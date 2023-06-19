Генич о завершении карьеры: «Мне 27, никакой Медиалиги, перспективы работы, думаешь: «Пойду таксовать». Ездил в офис adidas – прокатили, из салона Ford не перезвонили»

Константин Генич рассказал о трудностях с трудоустройством после завершения карьеры.

Генич наиболее известен по выступлениям за « » и « ».

«Вообще, поиск работы после окончания карьеры – особая история. 2005 год, мне 27 лет, никакой еще Медиалиги, никакой перспективы работы, никакого опыта вне футбола – хватаешься за любую соломинку. Думаешь: «Сейчас выйду на улицу и пойду таксовать. Или в газету загляну, вдруг там кто нужен».

По знакомству ездил в офис adidas, хотел заниматься экипировкой и сотрудничать с клубами. Меня и там прокатили – сказали, что без опыта работы люди не нужны.

Я всегда интересовался машинами, очень много смотрел видео по автомобилям, читал журналы «За рулем», «Клаксон». В общем, разбирался. Когда в Ясенево открывался новый салон Ford, я просто приехал туда и сказал, что готов пройти собеседование на менеджера по продажам.

Меня спросили: «У вас же опыта никакого?» Я ответил, что да, но готов учиться в процессе работы. Эйчар (менеджеры по персоналу – Sports.ru) согласилась провести собеседование. Я прошел его, ответил на вопросы, что такое карданный вал, клиренс. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили», – рассказал комментатор « ».

Генич стал тренером: копирует Моуринью, слушает Слуцкого, мотивирует анекдотами

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