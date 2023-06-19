Бразилия может назначить сына Анчелотти ассистентом тренера сейчас, а Карло возглавит сборную в 2024-м

Сын Карло Анчелотти может стать тренером сборной Бразилии до назначения отца через год.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) с оптимизмом оценивает шансы на назначение главного тренера «Реала» в национальную сборную страны.

Сейчас рассматривается вариант, при котором в тренерский штаб временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамона Менезеса войдет близкий Анчелотти человек, а сам Карло придет в команду в 2024 году по истечении срока контракта с « ».

Таким человеком, по данным ESPN Brasil, может стать , работающий ассистентом отца с 2016 года.

Ожидается, что 33-летний итальянец будет участвовать в том числе и в вызове игроков в сборную Бразилии в течение сезона-2023/24. Все детали будут обсуждаться на встрече между сторонами, которая должна пройти в конце июня.

В CBF полагают, что наличие доверенного лица в тренерском штабе задолго до фактического назначения в сборную облегчит адаптацию .

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