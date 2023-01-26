Артемий Лебедев: «Проворов олицетворяет здравый смысл в Америке сейчас. Если не поддерживаешь ЛГБТ, у тебя есть своя точка зрения»
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с Иваном Проворовым.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Какие-то ребята возмутились: «Как можно не надевать ЛГБТ-свитер и не поддерживать ЛГБТ-коммьюнити?» При этом мерч самого Проворова в интернет-магазине НХЛ полностью раскупили за один день.
Ребята решили его поддержать, потому что он сейчас олицетворяет в Америке здравый смысл. Все кинулись поддерживать ЛГБТ, а если ты не поддерживаешь, у тебя есть своя точка зрения», – сказал блогер на своем ютуб-канале.
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Синяя голова - это своя точка зрения.