Тедеско подтвердил, что Куртуа уехал из сборной из-за вопроса о капитанстве: «Тибо почувствовал себя оскорбленным. Я удивлен и шокирован»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Ян Вертонген Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Янник Феррейра Карраско Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско рассказал, почему Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии.

Ранее стало известно, что вратарь сборной Бельгии недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его. Тибо покинул расположение национальной команды.

«Тибо покинул лагерь, мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя, кто будет номером два и номером три. Конечно, выбор был между Ромелу Лукаку и Тибо. Честно говоря, мне все равно, потому что у меня на поле есть несколько капитанов. Например, есть Ян Вертонген и Янник Карраско. Нам нужны несколько игроков, способных взять на себя ответственность.

Мы должны были принять решение перед матчем [с Австрией] в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение», – сказал Тедеско.

Завтра Бельгия проведет матч против сборной Эстонии в рамках отбора Евро-2024.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ну после такого демарша нужно больше не вызывать Куртуа. Не может игрок, даже очень заслуженный ставить себя выше команды
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Столько понтов у этого Куртуа. Он кстати не в Реале случайно играет?
+60
-13
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Носатый любитель пропускать между ног,и уводящий чужих девушек слишком высокого о себе мнения
+41
-11
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Какой капитан может в принципе быть из человека, который включает обидку из-за по очередного капитанства, да ещё и швыряет сборную?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Должен быть отстранён от сборной носатый, пока публично не принесёт извинения
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Настоящий капитан)))
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Куртуа возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с оскорблениями.
Власти Брюсселя отключат подсветку статуи Писающего мальчика.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
31 год мужику, а истерика на уровне Медиалиги.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
он игрок рияла, так что не удивляемся
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fc_champion
Детская сказочка показала, что Буратино не конфликтует только с папой Карло (Анчелотти)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Когда тренер не тряпка...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Носатый вообще офигел.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Что то столько обиженности в футболе стало
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Harriss
многим игрокам из нынешнего созыва пора со сборной завязывать. был такой шикарный состав, но на выходе ничего. пора что-то менять
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
Детский сад просто) Куртуа, похоже конкретный инфантил)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
Поддержать партнёра с непростой ситуацией в карьере < разныться из-за повязки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Начались гнилые разборки и в сборной Бельгии. Позор команде.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ Сэмвел Тарли
Лукаку позор бельгийского футбола, логично, что Тибо не захотел видеть его капитаном.
Действительно, все голы сборной в отборе забил Лукаку — и именно он позор этой команды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ VictorVallecano
Представьте, что капитан вашей сборной - защитник Лакака - не удивлен, что от такой новости можно почувствовать себя оскорбленным.
Представь себе, что твоя сборная забила в отборе четыре гола, из которых четыре забил некий капитан-защитник..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Пипец, ладно когда тебе 11 лет и ты обиделся, что тебе повязку не дали. Но вроде взрослый мужик, а по поведению и не скажешь совсем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Допрыгались оба, хоть и прыгают по-разному
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Ответ Murtynya
Чё не удивляемся, ты думаешь что все игроки Реала такие чтоли??
Даже не пытайся им что-то объяснить 😆 у них везде виноват Реал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Я бы его уволил после ничьи с Австрией.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheBestCapper
На обиженных воду возят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Главное чтобы ему достойная замена была.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий