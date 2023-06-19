Тибо Куртуа недоволен тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

В воскресенье вечером вратарь « » пропустил собрание команды в отеле в Тюбизе, и это вызвало удивление среди партнеров по команде.

31-летний бельгиец провел матч квалификации Евро-2024 против Австрии (1:1) и должен был сыграть на выезде против Эстонии 20 июня.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного капитаном был не он, а . В команде также говорят о недовольстве ротацией.

В то же время отмечается, что Куртуа некоторое время играл с воспалением в колене. Так что против Эстонии с первых минут в воротах может появится .

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