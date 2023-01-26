У Роналду нет голов в двух официальных матчах за «Аль-Наср»

ни разу не забил в двух первых официальных матчах за « ».

У 37-летнего португальца не получилось поразить ворота «Аль-Иттифака» (1:0) в чемпионате Саудовской Аравии и «Аль-Иттихада» (1:3) в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Роналду сделал дубль в товарищеском матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».