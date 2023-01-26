Шмурнов об Овечкине: «Называть величайшим того, кто забросил больше всех шайб – это как в теннисе называть величайшим того, кто сделал больше всех эйсов»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов снова высказался об Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (811 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Вернусь для прикола к теме вожделенного патриотами рекорду Овечкина.

Называть величайшим того, кто забросил больше всех шайб – это примерно как в теннисе называть величайшим того, кто сделал больше всех эйсов», – написал бывший комментатор «Матч ТВ» в Facebook*.

* – принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.

Шмурнов о словах Жамнова: «Овечкин в хоккее не величайшая фигура. Это не значит, что я его не уважаю. Меня раздражает размусоливание его рекорда»

Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

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81 комментарий

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Артем Шпачук
Ответ ericssons
Счёт на табло в хоккее меняется только благодаря голам. В теннисе счёт на табло меняется не только благодаря эйсам) Партию в теннисе можно выиграть без единого эйса, в хоккее нужен хотя бы один гол. Сашка совсем нейроны головного мозга пропил. Самая глупая аналогия в спорте которую я когда либо слышал.
Кстати,задумался, и не могу найти в теннисе достойной антологии голу,а есть ли она вообще,может я что то не учел?
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Светлов
Ответ MironSM84
Саша,я понимаю всю не любовь к дедушке и из-за этого так рвёт пукан.Но блин ты на срач тв сколько времени деньги получал и ничего. В одной студии с димой по прозвищу палка и с тиной и прочими из команды скутерТим...)))
Стулья под ним ломались.
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Headly
Чтож Саня так покоя не дает этому наглухо отбитому поехавшему
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(Алекс Кросс
Шмурнов Дело Глаголит )
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Интересен не Шмурнов, а вы, ребята! Люди, которые молятся на рекорд Ови (отношусь к нему нормально, не глор, не фанат, не хейтер). То, что Саша то с паспортом кое-какой страны! Что вас не смущает, при тот что у вас настоящее русское "гойда!" Уже год как! Это цинично, но вам не привыкать!
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Franco
Могу понять от чего шмурнова корежит по теме Овечкина, патриотизма и прочего, но уровень аргументации просто отрицательный. Аналогии не выдерживают ни малейшей критики
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Светлов
Ответ Aleksandr Danilov
Интересно, если бы Ови был либералом по убеждениям и сделал Navalny Team, через сколько секунд Шмурнов назвал бы его величайшим в истории спорта?
Просто он тоже хочет быть Александром Великим, потенциал есть.
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Светлов
Ответ e1ther - e1ther
Да,жаль что Энди Роддик,не мог попасть тебе в голову,когда играл свои матчи,было бы здорово)
Хоккейный уровень
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Светлов
Ответ Сергей Стес
Сегодня Вашингтон играет и Саня положит дубль или хет-трик сделает. Шмурнов, утопись в унитазе🤣
Он тоже Александр, только не знает об этом!
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Оскар Муравьев
Он что платит спортсу... Лучше бы журналисты вовремя размещали спортивные новости на сайте... А то Шмурнов и ЛГБТ на уме только
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Alexander Prokofyev
Шмурнов: “я почему такой злой, потому что Андронов кепку не отдаёт”
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Светлов
Ответ Forza Juve
по факту сказал. члену путинтим до грецки как до луны
Не вокруг Луны вращаются планеты.
Не мучай свои мозги, для мудрых сказано!
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Светлов
Ответ al77
Да не бомбит у него... не бомбит!!!! )))
У него есть шанс стать Великим, вернуться в семью!
Такая малость, стать в ряд Великих!
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Светлов
Ответ Ruscello
А кто-то называл Овечкина величайшим хоккеистом? Речь шла о конкретном рекорде...
А разве Овечкин сам себя так называл? Нет, не называл.
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Виктор Ш.
Ответ Lex
можно его спрашивать после каждой заброшенной шайбы.
Лучше каждый день - так быстрее он в сумасшедшем доме окажется))
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shooher
Ответ Леван Мкртчян
10-й раз? Да разве это рекорд ? это все ровно, что считать лучшим в истории певцом того, кто чаще всех повторял слова на припеве. Даже сейчас он не лучший. Лучший -- Мак Каревич
Лучшая по количеству слов в припеве Земфира
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Светлов
Ответ Велотренажёр
"Вернусь для прикола к теме вожделенного патриотами рекорду Овечкина" К семье лучше вернись)
И тогда станет в ряд с Величайшими!
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Tyler Durden
Ну это же очередная попытка приковать к себе внимание, пусть через хейт и глум, но Шмури от этого кайфует.
«Ах, фи, эти мерзкие патриот тим снова набросились на меня за мое ОСОБОЕ МНЕНИЕ, ну что взять с челяди необразованной»
Имхо очевидна его очередная попытка выставлять себя нонконформистом, который « нитакой» и не будет считать голы за что-то ценное в спорте, основу которого и составляют те самые голы, ради которых зрители и приходят на трибуны и, между прочим, головные уборы собственные бросают на площадку, если отличившийся игрок забьёт определённое количество «бесполезных» голов.
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Светлов
Ответ e1ther - e1ther
Как, вообще,можно сказать,что в теннисе, эйс,это не умение играть))) особенно для комментатора)когда чистый мяч,это твое очко)я прям вижу ,как Федерер лупил только в корт,не в линию,ну чтобы Шмурнов не разочаровался)))
На пустяки обращаешь внимание.
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RWMen
Какой упёртый говорун)
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Федор Петров
Смотрите в следующих сериях:
Это как в шахматах называть величайшим того, кто съел больше всех пешек.
Это как в покере называть величайшим того, кто собрал больше всех флэш роялей.
Это как в беге называть величайшим того, кто сносил больше всех кроссовок.
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Ильдар М
Ну сам Шмурнов рекорд по количеству самых тупых выcepoв в адрес одного и того же спортсмена явно скоро установит) Никогда не был он комментатором и своим бредом постоянным только это подтверждает.
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Светлов
Сначала вернись в семью, соверши величайший поступок!
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Lex
Ответ Виктор Ш.
А мне кажется что надо его чаще спрашивать об Овечкине и его рекорде. И чтобы тот как уж выкручивался и генерил все новые и новые версии. Пока окончательно с ума не сойдет.
можно его спрашивать после каждой заброшенной шайбы.
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Светлов
Быть вторым тоже честь Александр, догоняй Овечкина!
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