«Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями». Широков о словах Зинченко

Роман Широков отреагировал на слова Александра Зинченко о молчании российских футболистов.

Защитник « », говоря о конфликте на Украине, заявил: «Если бы российские футболисты высказались, ситуация бы немного изменилась».

«Российские футболисты на то и российские, что они поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями. Они могут сказать – ребята, вы там повлияйте на своего клоуна, хотя на него трудно влиять – влияют другие люди или препараты», – сказал бывший футболист сборной России.

Зинченко о позиции Денисова по конфликту на Украине: «Человек с большими яйцами. Разве с ним что-то случилось? Вот вам и пример»

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