Депутат Терюшков о Савине: «Направлю в Минюст РФ просьбу признать его иноагентом, чтобы подтолкнуть к раскаянию»

Теги Евгений Савин высшая лига Кипр Государственная дума Политика Роман Терюшков Красава Winline Медиалига SD Family Футбол

Роман Терюшков прокомментировал дело о дискредитации ВС РФ в отношении Евгения Савина.

В понедельник, 23 января, был зарегистрирован протокол в отношении блогера Евгения Савина – ему вменяют дискредитацию ВС РФ. Дело будет рассмотрено Тверским судом Москвы, заседание состоится 1 февраля, экс-футболисту грозит штраф 50 тысяч рублей.

«У беглого блогера Савина пока не получается во втором дивизионе Кипра с его ФК «Красава», вот и подался на заработки в Казахстан. Номер 1 футбольный блогер Савин стал новым футболистом команды SD Family.

Не скрою, я уделяю время Савину на регулярной основе. А он, в свою очередь, пьет кофе за мое здоровье.

История наших взаимоотношений началась в апреле 2022 года. Именно тогда я обратился в адрес генеральной прокуратуры с запросом привлечь к ответственности Савина за его высказывания о Вооруженных силах России. В августе пришли добрые вести от МВД РФ, но потом все затихло. Бумаги затерялись между ведомствами, как и сам Савин на Кипре.

В октябре мною был направлен очередной запрос о ходе проверки материалов в СК РФ, выяснилось, что дело возвращено в МВД РФ.

В начале декабря составил запрос в МВД РФ, загадав желание о скорейшем исправлении Савина. Наступил январь 2023 года, и мое желание почти исполнилось – собранный МВД РФ материал по моему обращению по делу об административном правонарушении Савина направлен в Тверской районный суд. Осталось дождаться вынесения постановления суда.

Чтобы подтолкнуть Савина к раскаянию, решил дополнительно направить в Минюст РФ письмо с просьбой признать его иноагентом», – написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году Савин сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

«Выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины». Савин рассказывает про новую жизнь на Кипре

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94 комментария

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Богдан Трач
Ответ Антон Киселёв
Их "гражданская позиция, внимание даже к незначительному нарушению правопорядка" vs "мерзкие совковые доносы", главное не перепутать
ужасный загнивающий запад > копировать самое худшее с этого самого запада, ez
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Spartakus1984
Ответ CherenkovF
"Чтобы подтолкнуть Савина к раскаянию, решил дополнительно направить в Минюст РФ письмо с просьбой признать его иноагентом". А какая связь между раскаянием и признанием иногентом?
Глумится
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Spartakus1984
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Уважение Савину. Все адекватные люди за Савина!
Сам себя адекватным не назовешь,никто не назовет)).Есть вопросы и к Савину,но депутат как пиявка в него вцепился,мало того,что вынудил из страны уехать Савина так не унимается,в этом моменте я Терюшкова не поддерживаю.
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justbored
Ответ Мыкола
Сегодня смена либерашек? В топах заплюсованных комменты ярых русофобов)))
Расслабились патриоты. Для попадания в топ главное оперативность комментариев - кто первым успел.
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Санитар-волк
Всплытие вот такого - лучший показатель ситуации в стране. Время подлецов.
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cnhtc6wqrq
Ответ Антон Киселёв
Их "гражданская позиция, внимание даже к незначительному нарушению правопорядка" vs "мерзкие совковые доносы", главное не перепутать
… будешь?
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Kyancey
Мерзость!
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Ivan Balashov
А перед кем Савину каяться-то? И за что?
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Spartakus1984
Подленько
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Eduard Rastryopin
А Терюшков не хочет послать в Минюст запрос о том,каким образом осужденный на 15 лет убийца своей бабушки ветерана войны,оказался на воле,в составе запрещенной законами РФ ЧВК,и сейчас получил помилование?
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yesp
Ответ Мыкола
Это дело людей из России и Украины. Почему эстонцев это так интересует?
Это дело людей из Украины. Людям из России, как говорил классик, надо дома сидеть, ё...
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Nastia Sergey
Ответ Илья Савчук
Так Савин иноагент, он же был амбасадор puma , немцы спонсировали кроссовками и штанами,чтоб он боролся с режимом
тогда и Сборная России в полном составе - инагенты. их спонсировал немецкий Адидас
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Интересная личность
Ответ NaGLiY
А в 38 его самого бы расстреляли.
Подождем годик.
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Игорь Новиков
Ответ Мыкола
Мне всегда было интересно. Какое дело гражданину Эстонии до дел, которые происходят в чужом для него государстве под названием Россия?))
Действительно, очень сложно понять, какое дело русскому человеку до того, что происходит в России. Вообще же не должно волновать.
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Раиль Ахметшин
Ответ Мыкола
Это дело людей из России и Украины. Почему эстонцев это так интересует?
Вас поймали на лицемерии
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Интересная личность
Ответ Stivi M.D.
Когда режим падет (а он обязательно падет) хочу чтоб этого петушка судили в первых рядах скамьи подсудимых
Там в первых рядах очень тесно будет, вряд ли он поместится.
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СИ
Ответ СИ
Это хорошо. А вот к ЭТОМУ как Вы относитесь? Крымские футбольные Федерации до сих с 2014г не в составе рфс. Депутаты Миронов и Кузнецов сделали запрос в фсб и прокуратуру по высказыванию бывшего генсека рфс а ныне работника РПЛ Алаева и рфс. Футбол до сих пор не перешёл в Азию. Возможно мы не попадём на отборочные игры на чм26 и ЛЧ? В статье блогера Сусова Я на спорт ру 24.01.22г касательно обращения рфс в кас в которой якобы есть фраза - с 2014 года Россия и Украина в конфликте? Вы не хотите провести расследование - а была ли в действительности эта фраза в официальных документах нашей стороны?
Уточняю - не 24.01.22г а 24.01.23года.
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Игорь Новиков
Ответ Alex Miheev
Думаете не по делу сейчас?
Во-первых, тут и думать нечего.

Во-вторых, писать доносы, даже если и по делу - так себе идея.
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Интересная личность
Ответ Лимит Лимитович
Какие же они мрази! Извините
Не извиняйся, ты прав.
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Илья Савчук
Ответ Nastia Sergey
а помнится едросята нам рассказывали, что статус инагента дается только тем, кто получает финансирование из других государств и осуществляет общественно-политическую деятельность на территории РФ. неужели врали?
Так Савин иноагент, он же был амбасадор puma , немцы спонсировали кроссовками и штанами,чтоб он боролся с режимом
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Алар
Депутат Терюшков, займитесь делом, если, вообще, умеете что-то делать!
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Евгений Соболев
Донос в "прямом эфире"..
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Denis Spiridenock
А что были случаи когда человека признали иноагентом и он раскаялся? Для многих в нынешнее время люди с такими пометками являются знаком качества
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Мыкола
Сегодня смена либерашек? В топах заплюсованных комменты ярых русофобов)))
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Alinachipalina
Ответ Gheorghe Rusu
Делает вид что получает миллионы не зря) Бурная деятельность, так сказать.
Выслуживается)
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