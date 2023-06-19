Генич о завершении карьеры: «Мне 27, никакой Медиалиги, перспективы работы, думаешь: «Пойду таксовать». Ездил в офис adidas – прокатили, из салона Ford не перезвонили»

Теги Амкар Химки премьер-лига Россия Sports.ru Константин Генич adidas Матч ТВ Winline Медиалига Футбол

Константин Генич рассказал о трудностях с трудоустройством после завершения карьеры.

Генич наиболее известен по выступлениям за «Химки» и «Амкар».

«Вообще, поиск работы после окончания карьеры – особая история. 2005 год, мне 27 лет, никакой еще Медиалиги, никакой перспективы работы, никакого опыта вне футбола – хватаешься за любую соломинку. Думаешь: «Сейчас выйду на улицу и пойду таксовать. Или в газету загляну, вдруг там кто нужен».

По знакомству ездил в офис adidas, хотел заниматься экипировкой и сотрудничать с клубами. Меня и там прокатили – сказали, что без опыта работы люди не нужны.

Я всегда интересовался машинами, очень много смотрел видео по автомобилям, читал журналы «За рулем», «Клаксон». В общем, разбирался. Когда в Ясенево открывался новый салон Ford, я просто приехал туда и сказал, что готов пройти собеседование на менеджера по продажам.

Меня спросили: «У вас же опыта никакого?» Я ответил, что да, но готов учиться в процессе работы. Эйчар (менеджеры по персоналу – Sports.ru) согласилась провести собеседование. Я прошел его, ответил на вопросы, что такое карданный вал, клиренс. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили», – рассказал Sports.ru комментатор «Матч ТВ».

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54 комментария

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Severfan
понятно, что в adidas и Ford отдел кадров дальновиднее, чем на НТВ+
+107
-10
+97
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Плеймейкер87
Видимо на собеседовании поспорил с Эйчар сколько голов в сезоне забьет Эктор Бракамонте
+70
-4
+66
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U
Обидно. Будь Adidas и Ford чуть менее разборчивы в подборе кадров, смотреть футбол по тв было бы сильно приятнее.
+63
-7
+56
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Фут.Боль
Ехал сегодня в такси (Форд был) с лысым чуваком в очках и костюме адидас.Рассказывал, что хотел пойти футбольным комментатором, даже собеседование прошел, ответил на вопросы, что такое угловой, гол. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили, вместо него взяли какого-то по знакомству.
+34
0
+34
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Егор Годин
Ответ кuraakula belov
В 27 Генича никто бы в медиалигу (если бы она существовала)не позвал из Амкара. У него же узнаваемость на нуле была. Просто чувак из пердива
Так там больше половины таких и играют)
Правда, даже не пердив, а фнл-2)
+14
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Dzhansug Bukiya
Ответ Severfan
понятно, что в adidas и Ford отдел кадров дальновиднее, чем на НТВ+
не, там было все проще - капитана Амкара был кентом Уткина, позвонил ему и попросил взять Генича, так костик и попал на ТВ
+14
-2
+12
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vzi
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Бедняжка какой, поучиться не пробовал пойти? Какая разница, сколько тебе лет?
В 27 идти учиться без работы сложно. Семью на что содержать? На отметки в зачетке? )
+12
-1
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JamesBulger7
Ответ кuraakula belov
В 27 Генича никто бы в медиалигу (если бы она существовала)не позвал из Амкара. У него же узнаваемость на нуле была. Просто чувак из пердива
Я До сегодняшнего дня и не знал что Генич футболистом был 😅
+18
-8
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Faust Doc
Генич:
- но потом я встретил мудрого ипотечника и он научил меня зарабатывать лёгкие деньги языком!
Гы гы гы
+10
-1
+9
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Дмитрий Крутенко
В общем Вася устроил этого никому не нужного таксиста на работу на ТВ. А он при первой возможности побежал под юбку к бабке Тине. Вот и вся благодарность этого недокомментатора.
+8
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кuraakula belov
В 27 Генича никто бы в медиалигу (если бы она существовала)не позвал из Амкара. У него же узнаваемость на нуле была. Просто чувак из пердива
+11
-6
+5
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паяльная лампа
Ответ Фут.Боль
Ехал сегодня в такси (Форд был) с лысым чуваком в очках и костюме адидас.Рассказывал, что хотел пойти футбольным комментатором, даже собеседование прошел, ответил на вопросы, что такое угловой, гол. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили, вместо него взяли какого-то по знакомству.
а ведь так и вышло, занял чье-то место константин
+5
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ApXuMaHqPuT
Где бы ни работать - лишь бы не работать
+5
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Спартак Уокер
Повезло ему что стал комментатором а то бы так и таксовал всю жизнь.
+7
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DrDro
Ответ Евгений Кузнецов
не понимаю - за что ругают Генича? комментатор - классный, в футболе реально изнутри разбирается (огромный плюс среди многих) во время игр "Зенита" максимально адекватен - что крайне редко на Матч ТВ
Модно тут так.
Местным ценителям видимо Твалтвадзе надо, под которого дремать хорошо.
Ну или как в латинской америке, где после гола обязательно орать: голь голь голь голь гооооооооооль
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Евгений Кузнецов
не понимаю - за что ругают Генича?

комментатор - классный, в футболе реально изнутри разбирается (огромный плюс среди многих)

во время игр "Зенита" максимально адекватен - что крайне редко на Матч ТВ
+2
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no_one_perfect
Помню журнал «Клаксон», он был действительно хорош)
+3
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d_kdc
Продолжаются культивироваться байки, что без опыта работы никуда не берут.
Берут и еще как, только на скромные деньги. Год-два надо поработать на опыт, а потом опыт работает на тебя.
+4
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компотик
Ответ кuraakula belov
В 27 Генича никто бы в медиалигу (если бы она существовала)не позвал из Амкара. У него же узнаваемость на нуле была. Просто чувак из пердива
Гения вывел как раз таки амкар из пердива и в РПЛ, забив золотой гол. Вроде после этого сезон в премьер лиге успел поиграть.
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Kranmeister
Ответ Фут.Боль
Ехал сегодня в такси (Форд был) с лысым чуваком в очках и костюме адидас.Рассказывал, что хотел пойти футбольным комментатором, даже собеседование прошел, ответил на вопросы, что такое угловой, гол. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили, вместо него взяли какого-то по знакомству.
Лысого не Пьер случайно звали?
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vzi
Ответ Gustav Forsberg
нафига вообще семью заводить, если не можешь обеспечить, бедность плодить только. встань на ноги сначала уверенно.
Он мог обеспечивать, пока был футболистом. Потом - травма. От этого никто не застрахован.
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vzi
Типичная ситуация при поиске работы. Как после института. Опыта нет - до свидания. А где его взять, если ты 5 лет учился?
И то, что HR не перезвонили - тоже классика. )
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Antoniom
Ответ Фут.Боль
Ехал сегодня в такси (Форд был) с лысым чуваком в очках и костюме адидас.Рассказывал, что хотел пойти футбольным комментатором, даже собеседование прошел, ответил на вопросы, что такое угловой, гол. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили, вместо него взяли какого-то по знакомству.
Хорош!)
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ЗЕНИТ65
Ответ rigobersong
В любом случае молодец:) Не сидел и не ждал, пока президент что-то подкинет в протянутую руку как большинство жителей нашей страны, а суетился и был готов на любую работу:)
Но на завод или на стройку пойти, религия не позволила?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Спартак Уокер
Повезло ему что стал комментатором а то бы так и таксовал всю жизнь.
лучше б таксовал
комментатором он не стал
комментирует да, но это не одно и то же
+7
-6
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