Кузнецов забил буллит в серии с «Питтсбургом», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе

Теги Питтсбург Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов забил буллит «Питтсбургу», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе.

Пятая подряд удачная попытка россиянина в таком стиле помогла «Вашингтону» выиграть серию буллитов в матче с «Питтсбургом» (3:2 Б).

После его броска счет сравнялся, а решающий бросок исполнил Никлас Бэкстрем. 

Кузнецов (19:19, 3:12 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве, полезность «0») сегодня сделал результативную передачу на Александра Овечкина, нанес 3 броска в створ, допустил 1 потерю и показал лишь 29% эффективности на точке вбрасывания (проиграл 10 попыток из 14). 

В 50 матчах сезона на счету нападающего 41 (6+35) очко. 

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22 комментария

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Сергей Кот
Ответ max40
Оши нам таких 2 забил на чм
не совсем таких
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max40
Ответ Сергей Кот
уж казалось все придумано в исполнение буллитов, ан нет, по сути новая фирменная манера. не припомню чтоб кто-то еще в таком же стиле на постоянной основе исполнял.
Оши нам таких 2 забил на чм
+1
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+1
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Splin
Пора вводить времменой лмит, секунд 5 🤣🤣🤣
0
-1
-1
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Ленар Кадыров
Ответ Сергей Кот
да, точно. помню еще что у кого-то была схожая манера исполнения.
Зеграс
0
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Rialto
Ответ Den_94
Кто понял жизнь, тот не спешит©
Он просто под кайфом
+1
-2
-1
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marchellinos
Красавчик.
0
-1
-1
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kaplanido
Ответ jss
Оши видимо подсказал, невозможно забыть, как он мучил буллитами всех в сборной на ЧМ
Мучил он Бобра
0
0
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Trahar_78
Ответ Aleks Alekseev
Савсэм бэз уважения забивает.
Ты забиваешь мне гол, но делаешь это без уважения
+4
0
+4
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Серый
Ответ jss
Оши видимо подсказал, невозможно забыть, как он мучил буллитами всех в сборной на ЧМ
На Олимпиаде это было
0
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jss
Ответ Сергей Кот
ну у Оши немного другая манера все же
само собой. Кузя же не пустая болванка, чтобы копировать один в один
+4
0
+4
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See what
Стиль партнера - ТиДшей Оши
0
-4
-4
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Den_94
Кто понял жизнь, тот не спешит©
+10
-1
+9
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Сергей Кот
Ответ jss
Оши видимо подсказал, невозможно забыть, как он мучил буллитами всех в сборной на ЧМ
ну у Оши немного другая манера все же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jss
Ответ Сергей Кот
уж казалось все придумано в исполнение буллитов, ан нет, по сути новая фирменная манера. не припомню чтоб кто-то еще в таком же стиле на постоянной основе исполнял.
Оши видимо подсказал, невозможно забыть, как он мучил буллитами всех в сборной на ЧМ
+2
0
+2
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Aleks Alekseev
Ответ Иван Никитенко
Так нельзя,где уважение к сопернику,просто негодяй
Савсэм бэз уважения забивает.
+16
-2
+14
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Иван Никитенко
Комментарий скрыт
+2
-20
-18
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TimGI86
Ответ Сергей Кот
уж казалось все придумано в исполнение буллитов, ан нет, по сути новая фирменная манера. не припомню чтоб кто-то еще в таком же стиле на постоянной основе исполнял.
Патрик Кейн и Артемий Панарин, но они чуть по другому завершали
+3
0
+3
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Сергей Кот
Ответ Ришат Насибуллин
Патрик Кейн так часто делает
да, точно. помню еще что у кого-то была схожая манера исполнения.
0
0
0
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Ришат Насибуллин
Ответ Сергей Кот
уж казалось все придумано в исполнение буллитов, ан нет, по сути новая фирменная манера. не припомню чтоб кто-то еще в таком же стиле на постоянной основе исполнял.
Патрик Кейн так часто делает
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kuryanin
Гипнодэнсер, хэй, хэй, гипнодэнсер
+37
-3
+34
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Сергей Кот
уж казалось все придумано в исполнение буллитов, ан нет, по сути новая фирменная манера. не припомню чтоб кто-то еще в таком же стиле на постоянной основе исполнял.
+54
-5
+49
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Пока вратарь ждал выеживания, просто бросил)
+8
-3
+5
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