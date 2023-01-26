Карраскаль о конфликте на Украине: «Объяснил бабушке, что по телевизору – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия телевидение Политика Хорхе Карраскаль Спорт-Экспресс Футбол

Хорхе Карраскаль рассказал об отношении жителей Колумбии к ситуации на Украине. 

– Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?

– Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались.

Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, – вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались, – сказал полузащитник ЦСКА.

Карраскаль о том, что остался в России: «Давление было, но я не стал поддаваться всеобщей панике. Москва – стабильный и спокойный город»

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247 комментариев

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alexkondr
Ответ Лысый Сый.
Подпишусь только под окончанием вашей фразы - Только вперёд. (Никаких переговоров с нациками.)
Согласен. Только победа Украины может что-то изменить
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filippa
Ответ doctor3006
Включаю всякие россия24 иногда, посмотреть на пропаганду.. Меня хватает на одну минуту. Вижу тотальное враньё, причём приправленное ура- патриотизмом. Выключаю. А больше половины населения рф, кроме информации из тв, другой не имеет. Так что всё очень печально, на самом деле. Геббельс всё правильно сказал в своё время.
включи ккраинсаое или эстонское там чистая правда.
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terskiy
Ответ ОлесяОлеська
Так уже и западные политики признали что РФ милосердствовала и шла на мягких лапах. У нас ребята с фронта говорили ещё в начале что был приказ, как можно меньше убивать из ВСУ (кроме нацбатов) и брать больше в плен, ну чтобы сохранить жизни. Вот наши из-за своих мягких лап и сами полягли весной очень много. Уже потом тактика сменилась и сравняли ВСУ, нацбат, наёмники, спецы из НАТа. Да ещё много в армии тугозадых, которым сладко раньше жилось, вот из-за их бездарности и расплачиваются ребята.
Как сторонники этой версии представляют себе обнаружение ребятами с фронта "нацбатов" среди сотен тысяч ВСУ особенно при бомбежках с воздуха?)
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atomio
Ответ Bullship
Люди, вы правда убеждены, что по рос тв "все врут", а на ТВ в остальном мире "голая правда"? Либо это какая то тонкая постирония, либо вам лет 10
Ты не понимаешь. Важно чтобы у зрителя была возможность услышать все мнения и самому сделать выводы. Как в США например на разных кнопках. Глянь некоторых спикеров Фокс Ньюз особенно кто топит за ультраправых республиканцев - там все та же пропаганда какая и на РосТв. Удивишься) вот только там есть еще кучи каналов которые показывают другую точку зрения - например CNN и тд. А теперь подумай, что будет, если абсолютно на всех кнопках будет только одна единственная пропаганда. Получишь как раз Россию и миллионы зомби.
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заляпут
Ответ лысый сый.
Переставайте смотреть пропаганду, с обеих сторон. Вы ж поймите, стоит сказать кусочек правды не устраивающей хозяев .... и будет как с Бабицким и Арестовичем. Еще можно Дождь вспомнить. Но работает это с обеих сторон, поэтому все, что вы можете - определиться кто ВАШИ и болеть за них.
Ты совершенно прав дружище, разожгли искусственную ненависть между двумя братскими народами, но уже поздно, нужно заканчивать с украми
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Melnica
Ответ Toxic Trips
ну давай сравним живой пример , на нашем тв да чего там и в нашем интернет пространстве активно показывают что на украине есть поклонники бандеры свастики гитлера и тд. но что мы видим в западных сми там нечего подобного не показывают у них это другое. это к слову о том что вы пытаетесь тут людям насадить о вранье в нашем инфо поле , у нас пропаганда немного по другому работает у нас любят преувеличивать или приуменьшать, а вот чистое вранье идет с той сторон , причем не прикрытое.
Слушай, я не собираюсь поддерживать тех или иных идиотов с ТВ, по живому примеру ты видел сторонников гитлира лично, вот и я нет, думаю можно такое снять и в России видео, а в западных СМИ тоже полно провокаций в российскую сторону, эти дауны стоят друг друга и чтобы не копаться в этом говне и не искать какое слаще пахнет лучше не смотреть эти новости и интернеты, если ты сильно впечатлительный
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Togliattinec
Ответ Александр Сачков
Где я говорю о превентивном ударе? Удар как раз был ответом на эскалацию, длившуся в течение недели. И почему аналогом выбран именно Гитлер, а не, скажем, Колин Пауэлл, говоривший о превентивном ударе по Ираку, якобы имевшему оружие массового поражения?
то есть боевые действия начались как оборона, я правильно вас понял? Украина официально перешла в наступление за неделю до 24 февраля? Почему я нигде не видел этого объяснения раньше, даже на официальном уровне? Где данные о наступательных боях и операциях за неделю до 24 февраля?

