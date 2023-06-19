«Сити» давит на Гюндогана, чтобы он продлил контракт, «Барса» обеспокоена. «Арсенал» и клуб из Саудовской Аравии тоже сделали предложения
«Манчестер Сити» давит на Илкая Гюндогана, чтобы он остался в клубе.
Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник близок к переходу в «Барселону», клуб получил позитивные сигналы от агента немецкого хавбека.
По данным As, «Ман Сити» хочет сохранить Илкая, контракт которого рассчитан до 30 июня. Клуб оказывает давление на игрока с тем, чтобы он продлил соглашение на два года. Это пожелание тренера Пепа Гвардиолы.
«Горожане» улучшили свое изначальное предложение Гюндогану, и теперь «Барса» испытывает беспокойство по поводу того, что футболист может отказаться от перехода, хотя он и высоко оценивал такую возможность в разговоре с тренером каталонцев Хави.
Хавбек сборной Германии дал понять, что примет окончательное решение о своем будущем на этой неделе. Сейчас у него на руках есть четыре предложения – от «Ман Сити», «Барселоны», «Арсенала» и из Саудовской Аравии.
Сине-гранатовые предлагают Илкаю трехлетний контракт, но самую маленькую зарплату, больше всего денег футболисту обещают в Саудовской Аравии.
В завершившемся сезоне Гюндоган в 51 матче за клуб забил 11 голов, сделал 7 ассистов и завоевал требл с «горожанами». Его статистика – здесь.
Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?
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