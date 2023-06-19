Тедеско подтвердил, что Куртуа уехал из сборной из-за вопроса о капитанстве: «Тибо почувствовал себя оскорбленным. Я удивлен и шокирован»

Доменико Тедеско рассказал, почему Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии.

Ранее стало известно, что вратарь сборной Бельгии недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его. Тибо покинул расположение национальной команды.

«Тибо покинул лагерь, мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя, кто будет номером два и номером три. Конечно, выбор был между и . Честно говоря, мне все равно, потому что у меня на поле есть несколько капитанов. Например, есть Ян Вертонген и . Нам нужны несколько игроков, способных взять на себя ответственность.

Мы должны были принять решение перед матчем [с Австрией] в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение», – сказал .

Завтра Бельгия проведет матч против сборной Эстонии в рамках отбора Евро-2024.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной