Агуэро – Златану: «Может, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок мира и выиграл ЧМ. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, а ты хочешь убить себя»
Серхио Агуэро обратился к Златану Ибрагимовичу после его слов о сборной Аргентины.
Комментируя итоги финала ЧМ-2022, шведский нападающий «Милана» заявил: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет».
«Мне кажется, что ты не прав. В конце концов, это твое мнение. Как и в случае с Канело, каждый высказал свое мнение...
Очень грубо говорить, что мы больше не выиграем. Я думаю, что вместо того, чтобы беспокоиться об Аргентине, ты мог бы побеспокоиться о своей стране, о своих игроках, которые даже не участвовали на последнем чемпионате мира.
Месси победил, может быть, это тебя злит, может быть, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок в мире и что он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Это футбол. Иногда вы чувствуете, что он играет хорошо, иногда плохо, иногда он играет хорошо, будучи хулиганом на поле.
Я чувствую, что ты также бросил камень в мою сторону, потому что я был там и чувствую себя частью победы. Мы чемпионы мира, Златан, а ты хочешь убить себя. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, хех», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире на Twitch.
Конечно же он прав, когда он говорит мы, чемпионы мира.
Насколько я знаю Агуера гражданин Аргентины и он играл за сб Аргентины раньше .
Мне проста вас жалко
А то тут намедни выдал очередной шикарный матч, дав АВ возможность выиграть.
Стоичков Болгарию в 1/2 ЧМ выводил, обыграв в 1/4 Германию с Кепке, Клинсманном, Феллером и тд.
Милан слелал чемпионом, не то что бездарный кринж из аль насры.
У них все как у тебя девушками, чисто дружба, без интима.
Агуэро так вообще пыль обочечная на этой дороге )
И Златан себя не убивал, он вполне себе отлично провёл карьеру и сделал в ней много крутого. Уж вот ему точно нет смысла париться