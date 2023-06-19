Бразилия может назначить сына Анчелотти ассистентом тренера сейчас, а Карло возглавит сборную в 2024-м

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Федерация футбола Бразилии Давиде Анчелотти Рамон Менезес Футбол

Сын Карло Анчелотти может стать тренером сборной Бразилии до назначения отца через год.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) с оптимизмом оценивает шансы на назначение главного тренера «Реала» в национальную сборную страны.

Сейчас рассматривается вариант, при котором в тренерский штаб временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамона Менезеса войдет близкий Анчелотти человек, а сам Карло придет в команду в 2024 году по истечении срока контракта с «Мадридом».

Таким человеком, по данным ESPN Brasil, может стать Давиде Анчелотти, работающий ассистентом отца с 2016 года.

Ожидается, что 33-летний итальянец будет участвовать в том числе и в вызове игроков в сборную Бразилии в течение сезона-2023/24. Все детали будут обсуждаться на встрече между сторонами, которая должна пройти в конце июня.

В CBF полагают, что наличие доверенного лица в тренерском штабе задолго до фактического назначения в сборную облегчит адаптацию Карло.

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6 комментариев

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vzi
Уже не знают, чем заманить Анчелотти. )
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che kaif
В заложники сына чтоб подъехал отец))
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Любезный Коссутий
не оставят папе выбора
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Andrey Yaroslavtsev
Семейный подряд.
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ApXuMaHqPuT
Прям семейный подряд - Буратино и папа Карло
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