Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Бостоном» и стал 3-й звездой. У него 19+52 в 47 играх

сделал 3 передачи в матче с « » и стал 3-й звездой.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Брюинс» (3:2). Изначально на него была записана шайба, которую в итоге отнесли на счет Брэйдена Пойнта.

На его счету стало 71 (19+52) очко в 47 играх сезона. Россиянин занимает 3-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь дуэту из «Эдмонтона».

Коннор Макдэвид имеет в активе 89 (40+49) баллов в 49 играх, Леон Драйзайтль – 73 (28+45) в 47. Давид Пастрняк из «Бостона» идет четвертым с 70 (37+33) очками в 48 играх.

Сегодня Кучеров (21:05, 3:05 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 3 перехвата, допустил 2 потери.