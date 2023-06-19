«Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями». Широков о словах Зинченко

Теги Роман Широков Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Политика Футбол

Роман Широков отреагировал на слова Александра Зинченко о молчании российских футболистов.

Защитник «Арсенала», говоря о конфликте на Украине, заявил: «Если бы российские футболисты высказались, ситуация бы немного изменилась».

«Российские футболисты на то и российские, что они поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями. Они могут сказать – ребята, вы там повлияйте на своего клоуна, хотя на него трудно влиять – влияют другие люди или препараты», – сказал бывший футболист сборной России. 

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172 комментария

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damondiamond
+15р
+131
-31
+100
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lykas
Образцовой представитель электората путина
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Roman Araslanov
Рома, страна≠государство!
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VictorVallecano
Практически на 100% уверен, что уголовник ромка даже не понимает значения кода 404.
+63
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Геннадий Тимченко
Ответ Roman Araslanov
Рома, страна≠государство!
оказывается он ногами бил судью в рамках акции в поддержку своей страны, поэтому суд и ограничился формальным наказанием 👏👏👏
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Madcomposer
По-моему, само употребление выражение "страна 404" многое говорит о человеке и должно объяснять, за что борются сейчас украинцы
+57
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+33
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Такие дела
Ответ belikovda.90
Почему всё должны говорить, как хочет Зинченко? и почему сам Зинченко молчал, когда была война на его родном Донбасе?
И кто это её устроил?
+38
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+26
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Казимир Стыцько
Ответ belikovda.90
Почему всё должны говорить, как хочет Зинченко? и почему сам Зинченко молчал, когда была война на его родном Донбасе?
В его родном Донбассе было все спокойно 23 года, пока туда не влез со своей бандой террорист Гиркин.
+30
-7
+23
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Troy McClure
Ответ Максим Седов
Что ты здесь делаешь, на РУССКОМ сайте. Янки гоу хоум.
Вали из Американского интернета и слюни свои не забудь подобрать.
+30
-7
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Cruel Snake
Не знаю как на других, но него точно влияет и сильно, правда не препарат, а бутылка
+42
-20
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Albert Rrahmani
видимо именно поэтому российские футболисты громко и честно высказались за поддержку войны, которую устроила россия? ах да...
+29
-9
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lykas
Ответ Максим Седов
Тогда твой адрес Соловки, как предателя.
Если я не голосовал за путина, то я предатель?
+22
-5
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Влад Путман
Для этого уголовника страна и очко президента одно целое.
+29
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Vitto
Ответ Максим Седов
Здесь зона ру. Ты п###л в лужу.
Это интернет, а не зона.
+13
-1
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Сергей
Ответ Марк Рейман
За, что борются хихлы? В Крыму спокойно живут представители всех наций, никого не расстреливают и не вешают, также могли бы жить все регионы 404.
"хихлы", "чурки", "жиды", "пиндосы" - типичный "денацификатор" ))
+10
0
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Александр Митраков
О, сколько ботов в комменты понабежало. Но такие же безмозглые, как и урка Широков
+12
-3
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Кавабунга Шреддоголовый
О, футболист 404 рот открыл
+19
-11
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DevilBrO
Ответ Pigmalion
Широков на какой-нибудь Ридовке в комментариях сидит.
Гнидовке*
+17
-9
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Мари Хуан
Ответ Максим Седов
Что ты здесь делаешь, на РУССКОМ сайте. Янки гоу хоум.
А татарам, чеченцам и бурятам можно посещать ваш РУССКИЙ сайт?)
+8
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Karra
Ответ prus_3
Ну, вот в кои-то веки человек высказался за свою страну на этом ресурсе. Сколько же сейчас на него выльется!
По-моему он оскорбил другую страну, а не высказался за свою.
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lykas
Ответ Максим Седов
Конечно. Именно так. Типичный предатель. И крайне интересная фигура для ФСБ. Давно вас надо всех отправить в Соловки/Магадан дороги прокладывать.
Так езжай и прокладывай. Чего в комментариях сидишь и ерундой занимаешься?
+8
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bellyashe
Ответ lykas
Я из России
не ломай человеку мировоззрение, он не верит, что в России кто-то не zигует
+13
-6
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Barvex
Страна 4.04, это - та, с которой никто не играет?
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Pigmalion
Широков на какой-нибудь Ридовке в комментариях сидит.
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Водяра
А почему этого агрессивного клоуна не призвать? Ему и оружие не надо на фронте, всех бутсами будет топтать.
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