Гюндоган близок к переходу в «Барсу». Клуб получил позитивные сигналы от агента хавбека «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган агенты Футбол

Илкай Гюндоган стал ближе к переходу в «Барселону» из «Манчестер Сити» бесплатно.

Ранее сообщалось, что Гюндоган попросил у «Барсы» время на размышление, «Ман Сити» предлагает 32-летнему немцу родлить контракт, также к нему есть интерес от «ПСЖ».

По информации Mundo Deportivo, в последние часы «Барселона» получила положительные сообщения от агента полузащитника о том, что в конечном итоге он примет предложение каталонцев.

Сине-гранатовые полагают, что Илкай близок к тому, чтобы дать согласие на подписание контракта. 30 июня у игрока заканчивается срок контракта с «Сити».

В завершившемся сезоне Гюндоган в 51 матче за клуб забил 11 голов, сделал 7 ассистов и завоевал требл с «горожанами». Его статистика – здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Гюндоган, Левандовски, надо еще Обамеянга вернуть, Хуммельса наконец-то подписать и Клоппа позвать
+44
-5
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ Экспертное мнение
Гюндоган, Левандовски, надо еще Обамеянга вернуть, Хуммельса наконец-то подписать и Клоппа позвать
И вишенка на торте Ройса позвать и переименовать клуб на Дортмундская Барсселония
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аслан низамидинов
интересно у барсы хватит денег его зарегистрировать а то говорят у них проблемы с регистрацией гави и Араухо
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Экспертное мнение
Гюндоган, Левандовски, надо еще Обамеянга вернуть, Хуммельса наконец-то подписать и Клоппа позвать
возрастной Дортмунд?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
главное получить позитивные сигналы от Тебаса по поводу регистрации.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый человек
Ответ error505
После того триумфального сезона в Сити нет смысла переходить в Барсу, которая из ЛЕ постоянно вылетает, лучше попытаться повторить успех этого года
Все же это новый клуб, новые эмоции.В игре просто не будет смысла если всегда выиграть.Он хочет взять вызов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ Камбоджа Иванов
Смысл на понижение во всех смыслах идти? Проще остаться в МС, закончить карьеру там и остаться "легендой" аля Агуэро
Каземиро же пошел на понижение .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
мамкины экономисты щас опять набегут . мол , денег не на регистрацию и тд. понять не могут , что деньги то есть . но есть потолок зарплат
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Аслан низамидинов
интересно у барсы хватит денег его зарегистрировать а то говорят у них проблемы с регистрацией гави и Араухо
Нет, на Кунде же не хватило
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ Эксперт Спортс
И вишенка на торте Ройса позвать и переименовать клуб на Дортмундская Барсселония
А лет через 16 обязательно подписать Холанда, а еще через год Беллингема из Саудовской Аравии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
Ответ Камбоджа Иванов
Ройс тогда только переходил из Мёнхенгладбаха. Сколько он у Юргена поиграть то успел?
Ну вообще-то три сезона, больше чем у Тухеля и Фавра, остальные временщики.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Aleksey Yashin
"Клуб получил позитивные сигналы от агента хавбека «Ман Сити»" Азбукой Морзе сигналы передавались?
в футболе давно уже практикуется язык тела, для получения сигнала (информации)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kidur
Ответ Камбоджа Иванов
Смысл на понижение во всех смыслах идти? Проще остаться в МС, закончить карьеру там и остаться "легендой" аля Агуэро
Как видно, ему просто захотелось уже отдохнуть, играя вполсилы, по примеру Месси...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ Эксперт Спортс
И вишенка на торте Ройса позвать и переименовать клуб на Дортмундская Барсселония
Ройс тогда только переходил из Мёнхенгладбаха. Сколько он у Юргена поиграть то успел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Ответ Экспертное мнение
Гюндоган, Левандовски, надо еще Обамеянга вернуть, Хуммельса наконец-то подписать и Клоппа позвать
Гетце тоже играет еще
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Марат Ибрагимов
А хватит ли рычагов?
Месси же не приехал, так что хватит! 😉
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан137
Это значит что Сити купит Райса ☝️ ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан137
Почему Пеп не смог уговорить его остаться в Сити не понимаю, это же его главный любимец ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
А можно будет Гюндогана после подписания контракта на полгода в Сити оставить, как того молодого бразильца за 40 миллионов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kidur
Странно, что его могло не устраивать в Сити, если сам клуб предлагал продлить контракт?..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Мартин
Ответ Анвар Масимов
Каземиро же пошел на понижение .
К нему тоже есть вопросы:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Тогда и Месси не нужен будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Мартин
Позитивные сигналы? Там брачные игры у них?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Ибрагимов
А хватит ли рычагов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Django Liberated
позитивные это подмигнул?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий