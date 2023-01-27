Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Бостоном» и стал 3-й звездой. У него 19+52 в 47 играх

Теги Бостон Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Бостоном» и стал 3-й звездой. 

Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:2). Изначально на него была записана шайба, которую в итоге отнесли на счет Брэйдена Пойнта. 

На его счету стало 71 (19+52) очко в 47 играх сезона. Россиянин занимает 3-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь дуэту из «Эдмонтона».

Коннор Макдэвид имеет в активе 89 (40+49) баллов в 49 играх, Леон Драйзайтль – 73 (28+45) в 47. Давид Пастрняк из «Бостона» идет четвертым с 70 (37+33) очками в 48 играх. 

Сегодня Кучеров (21:05, 3:05 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 3 перехвата, допустил 2 потери. 

11 комментариев

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Забытый связной
Я не понимаю, почему у него гол забрали? Чем там Пойнт мог забить? Сюр какой-то
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Павел Зарубин
А почему гол переписали, там же никого шайба не задела?
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Ришат Насибуллин
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Первый в лиге выбил 50 ассистов! Куч могуч!
Почти все праймери
+2
0
+2
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Лёша Алёшин
Ответ Einfach Safari
Недаром его Клатчеров зовут: поучаствовавал во всех голах Тампы в матче против лидеров лиги
недаром кто ? и при чём тут это?
0
-3
-3
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Crenk
Ответ sergio_ua
Характерно, что Куч был на льду во время всех пяти голов этого матча.
И потери , и перехваты делал
0
-1
-1
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Einfach Safari
Недаром его Клатчеров зовут: поучаствовавал во всех голах Тампы в матче против лидеров лиги
+4
0
+4
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Александр Иванов
Ответ Дмитрий Белов
Интересно - сумеет ли Никита выйти на 30+90 к концу сезона ? Поинт и Стамескин уйму моментов уже профигачили, как Никита не бьётся никак не может вывести кого-то из них на Ришар.
Пока идет по графику 1,51 за игру, на 123 очка, дальше видно будет.
+5
0
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Кино Музыка
Неожиданно бросил со вбрасывания.
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sergio_ua
Характерно, что Куч был на льду во время всех пяти голов этого матча.
+13
0
+13
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Дмитрий Белов
Интересно - сумеет ли Никита выйти на 30+90 к концу сезона ? Поинт и Стамескин уйму моментов уже профигачили, как Никита не бьётся никак не может вывести кого-то из них на Ришар.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Первый в лиге выбил 50 ассистов! Куч могуч!
+26
-1
+25
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