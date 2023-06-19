Генич о завершении карьеры: «Мне 27, никакой Медиалиги, перспективы работы, думаешь: «Пойду таксовать». Ездил в офис adidas – прокатили, из салона Ford не перезвонили»
Константин Генич рассказал о трудностях с трудоустройством после завершения карьеры.
Генич наиболее известен по выступлениям за «Химки» и «Амкар».
«Вообще, поиск работы после окончания карьеры – особая история. 2005 год, мне 27 лет, никакой еще Медиалиги, никакой перспективы работы, никакого опыта вне футбола – хватаешься за любую соломинку. Думаешь: «Сейчас выйду на улицу и пойду таксовать. Или в газету загляну, вдруг там кто нужен».
По знакомству ездил в офис adidas, хотел заниматься экипировкой и сотрудничать с клубами. Меня и там прокатили – сказали, что без опыта работы люди не нужны.
Я всегда интересовался машинами, очень много смотрел видео по автомобилям, читал журналы «За рулем», «Клаксон». В общем, разбирался. Когда в Ясенево открывался новый салон Ford, я просто приехал туда и сказал, что готов пройти собеседование на менеджера по продажам.
Меня спросили: «У вас же опыта никакого?» Я ответил, что да, но готов учиться в процессе работы. Эйчар (менеджеры по персоналу – Sports.ru) согласилась провести собеседование. Я прошел его, ответил на вопросы, что такое карданный вал, клиренс. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили», – рассказал Sports.ru комментатор «Матч ТВ».
Генич стал тренером: копирует Моуринью, слушает Слуцкого, мотивирует анекдотами
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Правда, даже не пердив, а фнл-2)
- но потом я встретил мудрого ипотечника и он научил меня зарабатывать лёгкие деньги языком!
Гы гы гы
Местным ценителям видимо Твалтвадзе надо, под которого дремать хорошо.
Ну или как в латинской америке, где после гола обязательно орать: голь голь голь голь гооооооооооль
комментатор - классный, в футболе реально изнутри разбирается (огромный плюс среди многих)
во время игр "Зенита" максимально адекватен - что крайне редко на Матч ТВ
Берут и еще как, только на скромные деньги. Год-два надо поработать на опыт, а потом опыт работает на тебя.
И то, что HR не перезвонили - тоже классика. )
комментатором он не стал
комментирует да, но это не одно и то же