Потому что Гитлер обосновывал удар по соседнему государству, и так же обосновывал это "притеснением немцев". Амеры же обвинили Ирак в потакании терроризму, солгали, и наказали себя потоком гробов на родину. Правда и заработали неплохо на войне. Вам достаточно того, что я негативно об этом отозвался?)
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Arthurino
Ответ ОлесяОлеська
Откуда взяли чушь про десятки тысяч? Сразу уж мильон пиши. Война была неизбежна и смерти были бы в любом случае, только на нашей стороне было бы намного больше, ... правда попозже намного
Почитал твои комментарии, мне кажется ты рофлишь, не может адекватный человек такой бред писать, «победа над альянсом», «Киев за 3 дня», «все санкции снимут после победы». Просыпайся, хватит жить в параллельной реальности, мультивселенные выдумка
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NoWar
Ответ кракадил
ну да. истории про изнасилования, украденный асфальт , буча, краматорск и прочее. у нас на тв такого г. нет.
Украденный асфальт это мелочи. То что вещают вышеперчисленные персонажи в предидущем посте это верх цинизма и вранья.
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Мощные ягодицы Азара
Ответ Ivan Balashov
Теперь людоедами у нас считаются те, кто не хочет лезть в чужие конфликты? Интересные критерии, однако.
Не, людоедами всегда считались те, для кого годами умирающие под обстрелами "чужие" (на самом деле такие же как ты один в один) обычные люди, это всего лишь "разборки с сепаратистами" не заслуживающие внимания.
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interfutbol
Надо показать бабушке клип группы The Cranberries "Zombie". И также не смотреть Соловьевщину , Киселевщину и Скарабейщину.
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кракадил
Ответ NoWar
Да ладно! Им до Соловья и Киселя как до луны.
ну да. истории про изнасилования, украденный асфальт , буча, краматорск и прочее. у нас на тв такого г. нет.
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Юрий Каратушин
Очень впечатлительная бабушка. У них в Колумбии при ее жизни наркобороны типа Эскобара гуляли по полной, ФАРК по лесам бегала,стреляла всех подряд,а бабушка переживает и плачет. Молодец бабуля.
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Серый
Ответ Booligan
А можно ни за кого не болеть а просто пожелать чтобы они поскорее разошлись к чёрту? Или это незрелая позиция?
Это зрелейшая позиция.
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ОлесяОлеська
Ответ cskamsk2016
Людей отправляют на не убой, то что на войне люди умирают это данность, так всегда было и есть. У военных есть цели, они должны их выполнить. Ну как минимум говорить «вернется сын в мешке» это не поддержка и не критика, это игра на стороне противника. Думаю цели в первые недели стояли, минимум человеческих жертв и разрушений. Но спустя две недели, все постепенно началось проявляться, что так не получится. Кажется утром 24 февраля Путин подчеркивал что условный солдат украины не враг, если он не поддерживает геноцид донбасса, как видишь многие украинцы сделали свой выбор, плюс конечно работа разведки и контрразведки была так себе. Быстрая операция без жертв не получилась.
Так уже и западные политики признали что РФ милосердствовала и шла на мягких лапах. У нас ребята с фронта говорили ещё в начале что был приказ, как можно меньше убивать из ВСУ (кроме нацбатов) и брать больше в плен, ну чтобы сохранить жизни. Вот наши из-за своих мягких лап и сами полягли весной очень много. Уже потом тактика сменилась и сравняли ВСУ, нацбат, наёмники, спецы из НАТа. Да ещё много в армии тугозадых, которым сладко раньше жилось, вот из-за их бездарности и расплачиваются ребята.
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pont77
Ответ cukken
Не захотели быть под Россией, будете под НАТО, интеграция вот уже началась, обычно у них это так и происходит. Добро пожаловать.
Как будто что то плохое
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Честный контроль
