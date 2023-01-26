Шмурнов об Овечкине: «Называть величайшим того, кто забросил больше всех шайб – это как в теннисе называть величайшим того, кто сделал больше всех эйсов»
Александр Шмурнов снова высказался об Александре Овечкине.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (811 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Вернусь для прикола к теме вожделенного патриотами рекорду Овечкина.
Называть величайшим того, кто забросил больше всех шайб – это примерно как в теннисе называть величайшим того, кто сделал больше всех эйсов», – написал бывший комментатор «Матч ТВ» в Facebook*.
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Шмурнов о словах Жамнова: «Овечкин в хоккее не величайшая фигура. Это не значит, что я его не уважаю. Меня раздражает размусоливание его рекорда»
Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»
«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года
Не мучай свои мозги, для мудрых сказано!
Такая малость, стать в ряд Великих!
«Ах, фи, эти мерзкие патриот тим снова набросились на меня за мое ОСОБОЕ МНЕНИЕ, ну что взять с челяди необразованной»
Имхо очевидна его очередная попытка выставлять себя нонконформистом, который « нитакой» и не будет считать голы за что-то ценное в спорте, основу которого и составляют те самые голы, ради которых зрители и приходят на трибуны и, между прочим, головные уборы собственные бросают на площадку, если отличившийся игрок забьёт определённое количество «бесполезных» голов.
Это как в шахматах называть величайшим того, кто съел больше всех пешек.
Это как в покере называть величайшим того, кто собрал больше всех флэш роялей.
Это как в беге называть величайшим того, кто сносил больше всех кроссовок.