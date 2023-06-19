Гюндоган близок к переходу в «Барсу». Клуб получил позитивные сигналы от агента хавбека «Ман Сити»

Илкай Гюндоган стал ближе к переходу в «Барселону» из «Манчестер Сити» бесплатно.

Ранее сообщалось, что попросил у «Барсы» время на размышление, « » предлагает 32-летнему немцу родлить контракт, также к нему есть интерес от «ПСЖ».

По информации Mundo Deportivo, в последние часы « » получила положительные сообщения от агента полузащитника о том, что в конечном итоге он примет предложение каталонцев.

Сине-гранатовые полагают, что Илкай близок к тому, чтобы дать согласие на подписание контракта. 30 июня у игрока заканчивается срок контракта с «Сити».

В завершившемся сезоне Гюндоган в 51 матче за клуб забил 11 голов, сделал 7 ассистов и завоевал требл с «горожанами». Его статистика – здесь.

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