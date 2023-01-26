«Реал» о кукле Винисиуса, повешенной фанатами «Атлетико»: «Отвратительный акт расизма и ненависти. Такому нет места в нашем обществе»

«Реал» выпустил заявление о ситуации с .

Болельщики «Атлетико» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

«Реал» благодарит за поддержку и сопереживание, полученные после прискорбного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса.

Мы хотели бы выразить наше самое решительное осуждение этих действий, которые являются посягательством на основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт. Нападениям, подобным тем, которым подвергся наш игрок или любой другой спортсмен, нет места в нашем обществе. «Реал» надеется, что те, кто участвовал в этом отвратительном акте, будут привлечены к ответственности», – говорится в заявлении клуба.

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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