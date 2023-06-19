Куртуа о сборной Бельгии: «Оценка тренера не соответствует действительности. Просил Тедеско принять решения, избежав ситуаций, которые наносили нам вред в прошлом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Доменико Тедеско Футбол

Тибо Куртуа высказался о ситуации с отъездом из расположения сборной Бельгии.

Ранее стало известно, что вратарь сборной Бельгии недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его. Тибо покинул расположение национальной команды.

«Сегодня я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.

Хочу пояснить, что я не в первый и не в последний раз разговариваю с тренером о проблемах, связанных с делами раздевалки, но впервые кто-то решился сказать об этом публично.

Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что оценка тренера не соответствует действительности.

В том разговоре я попросил его – не ради прямой выгоды – объяснить и принять соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом наносили нам вред. При этом я ищу исключительно общую пользу.

Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели.

Я настаиваю, что не выдвигал никаких требований и не разговаривал с Ромелу Лукаку на данную тему. Хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на эту тему с кем-либо из товарищей по команде, как это утверждается.

Кроме того, вчера днем я прошел обследование относительно проблемы с правым коленом.

Медицинская бригада моего клуба и сборной были на связи и рассмотрели все соответствующие документы для принятия решения об отъезде со сборов», – написал Тибо Куртуа.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

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22 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Так это и было решение тренера. Чего разнылся-то. Какую-то воду налил в интервью.
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Cearvm
Ахаха. То есть буквально Куртуа пришел к Тедеско и говорит: «Я должен быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели».

Или что, за Лукаку так переживал?))
+10
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+9
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counsel
Ответ Мартинелли
Речь типичного чиновник
Юристы с агентами написали, видимо
+8
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<~Inter~>
Куртуа в чужом глазу соринку видит, а в своем и бревна не замечает. Всегда все вокруг виноваты, но не он сам
+8
-3
+5
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Мартинелли
Речь типичного чиновник
+6
-3
+3
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Pelerin
По факту ничего не сказал. Похоже, и сказать нечего. Психанул...
+4
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Cearvm
Ответ Spaten
Всё-таки правильно говорят, не выносить сор из избы. Теперь, кто бы чего из них ни говорил, все будет идти во вред сборной Бельгии. Не зря голландцы про них анекдоты рассказывают
Тут нереально было отмолчаться. Была инфа от журналистов + Куртуа самовольно уехал из сборной, поэтому собрали пресс-конференцию.
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Bayan
Ответ Cearvm
Ахаха. То есть буквально Куртуа пришел к Тедеско и говорит: «Я должен быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели». Или что, за Лукаку так переживал?))
Просто не каждый способен это понять. Точнее, не только лишь каждый может это делать.
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Bayan
Ответ Cearvm
Ахаха. То есть буквально Куртуа пришел к Тедеско и говорит: «Я должен быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели». Или что, за Лукаку так переживал?))
Ну все правильно. Он не догес до тренера, что это должно быть его решение и тренер решил не так, как должен был решить, если бы Куртуа донес до него то, что пытался донести. И что-то там еще про колено
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Злобный Конь
В прошлом вы были командой,претендующей на многое. Но профукали своё золотое поколение.
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Spaten
Всё-таки правильно говорят, не выносить сор из избы. Теперь, кто бы чего из них ни говорил, все будет идти во вред сборной Бельгии. Не зря голландцы про них анекдоты рассказывают
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LaffyTaffy
для Тедеско это тоже плохо.
теперь другие игроки тоже могут саботировать его решения.
в-общем можно ставить хаты против Бельгии в ближайших важных матчах
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corazón blanco
Предсвадебное волнение, которая состоится у Тибо на следующей неделе) А если серьезно, Тибо абсолютно не прав в этой ситуации и надеюсь, что он в скором времени принесет публичные извинения.
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Raindrop Drop Top
Носатый дырявый юбочник поплыл конкретно 🤣
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вкус крабовых чипсов
Психанул Тибо чего уж там, не стоило в открытую сваливать, но грубо говоря от Тедеско это была провокация. Объективно Куртуа заслуживает кэпа больше Лукакича
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хавбек+
Куртуа намекает что решение спустили сверху?
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Overkiller
"Короче, у меня коленка заболела, вот врачи домой и отпустили. А тренер капитана должен сам назначать, я ему тоже так и сказал, я так и считаю!"

Почуял жареное, заднюю даванул ))
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Spartakus1984
Сделайте тогда тренером Куртуа.
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2ran
Детский сад, штаны на лямках.
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