Овечкин забил 812-й гол в НХЛ в день рождения Гретцки. До рекорда Уэйна – 82 шайбы

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ, до Уэйна Гретцки осталось 82. 

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:2 Б), поразив ворота броском из левого круга вбрасывания при розыгрыше большинства.

На счету россиянина стало 812 шайб в регулярках. Он по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894), которому в день матча исполнилось 62 года.

Всего в 1324 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1464 (812+652) очка.

В 50 матчах текущего сезона нападающий набрал 54 (32+22) балла.

86 комментариев

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mehmet scholl
Реакция защитника пингвинов под 25м номером 😁😁😁
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Akademik77
Это просто магия. Все прекрасно знают, где и когда будет находится Овечкин, но раз за разом он будто становится невидимым.
Удачи Сашке огромный и только чтоб без травм.
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matush
До рекорда Овечкина 88 шайб.
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bizonn007
Только и может Шмурнова своими шайбами бесить, нет бы хоть раз в хоккей нормальный сыграл!)
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KirGre
Величайший
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raspisanie77
Ответ VintDV
Изучали же по Ови ,что очень короткий размах и молнииносный бросок. и главное точный. Петерсон вроде опекал в моменте с голом, он только чуть чуть отьехал, оставив Ови одного и бац гол. Петерсон аж за голову схватился. Разбирали же наверное как играть Тренеры Питтов ,а не же, опять:)))
Петька стоял в ПКВ
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DenizKios
Ответ Alarich105
Хватит уже про каждый его гол писать, реально надоели. Когда побьёт рекорд, тогда пишите
Шмурнов, ты?
+2
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raspisanie77
Занятно Пулин поступил, всю минуту опекал просто праздно стоящего Ови, когда в конец разуверился - сразу поплатился.
+2
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Бальзам Биттнера
Отлично он тэгнул Гретцки на день рождения! По-моему за погоней Овечкина скоро будет следить весь мир, по-крайней мере, кто интересуется спортом вообще, как в «За 80 дней вокруг света», секундочку - 82!
+4
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Джефф Лебовски
Шмурнов! Доложите обстановку.
+2
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Денис Забелин
Ответ Вадим Сидоров
Как Карри, который всё шмаляет свои трёхи с гроссмейстерской точностью за 40%.
Нууу, Карри умеет все в баскете, посмотрите нарезки с его дриблингом, проходами,пасы на любой вкус, даже игра в защите, а трехи, наверное его лучший скил просто. Конечно, Ови тоже многое умеет: хиты, бросок с любой позиции, пасы (если надо),финтить может (но скорость уже не та), и главное - уникальные лидерские качества, но его офис, это золотая жила от которой невозможно оторваться)
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Карпесов
Ответ Дух Хлебонасущенского
По каждой игре такая статистика в НХЛ не ведется, есть по месяцам и неделям с 2007 года records.nhl.com/awards/three-stars
Там же все остальные цифры берёшь?
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Алексей Ильин
Ответ Tolya P-59
А что будет с Овечкиным через 25 лет знаешь?
Так второй и до этого был персонажем прескверным. И не надо 25 лет было ждать, чтобы это понять
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Карпесов
Ответ Julius Nwosu
Как вроде просто. Как всегда, офис , пас , щелчок... А между тем уже 812 шайб и никто ничего не может с этим поделать. Сильнейшая лига, сильнейшие вратари, сильнейшие защитники. А человек, уже много лет, не видит в этом проблем. Вот уж воистину, всё гениальное просто! Давай Саша и в 37, показывай молодым, высший класс.
Помню, как Джулиус Нвосу играл за ЦСКА))
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Tolya P-59
После такого паса Кузи невозможно не забить...
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Tolya P-59
Ответ Алексей Ильин
Один на пути к рекорду НХЛ, второй бросает семьи и раздаёт хейтерские интервью...
А что будет с Овечкиным через 25 лет знаешь?
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Дух Хлебонасущенского
Ответ Aleks Alekseev
Андрей, каждый в нхл определяют лучшего игрока дня, недели, месяца. А есть ли такая статистика общая в таблице? Оч интересно былобы посмотреть.
По каждой игре такая статистика в НХЛ не ведется, есть по месяцам и неделям с 2007 года records.nhl.com/awards/three-stars
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Дмитрий Авдеев
Защ всю дорогу плотно с ним стоял, чуть отошёл - наказан
+2
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Romano de Roma
Ответ Alarich105
Хватит уже про каждый его гол писать, реально надоели. Когда побьёт рекорд, тогда пишите
Не читай
+1
-1
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Алексей Ильин
Один на пути к рекорду НХЛ, второй бросает семьи и раздаёт хейтерские интервью...
+4
-1
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Карпесов
Ответ Алексей Кузнецов
Я помню матч с Канадой на Олимпиаде в Турине.
И Ови такой молодой..
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Dmitriy P
Офис продолжает работать в своем рабочем режиме.
+3
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TBFTT
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) : 1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру. 2) ОВЕЧКИН - 812 ( 1324 матча ) - 0, 613 за игру.
Быстро начал показатель падать.
+1
-3
-2
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Alarich105
Хватит уже про каждый его гол писать, реально надоели. Когда побьёт рекорд, тогда пишите
Как можно на спортивном сайте не писать новости про рекордные шайбы Овечкина?
+3
-1
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BuTaJIbKa
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 812-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-82 шайбы ), действующие: Кросби-540(33-й), Стэмкос-505(44-й), Малкин-461(58-й), - 812-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -540(15-й) -613-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-437 -139-й раз открывает счет в РС(1-й, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Бр. Халл-131), из действующих игроков ближайший преследователь Кросби-102(16-й), Павелски-88(27-й), Бержерон-87(29-й) -152-й раз открывает счет в играх РС и КС(1-й в лиге, обогнал Ягра-151,3-й Бр. Халл-149), теперь в этой номинации Ови абсолютный рекордсмен. -401-я домашняя (4-й, догнал Гартнера, 3-й Ягр- 411, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -294(35-й), --295-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-190(22-й)) - 223-я в 1-м периоде(5-й,догнал Айзермана, 4-й Г.Хоу-228,1-й Гретцки с 241-й шайбой, 2-й Эспозито-240), преследователь Кросби -168 -884-я в РС и КС, Ови 812+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -611(28-й) - 337-я в РС после 30 лет (5-й, догнал Рателля, 4-й Селянне-338, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-244 -106-я Ови после 35 лет(22-й, догнал Шэнахэна, 21-й Маллен-108, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 26 игроков НХЛ, преследователь Павелски-80 -32-я после 37 лет(место в 5–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих лидирует Павелски-41
дурацкое правило на количество символов в сообщении..
может, для Духа можно исключение сделать?
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