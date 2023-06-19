«Сити» давит на Гюндогана, чтобы он продлил контракт, «Барса» обеспокоена. «Арсенал» и клуб из Саудовской Аравии тоже сделали предложения

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Арсенал возможные трансферы Пеп Гвардиола высшая лига Саудовская Аравия Илкай Гюндоган Футбол

«Манчестер Сити» давит на Илкая Гюндогана, чтобы он остался в клубе.

Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник близок к переходу в «Барселону», клуб получил позитивные сигналы от агента немецкого хавбека.

По данным As, «Ман Сити» хочет сохранить Илкая, контракт которого рассчитан до 30 июня. Клуб оказывает давление на игрока с тем, чтобы он продлил соглашение на два года. Это пожелание тренера Пепа Гвардиолы.

«Горожане» улучшили свое изначальное предложение Гюндогану, и теперь «Барса» испытывает беспокойство по поводу того, что футболист может отказаться от перехода, хотя он и высоко оценивал такую возможность в разговоре с тренером каталонцев Хави.

Хавбек сборной Германии дал понять, что примет окончательное решение о своем будущем на этой неделе. Сейчас у него на руках есть четыре предложения – от «Ман Сити», «Барселоны», «Арсенала» и из Саудовской Аравии.

Сине-гранатовые предлагают Илкаю трехлетний контракт, но самую маленькую зарплату, больше всего денег футболисту обещают в Саудовской Аравии.

В завершившемся сезоне Гюндоган в 51 матче за клуб забил 11 голов, сделал 7 ассистов и завоевал требл с «горожанами». Его статистика – здесь.

Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?

