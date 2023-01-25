Чемпионат Европы-2023. Хендрикс, Губанова, Куракова, Петрыкина, Репонд представят короткие программы

26 января на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины покажут короткие программы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 14.15 по московскому времени (26 января), прямая трансляция – Okko.

Фаворитки

Ольга Микутина (Австрия)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Нина Петрыкина (Эстония)

Анастасия Губанова (Грузия)

Николь Шотт (Германия)

Лара Наки Гутманн (Италия)

Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

Екатерина Куракова (Польша)

Кимми Репонд (Швейцария)

Йозефин Тальегард (Швеция)

Полный список участниц – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

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