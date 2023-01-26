Депутат Терюшков о Савине: «Направлю в Минюст РФ просьбу признать его иноагентом, чтобы подтолкнуть к раскаянию»

Роман Терюшков прокомментировал дело о дискредитации ВС РФ в отношении Евгения Савина.

В понедельник, 23 января, был зарегистрирован протокол в отношении блогера – ему вменяют дискредитацию ВС РФ. Дело будет рассмотрено Тверским судом Москвы, заседание состоится 1 февраля, экс-футболисту грозит штраф 50 тысяч рублей.

«У беглого блогера Савина пока не получается во втором дивизионе Кипра с его ФК « », вот и подался на заработки в Казахстан. Номер 1 футбольный блогер Савин стал новым футболистом команды SD Family.

Не скрою, я уделяю время Савину на регулярной основе. А он, в свою очередь, пьет кофе за мое здоровье.

История наших взаимоотношений началась в апреле 2022 года. Именно тогда я обратился в адрес генеральной прокуратуры с запросом привлечь к ответственности Савина за его высказывания о Вооруженных силах России. В августе пришли добрые вести от МВД РФ, но потом все затихло. Бумаги затерялись между ведомствами, как и сам Савин на Кипре.

В октябре мною был направлен очередной запрос о ходе проверки материалов в СК РФ, выяснилось, что дело возвращено в МВД РФ.

В начале декабря составил запрос в МВД РФ, загадав желание о скорейшем исправлении Савина. Наступил январь 2023 года, и мое желание почти исполнилось – собранный МВД РФ материал по моему обращению по делу об административном правонарушении Савина направлен в Тверской районный суд. Осталось дождаться вынесения постановления суда.

Чтобы подтолкнуть Савина к раскаянию, решил дополнительно направить в Минюст РФ письмо с просьбой признать его иноагентом», – написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году Савин сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина « » запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

«Выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины». Савин рассказывает про новую жизнь на Кипре