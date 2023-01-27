Кузнецов забил буллит в серии с «Питтсбургом», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе
Евгений Кузнецов забил буллит «Питтсбургу», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе.
Пятая подряд удачная попытка россиянина в таком стиле помогла «Вашингтону» выиграть серию буллитов в матче с «Питтсбургом» (3:2 Б).
После его броска счет сравнялся, а решающий бросок исполнил Никлас Бэкстрем.
Кузнецов (19:19, 3:12 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве, полезность «0») сегодня сделал результативную передачу на Александра Овечкина, нанес 3 броска в створ, допустил 1 потерю и показал лишь 29% эффективности на точке вбрасывания (проиграл 10 попыток из 14).
В 50 матчах сезона на счету нападающего 41 (6+35) очко.
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