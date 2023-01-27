Овечкин забил 812-й гол в НХЛ в день рождения Гретцки. До рекорда Уэйна – 82 шайбы
Александр Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ, до Уэйна Гретцки осталось 82.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:2 Б), поразив ворота броском из левого круга вбрасывания при розыгрыше большинства.
На счету россиянина стало 812 шайб в регулярках. Он по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894), которому в день матча исполнилось 62 года.
Всего в 1324 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1464 (812+652) очка.
В 50 матчах текущего сезона нападающий набрал 54 (32+22) балла.
Удачи Сашке огромный и только чтоб без травм.
может, для Духа можно исключение сделать?