Месси и «ПСЖ» договорились о продлении контракта минимум на 2 года (Diario Sport)

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Парижский клуб договорился с форвардом о продлении контракта, сообщает Diario Sport. Соглашение будет рассчитано минимум на два сезона, игроку повысят зарплату.

Одной из причин решения Месси продлить контракт является тот факт, что ни один другой клуб не сделал ему достойного предложения.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.

С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.