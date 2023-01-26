У Роналду нет голов в двух официальных матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду ни разу не забил в двух первых официальных матчах за «Аль-Наср».

У 37-летнего португальца не получилось поразить ворота «Аль-Иттифака» (1:0) в чемпионате Саудовской Аравии и «Аль-Иттихада» (1:3) в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Роналду сделал дубль в товарищеском матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

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116 комментариев

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нелюбитель футбола
Ну как тебе, Геша, местные "Дижоны" и "Клермоны"??... Хе .. Даже арабские верблюды поставили тебя и твоих филов на место... На законное место!... Овцы, говоришь, мешали в Манчестере и плитка? Ну-ну... А-ха-ха-ха...🤪💋🐪
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Alexander Prokofyev
Это не против Мбаппе с Месси играть. Тут ребята посерьёзнее, настраиваются
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REALITY
Ждём интервью Моргана где он скажет что арабы не правильно используют лучшего игрока в истории
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ra1n
Много саркастических комментариев, и это понятно. Но, блин, Роналду же реально опустился на профессиональное дно.
+2
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GerbertS
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Вы блевотина. Безотносительно симпатий или антипатий к Роналду. Я не люблю португальца. Очень даже не люблю. Но вы, комментаторы - блевотина. Я как философ вам это говорю.
Это по Канту, профессор?
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chaotic neutral
Ответ Streetbor
У Месси тоже нет голов в чемпионате СА, шах и мат вам хейтеры 🙃
Я напоминаю, что Месси написал ровно 0 песен в составе группы Металлика
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Гекдениз Кардениз
Ответ Camp_Nou
Наш Сашка Кокорин потихоньку отрывается в бомбардирской дуэли с Роналду.
Смех смехом , а Коко в таком же по уровню чемпионате раздает и забивает)) никогда бы не подумал что вот так закончивать будет Кристинка
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GerbertS
Он вам что, еще и забивать должен? шейхи неблагодарные..
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Вадим Симонов
И заменить то некем....
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DVM_1
Ответ Александр Бородин
Второй матч , чего ты хотел? Или он пентатрик должен оформить в первом же матче, а? Житель Филадельфии?
Он, вообще, никому ничего не должен - просто ожидался чуть лучший старт. Я понимаю, что мои ожидания мои проблемы, да :)
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SEM WILSON
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Вы блевотина. Безотносительно симпатий или антипатий к Роналду. Я не люблю португальца. Очень даже не люблю. Но вы, комментаторы - блевотина. Я как философ вам это говорю.
да ладно ты за него еще как топишь .
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Goofts
Ответ Екн Лор
Кто сказал что голы это главное? Опять хейтеры Рончика пишут чушь. Главное что он бегал, старался! А вы видели его жилы на шее?
Невероятная игра от КриРо. Возраст забрал скорость и реакцию, как оказалось в арсенале техники футбола вообще ничего не осталось. Зачем его взяли на ЧМ, без понятия, Португалия без него лучше сыграла бы
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Mt09
Ответ Dexter Dallas
По ходу дальше только чемпионат днр
это слишком сильный чемпионат, начать лучше с лнр
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El_Ilusionista
Ответ Chuha-Motibg
Спортс, пора начать считать касания.
Вот мы смеемся, а такая новость уже появилась на спортсе
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Андрюха с района
Даже там он нулевой)
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Никита Зеленцов ЗР
Ответ Chuha-Motibg
Спортс, пора начать считать касания.
Реально посчитали..
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Unreal Thierry
Ответ Chuha-Motibg
Спортс, пора начать считать касания.
Спортс прислушался. Про касания читай в соседней новости.
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muslim1978
Так он не ради голов там!!!
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Decard Show
Для Португальца7 так можно валять дурака и получать по 200 миллионов. Даже не напрягайся Криш! Это феноменально на самом деле
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-6
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Universal1000
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Вы блевотина. Безотносительно симпатий или антипатий к Роналду. Я не люблю португальца. Очень даже не люблю. Но вы, комментаторы - блевотина. Я как философ вам это говорю.
Он всё заслужил. И это только начало.
Будет дальше больше.
И поделом.

Нечего было за счет пиара лезть туда, что не по плечу, изображать "противостояние" с тем, кто бесконечно выше.
И в конце 2022-ого года всё было кончено раз и навсегда.
Теперь будет огребалово. Каждый его персофан и сочувствующий это почувствует. От мелкой ветки на спортс.ру до всех рупоров телевещания. И будут терпеть, пыхтеть, страдать.)

Плакса, симулянт, истеричка, который Проиграл. Так будет выведено колёным железом медиа его место в истории.
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Dark.Babysitter
Арабы не дают забивать себе голы такому шикарному парню! Как же так?
Наджо было с чемпионата Казахстана начинать.
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Dexter Dallas
По ходу дальше только чемпионат днр
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Диван диванов
Сборище опущенных ниже
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-7
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Вы блевотина. Безотносительно симпатий или антипатий к Роналду. Я не люблю португальца. Очень даже не люблю. Но вы, комментаторы - блевотина. Я как философ вам это говорю.
Говорю как философ Кринжиано Роналду finished player
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Gnoyniy Jacques Derrida
Вы блевотина. Безотносительно симпатий или антипатий к Роналду. Я не люблю португальца. Очень даже не люблю. Но вы, комментаторы - блевотина. Я как философ вам это говорю.
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