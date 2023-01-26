Агуэро – Златану: «Может, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок мира и выиграл ЧМ. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, а ты хочешь убить себя»

Теги ПСЖ Милан Златан Ибрагимович Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Серхио Агуэро обратился к Златану Ибрагимовичу после его слов о сборной Аргентины.

Комментируя итоги финала ЧМ-2022, шведский нападающий «Милана» заявил: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет».

«Мне кажется, что ты не прав. В конце концов, это твое мнение. Как и в случае с Канело, каждый высказал свое мнение...

Очень грубо говорить, что мы больше не выиграем. Я думаю, что вместо того, чтобы беспокоиться об Аргентине, ты мог бы побеспокоиться о своей стране, о своих игроках, которые даже не участвовали на последнем чемпионате мира.

Месси победил, может быть, это тебя злит, может быть, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок в мире и что он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Это футбол. Иногда вы чувствуете, что он играет хорошо, иногда плохо, иногда он играет хорошо, будучи хулиганом на поле.

Я чувствую, что ты также бросил камень в мою сторону, потому что я был там и чувствую себя частью победы. Мы чемпионы мира, Златан, а ты хочешь убить себя. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, хех», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире на Twitch. 

169 комментариев

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Extrim
Чушь какая то! Либо перевели коряво либо он по таблетками. Златан сказал что Месси достоин победы ,а остальные игроки сборной врядли будут претендовать на победу на ЧМ после его ухода
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Тимур Ибрагимов
Агуэро, и ты выиграл ЧМ 2022? Обращение выглядит жалко
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#SharkTeam
Ответ Сэйлор Мун
Тот момент когда Златан в начале ЧМ желал Месси выиграть этот титул. И помимо этого назвал Месси лучшим в истории по его мнению уже после ЧМ. Какой же Агуэро позорник, как футболист даже ноги Златана не стоит, как по трофеям, так и по игре, а еще что то гавкает ))) да и вообще, почему когда он говорит о чемпионах мира, называет сб.Аргентины "МЫ", а не "ОНИ"? Кто нибудь Агуэру эту видел на поле или хотя бы в заявке?
Ты серьезно про сравнение Агуэро со Златаном? фейспалм просто. У шведа выслуга, но по количеству выдающихся сезонов до Агуэро ему далеко. Еще с Криштиану его сравни
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Я Гражданин Мира
Ответ Сэйлор Мун
Тот момент когда Златан в начале ЧМ желал Месси выиграть этот титул. И помимо этого назвал Месси лучшим в истории по его мнению уже после ЧМ. Какой же Агуэро позорник, как футболист даже ноги Златана не стоит, как по трофеям, так и по игре, а еще что то гавкает ))) да и вообще, почему когда он говорит о чемпионах мира, называет сб.Аргентины "МЫ", а не "ОНИ"? Кто нибудь Агуэру эту видел на поле или хотя бы в заявке?
Вы насколько не правы. !
Конечно же он прав, когда он говорит мы, чемпионы мира.
Насколько я знаю Агуера гражданин Аргентины и он играл за сб Аргентины раньше .
Мне проста вас жалко
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Сэйлор Мун
Тот момент когда Златан в начале ЧМ желал Месси выиграть этот титул. И помимо этого назвал Месси лучшим в истории по его мнению уже после ЧМ. Какой же Агуэро позорник, как футболист даже ноги Златана не стоит, как по трофеям, так и по игре, а еще что то гавкает ))) да и вообще, почему когда он говорит о чемпионах мира, называет сб.Аргентины "МЫ", а не "ОНИ"? Кто нибудь Агуэру эту видел на поле или хотя бы в заявке?
Агуэро, конечно, своими речами позорится, но ерунды-то не надо говорить. Кто более сильный форвард, он или Ибра, весьма непонятно
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cgmngt6ehj
Ибра конечно высокомерный, но Агуэро выглядит смешно, как будто он играл и выиграл чемпионат мира с командой
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Grishgeorgov
Златан вроде в этом же интервью отметил величие Месси. Причём тут обида на успех Месси? Агуэро себя демонстрирует как не очень умный индивид.
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Айлин 1990
Пока Ибра и Агуэро ругаются, мы ещё раз поздравим сборную Аргентину с победой на ЧМ.
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Oleg
Ответ Сергей Посохов
Да там пол сборной быдла. Где там чудо кипер? Чет его не видно не слышно. Опять в АПЛ у всех заглатывает и молчит
Можно подробней про "заглатывает"?)))

