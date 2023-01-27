Кузнецов забил буллит в серии с «Питтсбургом», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе

забил буллит «Питтсбургу», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе.

Пятая подряд удачная попытка россиянина в таком стиле помогла « » выиграть серию буллитов в матче с « » (3:2 Б).

После его броска счет сравнялся, а решающий бросок исполнил Никлас Бэкстрем.

Кузнецов (19:19, 3:12 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве, полезность «0») сегодня сделал результативную передачу на Александра Овечкина, нанес 3 броска в створ, допустил 1 потерю и показал лишь 29% эффективности на точке вбрасывания (проиграл 10 попыток из 14).

В 50 матчах сезона на счету нападающего 41 (6+35) очко.