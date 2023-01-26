Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России и Беларуси

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«В рамках консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов и поднимался большинством НОКов», – написал Гутцайт в соцсетях, отметив, что некоторые государства-партнеры Украины выступили против этого до завершения боевых действий.

«В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх», – добавил он.

Следующая Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

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