Алвеса поселили в камере с бразильцем Коутиньо, также обвиняемым в изнасиловании, – для облегчения адаптации. У Дани нет привилегий в тюрьме

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Стало известно, как живет Дани Алвес в заключении.

Бывшего футболиста «Барселоны» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

У Алвеса нет привилегий в тюрьме, он живет как обычный заключенный – в камере площадью 6 квадратных метров. И соблюдает распорядок – в 8:00 в тюрьме подъем, отбой в 22:00.

Администрация тюрьмы, в которой сидит Алвес, решила, что для облегчения адаптации Дани в камере с ним должен находиться другой заключенный, также обвиняемый в изнасиловании. Футболиста поселили вместе с бразильцем Коутиньо – тезкой игрока «Астон Виллы», выступавшего за «Барселону».

Отмечается, что Алвес стойко держится в тюрьме и понимает, что если все затянется, ему придется адаптироваться к жизни там.

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121 комментарий

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Ванзай
Ответ evil
"Алвеса посадили в камеру к Коутиньо" Нормальный же заголовок, спортс
Алвеса повесили в камере. Так лучше.
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Syndycate
Ответ Павел Ларичев
Коутиньо после 8-2 с Барселоной посадили?)
Ахахаха)
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Wasilij Petrow
Распорядок дня в СИЗО-2. "В 6 часов утра подъем, в камере включается радио и свет. До 6-ти утра ходит дежурный, который собирает почту, письма, заявления, ходатайства, жалобы. Если ты не успел ему передать бумаги, то ждать придется до следующего утра".
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Максим Катебо
Ответ Леван Мкртчян
Для полной адаптации Дани Алвеса в СИЗО, нужен еще вертухай - Марсело , надсмоторщик - Тиагу Силва и начальник изолятора - Тите
…и начальник охраны - Пепе
+1
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fatei4
Ответ Пепси пеналдувич
А вообще Алвес дурак, так карьеру слить. Столько денег, какую угодно снять мог. Да и жена красотка. Зачем ему было это?!
Расследование не закончено и суда ещё не было, а карьера у него уже закончена была
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Андрей Куличков
Ответ Пепси пеналдувич
А вообще Алвес дурак, так карьеру слить. Столько денег, какую угодно снять мог. Да и жена красотка. Зачем ему было это?!
А у Тайсона думаю по больше бабла было
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Джонни Петров
Ответ Леван Мкртчян
Алвес интересуется: а сможет ли Ришарлисон станцевать эту песню?
Винисиус станцует
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mitos
Будут помогать друг другу мазать очко вазелином )
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Максим Окуловский
Нормальная такая связка
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Iamliam
Ответ Леван Мкртчян
Для полной адаптации Дани Алвеса в СИЗО, нужен еще вертухай - Марсело , надсмоторщик - Тиагу Силва и начальник изолятора - Тите
Начальник Диего Симеоне
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AA MM
Ответ GuruFutbola
Новость ради байта Впринципе как обычно)
Новость, чтобы всем напомнить, что за каталанский сепаратистский проект играют налоговые махинаторы и зэки)
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Ира15577
Ответ Пепси пеналдувич
Куда Коута занесло после Барсы…
Это не тот
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Пинающий Достоинства
Всё-таки тот концерт с Баварией против родного клуба не сошёл с рук Коутиньо …
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Александр Лабусов
Заголовок конечно сильный)
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Дмитрий Гром
Ответ Белые штаны Хави
И Ришарлисон, исполняющий песню "голуби летят над нашей зоной")
Чувак, ты "сделал" мой день
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max payne
Ответ KMR
Интересно тут кто будет "папой" ?
а в твоём случае как было?
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max payne
Ответ заляпут
Скоро Пригожин приедет набирать себе игроков в ФК «Вагнер»
если он туда и заедет так временно перед гаагой
+7
-4
+3
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HK Traktor
А они не боятся, что эти двое друг друга изнасилуют?
+2
-2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Интересно, кто из них актив, а кто пассив?
+1
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Павел Ларичев
Коутиньо после 8-2 с Барселоной посадили?)
+1
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Primary Creature
Ответ Peter Parker
Для адаптации с ним должен сидеть другой заключенный обвиненный в изнасиловании? Чееего? Как это работает? Они должны посмотреть на себя со стороны и все осознать? Или что? Или, наоборот, подружиться на этой теме и пересказывать друг другу подробности?
Да, по обеим указанным причинам. Плюс содержат рядом людей с сопоставимым преступлением.
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Виктор Ш.
А Коутиньо по женщинам хоть?)
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muzaffer
скоро и Пике к ним за измену?) вся барчамания)
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Сергей Ефимов
Впорядке у них там, 10 часовой сон
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Белые штаны Хави
Ответ Леван Мкртчян
Алвес интересуется: а сможет ли Ришарлисон станцевать эту песню?
Сможет, ещё и Тите подхватит)
+2
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