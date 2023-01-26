У Роналду нет голов в двух официальных матчах за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду ни разу не забил в двух первых официальных матчах за «Аль-Наср».
У 37-летнего португальца не получилось поразить ворота «Аль-Иттифака» (1:0) в чемпионате Саудовской Аравии и «Аль-Иттихада» (1:3) в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.
Стоит отметить, что Роналду сделал дубль в товарищеском матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».
Будет дальше больше.
И поделом.
Нечего было за счет пиара лезть туда, что не по плечу, изображать "противостояние" с тем, кто бесконечно выше.
И в конце 2022-ого года всё было кончено раз и навсегда.
Теперь будет огребалово. Каждый его персофан и сочувствующий это почувствует. От мелкой ветки на спортс.ру до всех рупоров телевещания. И будут терпеть, пыхтеть, страдать.)
Плакса, симулянт, истеричка, который Проиграл. Так будет выведено колёным железом медиа его место в истории.
Наджо было с чемпионата Казахстана начинать.