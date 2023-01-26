Стало известно, как живет Дани Алвес в заключении.

Бывшего футболиста «Барселоны» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

У Алвеса нет привилегий в тюрьме, он живет как обычный заключенный – в камере площадью 6 квадратных метров. И соблюдает распорядок – в 8:00 в тюрьме подъем, отбой в 22:00.

Администрация тюрьмы, в которой сидит Алвес, решила, что для облегчения адаптации Дани в камере с ним должен находиться другой заключенный, также обвиняемый в изнасиловании. Футболиста поселили вместе с бразильцем Коутиньо – тезкой игрока «Астон Виллы», выступавшего за «Барселону».

Отмечается, что Алвес стойко держится в тюрьме и понимает, что если все затянется, ему придется адаптироваться к жизни там.