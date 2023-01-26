Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене Ванды с Кейта: «Они глупые как дети. Теперь даже кофе с ними не выпьем»

Теги Спартак ПСЖ Интер премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди Кейта Бальде девушки и спорт Ванда Нара Футбол

Кейта Бальде и его жена ответили на обвинения Мауро Икарди.

Ранее появилась информация, что Икарди подозревает Ванду Нару в измене с форвардом «Спартака».

Бальде и его супруга Симона Гуатьери поговорили об этом с журналистом Mitre Хуаном Эчегойеном.

«Они [Икарди и Ванда] живут этим, этими новостями, мы не хотим ничего об этом знать», – заявила Симона.

«То, что происходит с нами сегодня, может завтра произойти с кем-то другим. Как может прийти в голову сказать что-то подобное? Мы провели несколько дней рождения как коллеги по работе, у нас были теплые отношения», – отметил Кейта.

«Они живут таким образом, выносят мозги. Они очень глупые, как дети. Не хочу, чтобы наши имена стояли рядом с их именами. Мы теперь даже кофе с ними не выпьем.

Мой муж – футболист, а не сплетник. Я не хочу, чтобы эти люди где-либо упоминали мое имя», – заявила Гуатьери.

Кейта Бальде был партнером Мауро Икарди по «Интеру» в сезоне-2018/19 – футболист выступал за миланский клуб на правах аренды из «Монако».

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26 комментариев

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hruken
Когда-то и самого Икарди и Ванду не остановило наличие мужа у Ванды. Так что ..
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Данко Лазович
Почему-то именно такой персонаж пришел именно в мясню)
Уголовники, сидельцы, изменщики)))
Народная команда, такие и футболисты)
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Demyan Grachev
Ответ Spartakus1984
Нужно соеденить Икарди и Ванду с Пике и Шакирой))
Лютый жабогадюкинг))
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Виталик Украинский
Спартак: каждой твари по паре (с).
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Вадим Симонов
Бальде с супругой покинули эту свингер вечеринку,которая была в самом разгаре,а жаль для спорт.ру намечался не плохой уикенд с новостями и опровержениями.
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Dark.Babysitter
так Ванда ж стрёмная...
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Владимир Молявин
Правильный и адекватный ответ. Молодцы!!!
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Felp
Зарема Салихова: Не хочу, чтобы наши имена стояли рядом с их именами
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Дмитрий Серебряков
Ответ Spartakus1984
Нужно соеденить Икарди и Ванду с Пике и Шакирой))
Свингер вечеринка?
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Ответ Леван Мкртчян
Это скорее детская сказка про репку ,адаптированная для взрослых. В роли репки - Ванда Нара. В роли дедки, внучки и жучки - Лопес, Икарди и Бальде. Кто там её "тянул"(придумайте синоним), а кто нет -- непонятно А еще даже про "бабку" и "мышку" ничего пресса не раскопала
Там ещё телохранитель был
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Александра Александрова
Все правильно , эти порнозвезды , могут затянуть , в свою оргию )
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Andreir888
Браво! Этой девушке стоило выбрать дипломатическую стезю! А вот парочка нездоровых людей уже порядком надоела своими фантазиями
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semenoffp3trok
Ответ Spartakus1984
Нужно соеденить Икарди и Ванду с Пике и Шакирой))
вот кстати да, я тоже прифигел от Шакиры, когда она теорию про банку с джемом задвинула, зачем? ну расстались и расстались, зачем эту мылодраму устраивать?
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Born is the King
Ответ Spartakus1984
Нужно соеденить Икарди и Ванду с Пике и Шакирой))
Нельзя сравнивать позор мужского рода - Икарди с Пике, который всё сделал правильно и пересел на Твинго,как только понял что из себя представляет токсичный Феррари
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Леван Мкртчян
Ответ Красный чай
Отказались от участия в этом трешовом сериале и правильно сделали.
Это скорее детская сказка про репку ,адаптированная для взрослых.
В роли репки - Ванда Нара.
В роли дедки, внучки и жучки - Лопес, Икарди и Бальде.
Кто там её "тянул"(придумайте синоним), а кто нет -- непонятно
А еще даже про "бабку" и "мышку" ничего пресса не раскопала
+5
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Emma Nevskaia
даже не знаю,кто из них глупее он,который ведет себя как девушка, или она, которая унизила и себя,и его.

стоят друг друга
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Spaten
Ванда Нара такая: а ты правда футболист?))
0
0
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Born is the King
Мауро мужик до чего тебя же довела эта стерва. Был топ 5 форвардом мира, а теперь куколд который терпит похождения *анды
+9
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Ramin Mamedov
а Кейта то там промолчал) жена то очевидно так скажет...))
+7
-1
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Romeo Yankovich
Правильно, памотросил и бросил. А каблук пусть дальше ищет, кто его тапочки носил
+5
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Spartakus1984
Ответ Красный чай
Отказались от участия в этом трешовом сериале и правильно сделали.
Нужно соеденить Икарди и Ванду с Пике и Шакирой))
+27
-2
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xQcoW
Жду продолжения этой драмы на нашем желтушном сайте спортс.ру
+6
0
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Неоновый Демон
Ответ взрослых , знающих себе цену людей . Браво умыли клоунов
+13
0
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Flow market Victor Mercedes
Всё начинается с : привет, давай выпьем)
0
0
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Михо
Образцовый ответ
+34
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