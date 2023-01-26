рассказал об отношении жителей Колумбии к ситуации на Украине.

– Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?

– Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались.

Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались, – сказал полузащитник .

Карраскаль о том, что остался в России: «Давление было, но я не стал поддаваться всеобщей панике. Москва – стабильный и спокойный город»