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39 комментариев

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SMART789
Иван Карпов: на Гюндогана давят из администрации президента, имели место угрозы семье, сам игрок готов сменить спортивное гражданство
+43
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+33
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stpn1503
Думаю, это вброс. Нет никакого источника, автор просто написал: На Илкая давят. Учитывая отношение Сити к игрокам , не верится в давление клуба. Скорее всего, оно есть, но исходит не от самого Сити.
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Tydeus
Ответ stpn1503
Думаю, это вброс. Нет никакого источника, автор просто написал: На Илкая давят. Учитывая отношение Сити к игрокам , не верится в давление клуба. Скорее всего, оно есть, но исходит не от самого Сити.
Так в новости расписано как давят – улучшили предложение о продлении, докинули фунтов стерлингов в оклад и/или подписной бонус.
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Кашшай Чакырович
Ответ DolJun
фк мем не тем обеспокоен)) там жизнь висит на нитке - а думают о прибытке)
Беспокойся лучше за аутсайдера с 12 места ))) это настоящий мем 600 миллионов и 12 место с мудриками за 100 милиинов ,это настоящий мем ,в интернете есть миллионы мемов на эту тему ))) синий мешочек выиграл с большим отрывом в номинации мем века )))
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Cearvm
Как "давит", если у него заканчивается контракт и он сам выбирает? Может, все-таки "настаивает"?
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OnTuMyC
Ответ Tydeus
Так в новости расписано как давят – улучшили предложение о продлении, докинули фунтов стерлингов в оклад и/или подписной бонус.
Гюндоган: "дави меня полностью"
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DolJun
Ответ Кашшай Чакырович
Мудрик за 100 лямов это самый большой развод века ))) это игрок даже не уровня Головина из Монако ,которого купили за 30 , Зинченко взяли за 2.3 миллионов ))))
мне кажется тебе стоит прогуглить про коутиньо))
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DolJun
Ответ Кашшай Чакырович
Коутиньо это добротный футболист по сравнению с Мудриком ,Мудрик это 50 Зинченко )))) так и посмотри что выиграла Барса и что трусливый мешок Барса за 21 век выиграла больше чем трусливый мешок за всю свою жалкую историю ,и то если бы не бабаки украденные Абрамовича ,это и был бы середняк на всю жизнь ))
получается ты за фк мем, чакыра и двор - пишешь не в тему прямо в упор?)
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Кашшай Чакырович
Ответ DolJun
местный кулес, взявший ником легенду барсы чакыра, это что - какая-то метаирония?)
Холанд 60 ,Альварес 17 миллионов милионов ,Мудрик 100 ,ахаха ))) ну топари ))) синий мешок это даже не ФК мем это ФК мемище на всю жизнь )))) 12 место против трбла сити ))) ахаха только Сити тратит миллиард за 7 лет ,ФК мемище 600 в одно то ))))
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red hikkikomori
Ответ leroc
В одной из прошлых новостей про Сити топовым был коммент про то, как красиво Сити расстается со своими игроками и сразу их отпускает при малейшем желании 😂😂
А что не так то, улучшили предложение ему, всем бы такое давление. Не примет - отпустят) Грех не попытаться удержать одного из лидеров
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Игорь Новиков
Ответ SMART789
Иван Карпов: на Гюндогана давят из администрации президента, имели место угрозы семье, сам игрок готов сменить спортивное гражданство
Звонок! Главное, был звонок!
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Nikolai Pino
Ответ corazón blanco
Если чувствует, что у него есть еще мотивация после требла, то можно и остаться. Хотя возможно после такой победы нужно попробовать что-то новое, тем более климат куда более благоприятный в Барселоне. В любом случае он уже вписал золотыми буквами свое имя в историю Сити. И я уверен, что болельщики примут любое его решение.
Единственный минус то что с ним бы по хорошему проводы хорошие сделать, а это получается уйдет и Сити с ним не попрощается по человечески, хотя он заслужил это. Учитывая какой вклад он вложил в последние 3 года
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Marcus-light
Честно говоря, не вижу смысла уходить из Манчестера. Формально, конечно, в Барселоне должно быть интересно поиграть, но там столько дрязг, что уже через полгода могут захотеть дать пинка
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Nikolai Pino
Ответ red hikkikomori
А что не так то, улучшили предложение ему, всем бы такое давление. Не примет - отпустят) Грех не попытаться удержать одного из лидеров
Так у гюндогана 11 дней осталось по контракту дальше он свободным агентом будет
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corazón blanco
Если чувствует, что у него есть еще мотивация после требла, то можно и остаться. Хотя возможно после такой победы нужно попробовать что-то новое, тем более климат куда более благоприятный в Барселоне. В любом случае он уже вписал золотыми буквами свое имя в историю Сити. И я уверен, что болельщики примут любое его решение.
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Мистер
Ответ белошип
барса обеспокоена😄 Можно подумать Гюндоган собирался перейти в клуб,который осудят за выплаты ручному Негрейре и кабинетные трофеи банкрот даже не в силах зарегить своих брусков не говоря уже о других трансферах)
выздаравливай
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№7
Ответ Nikolai Pino
Единственный минус то что с ним бы по хорошему проводы хорошие сделать, а это получается уйдет и Сити с ним не попрощается по человечески, хотя он заслужил это. Учитывая какой вклад он вложил в последние 3 года
уйти подняв кубок лч над головой это плохое прощание?
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SCHOKKKK
Ответ Кашшай Чакырович
Беспокойся лучше за аутсайдера с 12 места ))) это настоящий мем 600 миллионов и 12 место с мудриками за 100 милиинов ,это настоящий мем ,в интернете есть миллионы мемов на эту тему ))) синий мешочек выиграл с большим отрывом в номинации мем века )))
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Артур Мкртычян
Ответ Рашпель793
А почему он вообще из МС то хочет уйти? И хочет ли? Вроде важный игрок у Пепа, приносит результат команде, команда сейчас лучшая в мире. Что не устраивает? Контракт не дают тот, что хочет?
он не хочет, он хочет от сити хороший срок контракта
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DolJun
Ответ Кашшай Чакырович
Чтобы там Лапорта не завел ,главное чтобы он не завел Бареслону на 12 место при каких то диких тратах на мудриков ))))
оооо, за это можешь не переживать, ведь "дикие" траты по меркам современной барсы - это 40 лям на какого-то бразильского нонейма))
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Кашшай Чакырович
Ответ DolJun
как же забавно ты пытаешься перевести стрелки с того, что лапорта вот-вот заведет онлифанс для гави и компании чтобы местные кулес смогли легально поддержать фк мем рублем)
Чтобы там Лапорта не завел ,главное чтобы он не завел Бареслону на 12 место при каких то диких тратах на мудриков ))))
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Давид Agabekyan
Ответ SMART789
Иван Карпов: на Гюндогана давят из администрации президента, имели место угрозы семье, сам игрок готов сменить спортивное гражданство
Jon Carp
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gninnur esrever*
Выберет Aramco. Ну и правильно, ушастик есть, а бабло не лишнее.
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Scorpio
зачем ему фк мем и шапито
они в одном шаге от паперти с протянутой рукой, да еще и через пол года будут просить снизить ЗП
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WESTERN-
С одной стороны уход после требла эпичная концовка. С другой стороны можно остаться и побороться за Суперкубок уефа и клубный чемпионат мира которые хоть и не кубки большого значения но все же в копилки у Гундогана нет
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