Коллега по работе часто бывает в командировках. В Дании и Нидерландах,говорит, просто охреневает от смотрения телевидения. И за неделю начинает "ненавидеть" свою страну Россию. Прилетает и как от зомбирования очухивается. Сам понимает, что психологическое воздействие европейских СМИ, такое, что не можешь не ненавидеть. А какого местным жителям, которые каждый день смотрят это "еврокино". Хорошо есть миллионы жителей Европы не подверженных зомбированию Американо-Британскому воздействию на мозг.
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NoWar
Ответ кракадил
но такой отборной лжи, как на бибиси и дойче велле у нас нет.
Да ладно! Им до Соловья и Киселя как до луны.
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Рихард Вагнер
Ответ Bullship
Люди, вы правда убеждены, что по рос тв "все врут", а на ТВ в остальном мире "голая правда"? Либо это какая то тонкая постирония, либо вам лет 10
Разница в том, что во многих демократических странах государство не монополизировало себе тв-пропаганду, как в рф, где кроме лизания президенту ничего и не услышишь. В тех же штатах на тв спокойно дают выступать фрику Такеру Карлсону, который занимает пророссийскую позицию и активно ее пропагандирует в собственном шоу. Можно ли представить, чтобы в нынешней рф по тв спокойно шло шоу метафорического отечественного Такера Карлсона, который бы свободно пропагандировал прозападную позицию?
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Toxic Trips
Ответ Melnica
Самое смешное, что комментаторы на этой ветке реально верят, что какое то телевидение правдивую информацию дает, ведь одни ангелы, а другие диаволы)))
ну давай сравним живой пример , на нашем тв да чего там и в нашем интернет пространстве активно показывают что на украине есть поклонники бандеры свастики гитлера и тд. но что мы видим в западных сми там нечего подобного не показывают у них это другое. это к слову о том что вы пытаетесь тут людям насадить о вранье в нашем инфо поле , у нас пропаганда немного по другому работает у нас любят преувеличивать или приуменьшать, а вот чистое вранье идет с той сторон , причем не прикрытое.
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NoWar
Ответ Runaldos
на украине все оппозиционные каналы давно закрыты, инакомыслящие разогнаны, убиты или сидят в тюрьме
Так тоже самое произошло и в России. Причем давно. Убиты Политковская, Щекочихин, Немцов, Магницкий, Эстемирова и еще несколько десятков журналистов и политических и общественных деятелей России.
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кракадил
Ответ NoWar
Уж где вранье так это на рашенТВ. Целая армия пропагандистов ежедневно обрушивают на россиян потоки вранья и нет ни одного канала, который бы имел противоположную точку зрения.
но такой отборной лжи, как на бибиси и дойче велле у нас нет.
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tolstiy
Летом был в аргентине и уругвае, там всем было глубоко пофигу и никого это не волновало....
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NoWar
Ответ cskamsk2016
Я конечно тоже не вижу оппозиции у нас в стране, но объективно говоря можно посмотреть результаты голосования по всем законом и поправкам, КПРФ всегда как минимум выражали отличнуютоочку зрения во многих спорных вопросах, а то что любой адекватный политик будет поддерживать свою страну и граждан во время войны, это логично и нормально.
КПРФ оппозиция карманная. Они голосуют против по малосущественным вопросам. Там, где вопросы касаются интересов правящей партии и верхушки власти, коммунисты послушно прогибаются под власть. Толку от КПРФ ноль. То же самое можно сказать и о ЛДПР.
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кракадил
Ответ doctor3006
Включаю всякие россия24 иногда, посмотреть на пропаганду.. Меня хватает на одну минуту. Вижу тотальное враньё, причём приправленное ура- патриотизмом. Выключаю. А больше половины населения рф, кроме информации из тв, другой не имеет. Так что всё очень печально, на самом деле. Геббельс всё правильно сказал в своё время.
а я вот иногда смотрю на ютубе дойче велле . дак геббельс аплодирует им стоя. и заэс то россия обстреливает. и донецк. ну все прочее.
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