч квалификации Евро-2024 против Австрии (1:1) и должен был сыграть на выезде против Эстонии 20 июня.
Как сообщает Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной Бельгии был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.
В то же время отмечается, что Куртуа некоторое время играл с воспалением в колене. Так что против Эстонии с первых минут в воротах может появится Матц Зельс.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Куртуа давно уже ассоциируется как человек с гнильцой. Ему следовало бы не портить атмосферу в команде, а играть и делать свое дело, а не бороться за повязку.
клялся в любви к Атлетико и ненависти к Реалу, потом клялся в любви Челси и целовал эмблему всех клубов где бы не играл. потом перешёл в Реал и уже оскорблял Атлетико.
Укарал девушку у партнёра по сборной, что бы потом расстаться и с ней.
не понимаю, за что его тут отбеливают.
но мы обсуждаем другое, если ты не понял
Были сверхталантами, но из-за срачей ничего так и не выиграли
А Тадеско тренер, и только он выбирает капитана, да и у него могут быть причины на такое решение и игрок не должен его оспаривать и саботировать.