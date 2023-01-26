«Реал» о кукле Винисиуса, повешенной фанатами «Атлетико»: «Отвратительный акт расизма и ненависти. Такому нет места в нашем обществе»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании происшествия болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Реал» выпустил заявление о ситуации с Винисиусом Жуниором.

Болельщики «Атлетико» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

«Реал» благодарит за поддержку и сопереживание, полученные после прискорбного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса.

Мы хотели бы выразить наше самое решительное осуждение этих действий, которые являются посягательством на основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт. Нападениям, подобным тем, которым подвергся наш игрок или любой другой спортсмен, нет места в нашем обществе. «Реал» надеется, что те, кто участвовал в этом отвратительном акте, будут привлечены к ответственности», – говорится в заявлении клуба.

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетико» осудил фантов, повесивших куклу Винисиуса: «Подобные действия абсолютно недопустимы и позорят общество»

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49 комментариев

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Isshin88
Ответ Lex
если бы ты знал историю, ты бы знал что 150 лет назад негров вешали. Стыдно молодой человек!
В большинстве стран в то время повешение просто считалось позорной казнью. Применялась к низшим сословиям, не только к чёрным.
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Pushkin Sasha
Ответ Men77
Расизм то тут причем? Мартинеса с куклой Мбаппе никто же в расизме не обвинял
Там просто неприкасаемый Месси рядом стоял и радостно смеялся)
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Bigbadaboom
Ответ lazzziale
как давний болельщик Атлетико, надеюсь на положительный исход матча. ну и конечно же после победной игры, с удовольствием посмотрю, как игроки Атлетико с издевкой устроят танцульки с этой мерзкой черной обезьяной, которая поймала поезд насчет расизма, и с удовольствием на нем ездит...и есть же еще некоторые недалекие дауны которые его оправдывают тем,что мол он обыгрывает раз в раз, и именно поэтому его ненавидят... что то с другими черными игроками Реала подобной проблемы не существует от слова совсем... да и еще кое что, я не злодей какой-нибудь, но...сильно обрадуюсь если его поломают надолго...не обязательно это будут игроки Атлетико...этого чертилу ненавидят слишком уж многие в Испании...
Он обыгрывает раз в раз, его начинают лупить, судьи на это закрывают глаза,он бесится.
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Андрей Матушкин
Ответ Ramin Mamedov
конечно некрасиво и не правильно, но причем тут расизм?
Ну типа чёрного повесили вместо Белого наверное так...
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Мадрид наказывает!
Ответ Alex Legend
В 50-х Реал так кубки выигрывал
Франко тащил Атлетико
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Men77
Расизм то тут причем? Мартинеса с куклой Мбаппе никто же в расизме не обвинял
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Роман
Если игрок чёрный, значит, там сразу "расизм"))
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Мадрид наказывает!
Ответ lazzziale
как давний болельщик Атлетико, надеюсь на положительный исход матча. ну и конечно же после победной игры, с удовольствием посмотрю, как игроки Атлетико с издевкой устроят танцульки с этой мерзкой черной обезьяной, которая поймала поезд насчет расизма, и с удовольствием на нем ездит...и есть же еще некоторые недалекие дауны которые его оправдывают тем,что мол он обыгрывает раз в раз, и именно поэтому его ненавидят... что то с другими черными игроками Реала подобной проблемы не существует от слова совсем... да и еще кое что, я не злодей какой-нибудь, но...сильно обрадуюсь если его поломают надолго...не обязательно это будут игроки Атлетико...этого чертилу ненавидят слишком уж многие в Испании...
-- давний болельщик Атлетико
-- лациале

))
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Alex Legend
Ответ Мадрид наказывает!
Выгнать Матрас из кубка и дать -10 очков в чемпе.
В 50-х Реал так кубки выигрывал
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Alex Legend
В обществе негров Реала?
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lazzziale
как давний болельщик Атлетико, надеюсь на положительный исход матча. ну и конечно же после победной игры, с удовольствием посмотрю, как игроки Атлетико с издевкой устроят танцульки с этой мерзкой черной обезьяной, которая поймала поезд насчет расизма, и с удовольствием на нем ездит...и есть же еще некоторые недалекие дауны которые его оправдывают тем,что мол он обыгрывает раз в раз, и именно поэтому его ненавидят...
что то с другими черными игроками Реала подобной проблемы не существует от слова совсем...
да и еще кое что, я не злодей какой-нибудь, но...сильно обрадуюсь если его поломают надолго...не обязательно это будут игроки Атлетико...этого чертилу ненавидят слишком уж многие в Испании...
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Не можешь забыть ту боль, которую я тебе нанес при общении сегодня и продолжаешь за мной бегать по веткам, чтобы взять реванш?) Мне это льстит)
Молодец, ригоберка. Ни одной о Реале не пропускаешь. Только не перетрудись. Известный факт, что за переработку не доплачивают.
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Не можешь забыть ту боль, которую я тебе нанес при общении сегодня и продолжаешь за мной бегать по веткам, чтобы взять реванш?) Мне это льстит)
ты, кстати, за запятые ратовал сегодня во время своего очередного позора. так вот, у тебя их не хватает, приём)))
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Не можешь забыть ту боль, которую я тебе нанес при общении сегодня и продолжаешь за мной бегать по веткам, чтобы взять реванш?) Мне это льстит)
Сидеть!
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GuruFutbola
Ответ Lobelopa
Место, приём! Место!)))
Не можешь забыть ту боль, которую я тебе нанес при общении сегодня и продолжаешь за мной бегать по веткам, чтобы взять реванш?)
Мне это льстит)
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Мадрид наказывает!
Выгнать Матрас из кубка и дать -10 очков в чемпе.
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Zombieset
Ох, как люблю этих младших мадридских болел
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corazón blanco
Расизм слишком модное обвинение. Но сама такая акция - перебор. Надеюсь Винисиус сегодня проведет отличный матч и ответит им всем на поле.
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Макс Шева
Мост и кукла - интересно,остальное нет.комменты тоже скучны
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Как же надоели эти нытики модридские, каждый раз одно и тоже
Место, приём! Место!)))
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Power Lifting
Что им остается делать еще ?!
Проиграют сегодня Реалу !
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Саша Пушкин
Ответ Lex
если бы ты знал историю, ты бы знал что 150 лет назад негров вешали. Стыдно молодой человек!
Хорошо, что белых не вешали 150 лет назад.
Спасибо тебе за историческую справку.
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ARIGAMI ARIGAMI
Расизм ли это, или нет. Но это уже загранью
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Mbest77
Назвать это расизмом - это расизм. Потому что если была бы майка Асенсио это не назвали бы расизмом
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Bigbadaboom
Ответ Ray_F
Винисиус провоцирует на поле. А его уже провоцируют вне поля. У каждого действия есть противодействие.
Провоцирует тем,что обыгрывает 1 в 1 как клоунов. За это они лупят его по ногам.
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