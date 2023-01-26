Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене Ванды с Кейта: «Они глупые как дети. Теперь даже кофе с ними не выпьем»

Кейта Бальде и его жена ответили на обвинения Мауро Икарди.

Ранее появилась информация, что Икарди подозревает в измене с форвардом « ».

Бальде и его супруга Симона Гуатьери поговорили об этом с журналистом Mitre Хуаном Эчегойеном.

«Они [Икарди и Ванда] живут этим, этими новостями, мы не хотим ничего об этом знать», – заявила Симона.

«То, что происходит с нами сегодня, может завтра произойти с кем-то другим. Как может прийти в голову сказать что-то подобное? Мы провели несколько дней рождения как коллеги по работе, у нас были теплые отношения», – отметил Кейта.

«Они живут таким образом, выносят мозги. Они очень глупые, как дети. Не хочу, чтобы наши имена стояли рядом с их именами. Мы теперь даже кофе с ними не выпьем.

Мой муж – футболист, а не сплетник. Я не хочу, чтобы эти люди где-либо упоминали мое имя», – заявила Гуатьери.

был партнером по « » в сезоне-2018/19 – футболист выступал за миланский клуб на правах аренды из «Монако».