Артемий Лебедев: «Проворов олицетворяет здравый смысл в Америке сейчас. Если не поддерживаешь ЛГБТ, у тебя есть своя точка зрения»

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с .

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Какие-то ребята возмутились: «Как можно не надевать ЛГБТ-свитер и не поддерживать ЛГБТ-коммьюнити?» При этом мерч самого Проворова в интернет-магазине полностью раскупили за один день.

Ребята решили его поддержать, потому что он сейчас олицетворяет в Америке здравый смысл. Все кинулись поддерживать ЛГБТ, а если ты не поддерживаешь, у тебя есть своя точка зрения», – сказал блогер на своем ютуб-канале.

Андрей Коваленко: «Проворов отстоял традиции, заложенные нашими предками, прадедами, нашей религией»

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