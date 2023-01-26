Александр Шмурнов снова высказался об .

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории (811 шайб). Впереди только (894).

«Вернусь для прикола к теме вожделенного патриотами рекорду Овечкина.

Называть величайшим того, кто забросил больше всех шайб – это примерно как в теннисе называть величайшим того, кто сделал больше всех эйсов», – написал бывший комментатор «Матч ТВ» в Facebook*.

* – принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.

Шмурнов о словах Жамнова: «Овечкин в хоккее не величайшая фигура. Это не значит, что я его не уважаю. Меня раздражает размусоливание его рекорда»

Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года