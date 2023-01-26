Месси и «ПСЖ» договорились о продлении контракта минимум на 2 года (Diario Sport)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси останется в «ПСЖ». 

Парижский клуб договорился с форвардом о продлении контракта, сообщает Diario Sport. Соглашение будет рассчитано минимум на два сезона, игроку повысят зарплату.

Одной из причин решения Месси продлить контракт является тот факт, что ни один другой клуб не сделал ему достойного предложения.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 10 результативных передач. 

С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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89 комментариев

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Nogoi89
Ответ Flavius
Согласен, Мальме это вам не Фареры и Литва
Вообще, Мальмё сильнее, если без приколов)
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нелюбитель футбола
Ответ bengalsckyzh
Эх... Как же Коло не исполнил на 123 минуте... Ужас...
Красота!!!...
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Кино Музыка
Два года праздника.
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bengalsckyzh
Эх... Как же Коло не исполнил на 123 минуте... Ужас...
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Erema _pvl
Ответ нелюбитель футбола
Это лучше чем, опозориться на весь мир и набивать стату на верблюдах... А-ха-ха-ха...
Там стата давно набита
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Alex Zet
Ответ нелюбитель футбола
А он никуда и не собирался... Лучше поведай про предложения тому, кто с лета собирался свалить из МЮ ... А-ха-ха-ха...
Ты про контракт на 200 000 000 евро за сезон? так это мечто любого абсолютно спортсмена . Такого контракта в ближайшие 20 -- 30 лет не будет ни у кого. Скока бы алчный гном не пыжился, вот посмотришь на новый контракт с псж, максимум 45 млн. А это сам понимаешь в 5 раз меньше чем у Рона.
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нелюбитель футбола
Ответ cskamsk2016
Ну было бы круто конечно, хотя возможно сам бы Месси выбрал лучше выиграть лигу чемпионов чем стать лучшим бомбардиром в истории.
Одно другому не мешает... И никто не мешает... Он теперь расслаблен... Самое важное он уже сделал...
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Сергей Ратников
Ответ Альфред
Прощай рекорд раналды в ЛЧ.
а если АльНаср пробьется в квалификацию лиги чемпионов :)
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Lionel Van Damme
Одной из причин решения Месси продлить контракт является тот факт, что ни один другой клуб не сделал ему достойного предложения.

надеюсь это прям так указано в документе )
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Nightblackwolf
Месси еще в большой игре! Станет лучшим бомбардиром в истории ЛЧ!
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Sekir
Ответ KKKKKKK7
Лучший вариант продолжении карьеры для GOAT’a. И кубков выиграет, и ассистов раздаст, и голов забьет
Да, 150 в лч, приблизится к 1000 голам за карьеру, отлично
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А.Э.РАСИМ
Ответ Данияр Жумабекович
Если за эти 2 года ПСЖ с Месси, Мбаппе и Неймаром не возьмут ЛЧ, это будет фиаско века
Почему же?
Думаю, если бы во Франции были соперники хотя бы уровня Порто, Атлетико, Тоттенхэма, ПСЖ легче было бы достичь успеха.

