Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене Ванды с Кейта: «Они глупые как дети. Теперь даже кофе с ними не выпьем»
Кейта Бальде и его жена ответили на обвинения Мауро Икарди.
Ранее появилась информация, что Икарди подозревает Ванду Нару в измене с форвардом «Спартака».
Бальде и его супруга Симона Гуатьери поговорили об этом с журналистом Mitre Хуаном Эчегойеном.
«Они [Икарди и Ванда] живут этим, этими новостями, мы не хотим ничего об этом знать», – заявила Симона.
«То, что происходит с нами сегодня, может завтра произойти с кем-то другим. Как может прийти в голову сказать что-то подобное? Мы провели несколько дней рождения как коллеги по работе, у нас были теплые отношения», – отметил Кейта.
«Они живут таким образом, выносят мозги. Они очень глупые, как дети. Не хочу, чтобы наши имена стояли рядом с их именами. Мы теперь даже кофе с ними не выпьем.
Мой муж – футболист, а не сплетник. Я не хочу, чтобы эти люди где-либо упоминали мое имя», – заявила Гуатьери.
Кейта Бальде был партнером Мауро Икарди по «Интеру» в сезоне-2018/19 – футболист выступал за миланский клуб на правах аренды из «Монако».
Уголовники, сидельцы, изменщики)))
Народная команда, такие и футболисты)
В роли репки - Ванда Нара.
В роли дедки, внучки и жучки - Лопес, Икарди и Бальде.
Кто там её "тянул"(придумайте синоним), а кто нет -- непонятно
А еще даже про "бабку" и "мышку" ничего пресса не раскопала
стоят друг друга