Чемпионат Европы-2023. Хендрикс, Губанова, Куракова, Петрыкина, Репонд представят короткие программы

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26 января на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины покажут короткие программы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 14.15 по московскому времени (26 января), прямая трансляция – Okko. 

Фаворитки

Ольга Микутина (Австрия)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Нина Петрыкина (Эстония)

Анастасия Губанова (Грузия)

Николь Шотт (Германия)

Лара Наки Гутманн (Италия)

Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

Екатерина Куракова (Польша)

Кимми Репонд (Швейцария)

Йозефин Тальегард (Швеция)

Полный список участниц – здесь

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

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12 комментариев

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Lyudmila
А где же Алексия Паганини?
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Почему Николь нету в заголовке?! Спортс, халтурите.
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Глеб Жиглов
Ответ Любитель_ФК
Состав конечно потрясный, в смысле никакой. На пьедестал претендуют Куракова и Губанова, деградация Европы состоялась, хотя она уже давно произошла. Вопрос, как же так случилось. что некогда очень популярный и главное красивый вид спорта пришел к такому плачевному состоянию в благополучной Европе? Очень печальная история в целом для ФК.
Потому и пришёл в упадок - от благополучия. Мало желающих гробить здоровье детей с неясными перспективами. Ещё и платя за это большие деньги. Проще дать хорошее образование.
+1
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floret
Удачи Насте, на пьедестале должна быть. И Куракова тоже.
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Anfitan
Николь жги! Это твой чемпионат))))))))))))))))))))))))))))))
+2
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UserFreud
Ольга Микутина (Автсрия)

Исправьте, пожалуйста, очепятку, спортс))
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UserFreud
В нынешней ситуации я за подик Хендрикс - Губанова - Куракова в любой последовательности. Повыше желаю оказаться эстоночкам, Кимми Репонд и Микутиной. Жозефину давно не видел, "Джокер" навсегда в сердце))
У активистки Шотт есть шансы в топ-10 попасть, а то в последние годы она всё время мимо десятки)
+3
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+3
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galik55
Переживаю за Настю и Нину, уж очень их придерживают, если некоторым моргают недокруты, за этим понижают уровень практически за все
+1
0
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Любитель_ФК
Состав конечно потрясный, в смысле никакой. На пьедестал претендуют Куракова и Губанова, деградация Европы состоялась, хотя она уже давно произошла. Вопрос, как же так случилось. что некогда очень популярный и главное красивый вид спорта пришел к такому плачевному состоянию в благополучной Европе? Очень печальная история в целом для ФК.
+3
-1
+2
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fewral
Луна первая, Катя вторая Настя третья.)
+1
-1
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fewral
Ольга Микутина (Автсрия)?
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Адриана
Буду болеть за Настю Губанову, красиво откатать программы и занять место на пьедестале.
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