Переход в Лигу чемпионов, где тоже мало игр с грандами, дается без эмоций.
А полуфиналы и финал немного лоторея.
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нелюбитель футбола
Ответ Alex Zet
"ни один другой клуб не сделал ему достойного предложения." ))))))))))))) . Да никому этот алчный гном не нужен, даже ни одному более менее средненькому клубишке, никто не хочет иметь дело с игроком разорившим Барсу, никто не хочет иметь дело с игроком всю спортивную карьеру который употребляет тяжелый допинг. «Тяжелый допинг (стероиды) в футболе тоже применяется. Один из самых популярных — нандролон. На нем попадались Франк де Бур, Яп Стам, Фернанду Коуту, покойный Валентин Белькевич, ну и Месси. https://lenta.ru/news/2016/04/30/messidopage/ Никто не хочет иметь, с этим депрессивным, никаких дел.
А он никуда и не собирался... Лучше поведай про предложения тому, кто с лета собирался свалить из МЮ ... А-ха-ха-ха...
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Badinoko
Ответ Имя Фамилия
Это не решение. Это одной из причин решения Месси продлить контракт является тот факт, что ни один другой клуб не сделал ему достойного предложения.
Тогда вдвойне правильно поступил))
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А.Э.РАСИМ
И никакого Интер Майами.
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cskamsk2016
Ответ нелюбитель футбола
Забьёт - не забьёт это знает только будущее... Зато сколько страха и нервов будет у тех, кто рассчитывают, что не забьёт... В этом весь смысл ... Хе-хе ..
Ну было бы круто конечно, хотя возможно сам бы Месси выбрал лучше выиграть лигу чемпионов чем стать лучшим бомбардиром в истории.
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Дмитрий Гудков
Ответ Footballeur
В Саудовской Аравии или может даже в США он может заработать гораздо больше чем сейчас, плюс уровень футбола там ниже. Это значит меньше бегаешь и прессингуешь соперника, хотя стоп...
Если хочет ещё на ЧМ ил КА то надо быть в хорошем чемпионате
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нелюбитель футбола
Ответ cskamsk2016
У Месси последних лет 6 уже нет тех бомбардирских навыков, да и роль в команде он исполняет скорее плеймейкера, 11 голов при его манере будет забить очень сложно.
Забьёт - не забьёт это знает только будущее... Зато сколько страха и нервов будет у тех, кто рассчитывают, что не забьёт... В этом весь смысл ... Хе-хе ..
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+2
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Имя Фамилия
Ответ Badinoko
Наверное это все-таки правильное решение! А куда? В Барсу?- игроком думаю уже не стоит, в Англию- уже зачем? В Саудовскую Аравию или США?- ради денег, которых он и так в Европе заработает, не на много меньше- тоже зачем? Я считаю, что правильно поступил.
Это не решение. Это одной из причин решения Месси продлить контракт является тот факт, что ни один другой клуб не сделал ему достойного предложения.
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нелюбитель футбола
Ответ Wild91688
Ну да,конечно,привык всю карьеру в тепличных условиях играть,не пойдёт же он в АПЛ,душка не хватит,а тут набьет стату на дижонах и анжерах
Это лучше чем, опозориться на весь мир и набивать стату на верблюдах... А-ха-ха-ха...
+3
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+2
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Wild91688
Ну да,конечно,привык всю карьеру в тепличных условиях играть,не пойдёт же он в АПЛ,душка не хватит,а тут набьет стату на дижонах и анжерах
+2
-3
-1
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шлеп нога
С какой то стороны разумно! Святой хочет гарантированные титулы!
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Footballeur
Ответ Badinoko
Наверное это все-таки правильное решение! А куда? В Барсу?- игроком думаю уже не стоит, в Англию- уже зачем? В Саудовскую Аравию или США?- ради денег, которых он и так в Европе заработает, не на много меньше- тоже зачем? Я считаю, что правильно поступил.
В Саудовской Аравии или может даже в США он может заработать гораздо больше чем сейчас, плюс уровень футбола там ниже. Это значит меньше бегаешь и прессингуешь соперника, хотя стоп...
0
-4
-4
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нелюбитель футбола
Прекрасно... По другому и быть не могло... Как бы многие и не хотели... Все рекорды твои, Лео....👏👏👏..
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нелюбитель футбола
Ответ Данияр Жумабекович
Если за эти 2 года ПСЖ с Месси, Мбаппе и Неймаром не возьмут ЛЧ, это будет фиаско века
Фиаско было бы если бы Мартинес пропустил на последней минуте .. А сейчас для Месси расслабон и жизнь прекрасна... Все соперники слились сами... Один в пустыне хвосты верблюдам крутит, второй за решеткой... Все рекорды твои, Лео... А-ха-ха-ха...👍👍👍..
+1
-1
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