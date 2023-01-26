Украина может бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России и Беларуси

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Украины Вадим Гутцайт Легкая атлетика

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«В рамках консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов и поднимался большинством НОКов», – написал Гутцайт в соцсетях, отметив, что некоторые государства-партнеры Украины выступили против этого до завершения боевых действий.

«В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх», – добавил он.

Следующая Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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110 комментариев

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Серый
Ответ Водяра
Лукашенко не прилетит в Сочи, не сможет рассказать анекдот всем диктатором и лизнуть пыне и попросить денежек в шляпу, как обычно.
Хотя бы своё Что-то придумал бы
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Серый
Ответ Seljuibeg
Не знаю как обстоят события в других видах спорта, но в футболе Украина намного лучше и интересных футболистов на много больше (если у России таких есть или были)
Тоже выигрывали бронзу евро?
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SergeantRA
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Ребят ну зачем вы так? В МОК только губу раскатали на проект "Сильная команда Украины на ОИ 20024-2026". Это сколько денег можно было попилить на этом 🤣🤣🤣
Если только разрешат лучшим атлетам другим стран сменить гражданство на украинское . Правда получится как всегда , США отправит штук 20 студентов после закрытия ОИ , велики командируют олимпийцем Бориса Джонсона , и только немцев уболтают помочь батькивщине старыми ливерными сосисками ...
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Anton Kortenko
Ответ Никитос Рудых
Если судить по вкладу в мировой спорт, то потеря Украины на ОИ не так страшна, как потеря России
Россия токсик. вы ещё за допинг не рассчитались.
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ivan 07
От НОК Франции зависимы. Могут не только бойкотировать , а попросту откажутся у себя провести Олимпиаду. За оставшееся время ни одна страна не успеет принять Олимпиаду.
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murzzzzzilka
Ответ Toplady
Фига вам мозги то промыли, Гитлер капут))
«Принимают, как богов»:))
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Антон Кривоногов
А каких олимпийских атлетов мы у Украины знаем? Жан который Беленюк? Афроамериканец с приклеенной челкой. Мм кто же ещё? Дайте вспомнить. Нет, больше никого не помню.
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murzzzzzilka
Ответ Gertrud
Володимир Зеленский не прилетит в Париж, не сможет рассказать анекдот всему миру и попросить денежек в шляпу, как обычно.
Он выступит онлайн на открытии.
Надеюсь, из какой-нибудь тюрьмы.
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фанат Ска хабаровска
Ответ Anatiana
К следующим ОИ на месте Украины будет страна 404. Бойкотировать будет некому
Разве сегодня били по инфраструктуре? Почему адекватные комментарии заплюсованы?)
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Alexander X
Ответ SergeantRA
А чем цывилизованная страна отличается от нецивилизованной , каковы критерии отбора ? И в какой группе находятся , к примеру , Россия и Украина ?
так же, как и "варвара", постриженного, побритого и переодетого... "посадить за стол", и посмотреть, как он будет пользоваться "столовыми приборами"...
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Willy Troll
Пока вобла не закончится, Россию не допустят , так что тема не актуальна.
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murzzzzzilka
Было бы прекрасно:))
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Alexander X
Ответ RembaXXX
Если Украина так поступит, скорее всего много стран ее поддержат и МОК столкнется с беспрецедентной ситуацией и придется Олимпийские игры либо отменять, либо выгонять спортсменов с РФ.
моку и хочется и колется... прекрасно они понимают, что могут потерять огромное количество как спонсоров, так и атлетов... это, скорее всего, просто "заброс удочки" посмотреть, какая будет реакция со стороны нок и общественности стран - основных доноров...
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Delirium
Ответ Seljuibeg
Не знаю как обстоят события в других видах спорта, но в футболе Украина намного лучше и интересных футболистов на много больше (если у России таких есть или были)
Шевченко был уже очень давно. Ни на клубном, ни на уровне сборных достижения Украины не перекрывают Россию.
+2
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SergeantRA
Ответ Сергей Иванов
Боты из курятника раскудахтались как обычно на слово Украина... Да не будет никакой Олимпиады если РФ допустят... Просто 2/3 цивилизованных стран откажутся от соревнований с спортсменами из токсичной страны, вот и всё. И будут они соревноваться в лучшем случае с китайцами.
А чем цывилизованная страна отличается от нецивилизованной , каковы критерии отбора ? И в какой группе находятся , к примеру , Россия и Украина ?
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RembaXXX
Если Украина так поступит, скорее всего много стран ее поддержат и МОК столкнется с беспрецедентной ситуацией и придется Олимпийские игры либо отменять, либо выгонять спортсменов с РФ.
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Максим Цибин
Да и БУЙ с вами, не могу вспомнить ни одного ОИ с Украины, а из России хоть сотню назову....
И мне не кажется, что дело во мне...
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Zidane 55
Ответ Сергей Иванов
Боты из курятника раскудахтались как обычно на слово Украина... Да не будет никакой Олимпиады если РФ допустят... Просто 2/3 цивилизованных стран откажутся от соревнований с спортсменами из токсичной страны, вот и всё. И будут они соревноваться в лучшем случае с китайцами.
Иди жёлуди погрызи, Наф наф
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Zidane 55
Так к тому времени одна Жмеринка и останется
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eao79rus
Ответ eld_14
Как там с Херсоном?
Никак. Уже почти три месяца оккупирован укрорейхом. Ты лучше скажи, куда делись 27 бригад ВСУ под Артёмовском, что по всей 404 под дулами автоматов хватают стариков и калек на улицах, чтобы набрать новые 100 тысяч человек для отправки на убой
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GibsonFlyingV
А беларусов за что?
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SergeantRA
Ответ NoWar
Его Путин заменит. Если его пустят.
Так ведь Голобородько сказал что Путина несуществует ?! И , потом - ваш то опытней ....
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Сергей Иванов
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Саша Кутузова
Ответ Verhovn
Александра Григорьевича не смейте оскорблять. Он заслуженный человек и достоин лучших эпитетов.
В 2020 году мы это увидели во всей красе.
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Максим Пантелеев
Пыпа сделал из вчерашней бомжихи,которая ничего не решала, у которой забывали спрашивать -мейнстримовую страну,задающую тон белому Западу. Из клоуна -квнщика топвого мирового политика. А сам стал "Евсюковым" мировго масштаба,с кем даже стремные люди предпочитают уклоняться от общения. Исторический лузер.
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