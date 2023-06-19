Куртуа о сборной Бельгии: «Оценка тренера не соответствует действительности. Просил Тедеско принять решения, избежав ситуаций, которые наносили нам вред в прошлом»
Тибо Куртуа высказался о ситуации с отъездом из расположения сборной Бельгии.
Ранее стало известно, что вратарь сборной Бельгии недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его. Тибо покинул расположение национальной команды.
«Сегодня я был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.
Хочу пояснить, что я не в первый и не в последний раз разговариваю с тренером о проблемах, связанных с делами раздевалки, но впервые кто-то решился сказать об этом публично.
Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что оценка тренера не соответствует действительности.
В том разговоре я попросил его – не ради прямой выгоды – объяснить и принять соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом наносили нам вред. При этом я ищу исключительно общую пользу.
Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели.
Я настаиваю, что не выдвигал никаких требований и не разговаривал с Ромелу Лукаку на данную тему. Хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на эту тему с кем-либо из товарищей по команде, как это утверждается.
Кроме того, вчера днем я прошел обследование относительно проблемы с правым коленом.
Медицинская бригада моего клуба и сборной были на связи и рассмотрели все соответствующие документы для принятия решения об отъезде со сборов», – написал Тибо Куртуа.
Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?
Или что, за Лукаку так переживал?))
теперь другие игроки тоже могут саботировать его решения.
в-общем можно ставить хаты против Бельгии в ближайших важных матчах
Почуял жареное, заднюю даванул ))