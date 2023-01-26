Карраскаль о конфликте на Украине: «Объяснил бабушке, что по телевизору – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить!»
Хорхе Карраскаль рассказал об отношении жителей Колумбии к ситуации на Украине.
– Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?
– Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались.
Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались, – сказал полузащитник ЦСКА.
Карраскаль о том, что остался в России: «Давление было, но я не стал поддаваться всеобщей панике. Москва – стабильный и спокойный город»
Потому что Гитлер обосновывал удар по соседнему государству, и так же обосновывал это "притеснением немцев". Амеры же обвинили Ирак в потакании терроризму, солгали, и наказали себя потоком гробов на родину. Правда и заработали неплохо на войне. Вам достаточно того, что я негативно об этом отозвался?)