Артемий Лебедев: «Проворов олицетворяет здравый смысл в Америке сейчас. Если не поддерживаешь ЛГБТ, у тебя есть своя точка зрения»

Теги Филадельфия НХЛ игровая форма Иван Проворов ЛГБТ Артемий Лебедев стиль Хоккей

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с Иваном Проворовым.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Какие-то ребята возмутились: «Как можно не надевать ЛГБТ-свитер и не поддерживать ЛГБТ-коммьюнити?» При этом мерч самого Проворова в интернет-магазине НХЛ полностью раскупили за один день.

Ребята решили его поддержать, потому что он сейчас олицетворяет в Америке здравый смысл. Все кинулись поддерживать ЛГБТ, а если ты не поддерживаешь, у тебя есть своя точка зрения», – сказал блогер на своем ютуб-канале.

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38 комментариев

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old folk
Ответ Борис БОРИСОВИЧ
Для меня Лебедев всегда и олицетворял лгбт, почему-то. Он не из этих, что-ли?
Хоть у него и 10 детей, это не мешает ему быть…
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al77
мальвина дело говорит!!!
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gonzo78
А в РФ ,если не поддерживаешь Путина,то кто ты??Тоже здравый смысл?
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Haile Selassie
Согласен с предыдущими ораторами, зачем тут мнение татьяныча?
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Жарко Паспаль
Скоро Проворова героем России объявят и орден мужества дадут, правда аж 18 очков и -6, но Ванька Норрис,_)
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Alexander Kochet
Ответ Mypta3uh23
А если не поддерживаю сво?
Что такое сво?
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Alexander Kochet
Лебедев - провластный лизун и педераст (слово, не являющееся нецензурным на этом сайте, поэтому модератор не может удалить данное сообщение)
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SadButTrue
Лицемерие. Если бы Лебедев сказал, что поддерживает ЛГБТ, то как минимум получил бы штраф от родного государства в размере от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Вот уж где свобода, так свобода.
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Madcomposer
Вот живу во Франции сейчас. И что заметил: в российском новостном фоне информации и шума, связанного с лгбт, гораздо больше, чем во французском. А дети недавно ходили на российские современные авторские мультики про зиму в местный кинотеатр.
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dmitry.flowrider
Ответ DVM_1
Как житель Филадельфии, поделюсь наблюдением - Проворов собой олицетворяет исключительно человека с клюшкой :)
А чо там, правда у вас в лучших домах чай строго через ситечко?!?
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екибастосЪ
Ответ ryy
Чел, никто вас не притесняет, долбитесь как хотите.
Ты долбишься в глаза, мне кажется.
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Rio (BLR)
)
Синяя голова - это своя точка зрения.
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екибастосЪ
Ответ Alex1104
А их сегрегируют? Они в рабстве? Какие проблемы у ЛГБТ в США?
Усыновления разрешены не везде, например.
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Илья Нагорный
О, Ершик Татьяныч вылез))
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Mypta3uh23
А если не поддерживаю сво?
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molot p
Ответ Борис БОРИСОВИЧ
Для меня Лебедев всегда и олицетворял лгбт, почему-то. Он не из этих, что-ли?
более того, лебедев базированный, в каком-то смысле
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ryy
Ответ екибастосЪ
Если не поддерживаешь отмену расовой сегрегации, значит у тебя есть точка зрения. Если не поддерживаешь отмену рабства, значит у тебя есть точка зрения.
Чел, никто вас не притесняет, долбитесь как хотите.
+4
-1
+3
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Can
Ответ DVM_1
Как житель Филадельфии, поделюсь наблюдением - Проворов собой олицетворяет исключительно человека с клюшкой :)
как и лебедев чела с крашеными волосами
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Verhovn
Ответ Mr. Jones
Да-да, конечно, на западе. Но говорят об этом из каждого матюгальника почему-то у нас.
Ты же прилежно учился. И топишь за Челси наверняка... Не знаю.. Но, ты же не такой? 🤣
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-4
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Дмитрий Чидакин
Ответ DVM_1
Как житель Филадельфии, поделюсь наблюдением - Проворов собой олицетворяет исключительно человека с клюшкой :)
Твои сестры - дочки крымских офицеров тебя поддерживают
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Илья Владимирович
Ответ DVM_1
И ситечко золотое в лучших домах!
ну тогда я спокоен)
+1
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DVM_1
Ответ Илья Владимирович
Как там, всегда солнечно?))
И ситечко золотое в лучших домах!
+7
-2
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Борис БОРИСОВИЧ
Для меня Лебедев всегда и олицетворял лгбт, почему-то. Он не из этих, что-ли?
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Mr. Jones
Ответ Verhovn
Ну это популярная повестка на западе. Но, мы не запад, можем дать и по лицу за родное Катманду 😄
Да-да, конечно, на западе. Но говорят об этом из каждого матюгальника почему-то у нас.
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Илья Владимирович
Ответ екибастосЪ
Если не поддерживаешь отмену расовой сегрегации, значит у тебя есть точка зрения. Если не поддерживаешь отмену рабства, значит у тебя есть точка зрения.
мда... а какую отмену не поддерживает Иван?
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