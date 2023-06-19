«Сити» давит на Гюндогана, чтобы он продлил контракт, «Барса» обеспокоена. «Арсенал» и клуб из Саудовской Аравии тоже сделали предложения

«Манчестер Сити» давит на Илкая Гюндогана, чтобы он остался в клубе.

Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник близок к переходу в «Барселону», клуб получил позитивные сигналы от агента немецкого хавбека.

По данным As, «Ман Сити» хочет сохранить , контракт которого рассчитан до 30 июня. Клуб оказывает давление на игрока с тем, чтобы он продлил соглашение на два года. Это пожелание тренера .

«Горожане» улучшили свое изначальное предложение Гюндогану, и теперь «Барса» испытывает беспокойство по поводу того, что футболист может отказаться от перехода, хотя он и высоко оценивал такую возможность в разговоре с тренером каталонцев .

Хавбек сборной Германии дал понять, что примет окончательное решение о своем будущем на этой неделе. Сейчас у него на руках есть четыре предложения – от « », «Барселоны», « » и из Саудовской Аравии.

Сине-гранатовые предлагают Илкаю трехлетний контракт, но самую маленькую зарплату, больше всего денег футболисту обещают в Саудовской Аравии.

В завершившемся сезоне Гюндоган в 51 матче за клуб забил 11 голов, сделал 7 ассистов и завоевал требл с «горожанами». Его статистика – здесь.

Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной