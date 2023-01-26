Серхио Агуэро обратился к Златану Ибрагимовичу после его слов о сборной Аргентины.

Комментируя итоги финала ЧМ-2022, шведский нападающий «Милана» заявил: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет».

«Мне кажется, что ты не прав. В конце концов, это твое мнение. Как и в случае с Канело, каждый высказал свое мнение...

Очень грубо говорить, что мы больше не выиграем. Я думаю, что вместо того, чтобы беспокоиться об Аргентине, ты мог бы побеспокоиться о своей стране, о своих игроках, которые даже не участвовали на последнем чемпионате мира.

Месси победил, может быть, это тебя злит, может быть, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок в мире и что он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Это футбол. Иногда вы чувствуете, что он играет хорошо, иногда плохо, иногда он играет хорошо, будучи хулиганом на поле.

Я чувствую, что ты также бросил камень в мою сторону, потому что я был там и чувствую себя частью победы. Мы чемпионы мира, Златан, а ты хочешь убить себя. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, хех», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире на Twitch.