А то тут намедни выдал очередной шикарный матч, дав АВ возможность выиграть.
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Oleg
Ответ Максим Τихонов
Тупое аргентинское быдло, причем реально тупое и я не про Месси. Выглядит крайне жалко, Серхио. А Златан, а кто такой Златан? Всего лишь тот, кто забил в 21 веке больше всех голов после двух сверхлюдей Роналду и Месси.
Ну помимо голов надо хотя бы 1 ЛЧ было взять)))
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Oleg
Ответ Aldimar Aldi
В этом случае я на стороне ибры.а игроки Аргентины не все а многие реально пахабно себя вели.швеция не страна футбола ,но ибра легендой останется ,Аргентина с трудом наконец взяла кубок,Месси его заслуживал.а так ибра не обидел ни кого и Месси уважение оказал.зависьть при чем тут?
Швеция имеет бронзу ЧМ, просто для этого надо быть великим игроком, а не балаболом)
Стоичков Болгарию в 1/2 ЧМ выводил, обыграв в 1/4 Германию с Кепке, Клинсманном, Феллером и тд.
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Oleg
Ответ МТБ
Что они там подняли, никого не волнует. Грязь есть грязь и Златан себе такого не позволял. И Златан себя не убивал, он вполне себе отлично провёл карьеру и сделал в ней много крутого. Уж вот ему точно нет смысла париться
Конечно)
Милан слелал чемпионом, не то что бездарный кринж из аль насры.
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Водяра
Ответ Сэйлор Мун
не знаю о каком следе ты говоришь, я же сравниваю футбольные трофеи именно Ибры и Агуэро, и у Ибры их в разы больше. ну а про технику и футбольные качества их даже сравнивать смешно, Ибра уникальный футболист, а таких Агуэр были десятки, если не сотни в футболе.
Тебе бы аниме смотреть а не футбол.
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Водяра
Ответ Сэйлор Мун
Тот момент когда Златан в начале ЧМ желал Месси выиграть этот титул. И помимо этого назвал Месси лучшим в истории по его мнению уже после ЧМ. Какой же Агуэро позорник, как футболист даже ноги Златана не стоит, как по трофеям, так и по игре, а еще что то гавкает ))) да и вообще, почему когда он говорит о чемпионах мира, называет сб.Аргентины "МЫ", а не "ОНИ"? Кто нибудь Агуэру эту видел на поле или хотя бы в заявке?
Иди проспись 🤡
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Ortego
Ответ Олег Ринкевич
А может и не только спал))
Почему вам, детям радуги, так сложно поверить в мужскую дружбу?
У них все как у тебя девушками, чисто дружба, без интима.
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Alex Ser
Ответ Сэйлор Мун
Тот момент когда Златан в начале ЧМ желал Месси выиграть этот титул. И помимо этого назвал Месси лучшим в истории по его мнению уже после ЧМ. Какой же Агуэро позорник, как футболист даже ноги Златана не стоит, как по трофеям, так и по игре, а еще что то гавкает ))) да и вообще, почему когда он говорит о чемпионах мира, называет сб.Аргентины "МЫ", а не "ОНИ"? Кто нибудь Агуэру эту видел на поле или хотя бы в заявке?
Позорный комментарий твой,кто эти люди кто лайкает такое...
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zer
так Ибра же сказал, что Месси лучший игрок мира
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May B. Tomorrow
Так Златан и сказал, что ток Месси будут помнить. Когда остальная сборная хамло. Агуэро гонит. Он ничего не говорил. про то что Месси не лучший
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Artem Loyter
Ответ Оригинальный Ник
Агуеро сыграл главную роль в победе Аргентины, ведь как всем известно, Лео не может хорошо играть, если ему не поклоняться как божку, а Агуеро, будучи его главным подсосом, справляется с этим на 5+
Агуэро плевать чемпион он или нет , выиграла его страна , а значит выиграли все. Бери пример саудит
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Акыл Сатыбалдиев
Победа на ЧМ это самое великое событие в жизни футболиста, но с другой стороны есть победители на ЧМ, но выдающегося ничего не показывали, Арбелоа например стал чемпионом мира, но что он сделал такого чтобы его называть великим игроком? В то же время Эйсебио, Кройфф, Ван Бастен, Гуллит, Шевченко, Баллак, томк же Ибрагимовичу не удалось стать чемпионом мира
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Maksat S
Месси выиграв ЧМ лишь приблизился к Златану на расстояние в три метра из оставшихся миллиона километров.
Агуэро так вообще пыль обочечная на этой дороге )
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МТБ
Что они там подняли, никого не волнует. Грязь есть грязь и Златан себе такого не позволял.
И Златан себя не убивал, он вполне себе отлично провёл карьеру и сделал в ней много крутого. Уж вот ему точно нет смысла париться
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&_Bishep_&
Златан : " А вот я......а я.....а я вам всем п..ы дам"
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Сергей Посохов
Ответ Madhamish
Агуэро берега попутал. Понес всякую фигню. Серхио, твой турнир ЧМ прошел в России!!! Высказывайся согласно полученным тобой результатам!!! А то, что пара быдляков веля себя как скоты и людьми является только внешне, так титул чемпионов их не меняет внутренне. Корова, выигравшая золотую медаль на выставке, человеком все равно не считается.
Да там пол сборной быдла. Где там чудо кипер? Чет его не видно не слышно. Опять в АПЛ у всех заглатывает и молчит
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Aldimar Aldi
В этом случае я на стороне ибры.а игроки Аргентины не все а многие реально пахабно себя вели.швеция не страна футбола ,но ибра легендой останется ,Аргентина с трудом наконец взяла кубок,Месси его заслуживал.а так ибра не обидел ни кого и Месси уважение оказал.зависьть при чем тут?
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