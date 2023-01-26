Кубок Содружества. Спринт. Гараничев стартует первым, Латыпов – 6-м, Смольский – 7-м, Халили – 8-м, Серохвостов – 14-м, Лазовский – 15-м, Томшин – 18-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Антон Бабиков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Иван Колотов Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

26 января в Раубичах на этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужская спринтерская гонка. 

Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь 

Мужчины

Спринт 

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене». 

Старт-лист 

1. Евгений Гараничев (Россия)

2. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

3. Александр Корнев (Россия)

4. Кирилл Бажин (Россия)

6. Эдуард Латыпов (Россия)

7. Антон Смольский (Беларусь)

8. Карим Халили (Россия)

9. Александр Поварницын (Россия)

10. Петр Пащенко (Россия) 

13. Никита Поршнев (Россия) 

14. Даниил Серохвостов (Россия) 

15. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 

16. Кирилл Стрельцов (Россия)

17. Антон Бабиков (Россия)

18. Василий Томшин (Россия) 

21. Андрей Вьюхин (Россия)

23. Иван Колотов (Россия) 

30. Семен Сучилов (Россия)

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30 комментариев

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volga_olga
Надоел орать на стрельбе. Эдик молодец.
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Додик Аксель
Эдик на стойке один раз не закрыл мишень, а Данилов и тут был точен. Эдику теперь надо ногами прибавить на последнем круге.
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Додик Аксель
Серохвостов с Бабиковым по одному разу промазали на лёжке, к сожалению.
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Додик Аксель
Лазовский у сябров сейчас лидер. Точен на рубеже и ходом тянется за Латыповым.
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Калифорниец № 24
Будет как-то так:
Латыпов (0)
Серохвостов (1) +18,4
Бабиков (0) + 23,8 почему-то, мне кажется, что Антон должен себя проявить
Смольский (0) + 24,1
Лазовский(0) +26
Колотов (0) +29,3
Халили (0) +29,7
Воробей (0) +30
Сучилов (0) +36,8
Пащенко (1) +39,2
Поварницын (1) + 40,5
Томшин (1) + 45,2
Вьюхин (2) + 51,8
Лобастов (1) +52
Данилов (0) +52,7
Бажин (0) + 1,03
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Додик Аксель
Карим точен на лёжке, но ходом пока заметно отстаёт, к сожалению.
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Додик Аксель
Ну хоть Данилов с Латыповым чисто прошли лёжку и Эдик ногами хорош ещё !
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volga_olga
Эх, Женя без промахов никак.
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volga_olga
Очень красивая новая форма у наших. Жаль, что не все в ней бегают, даже сборники, - кто в лес кто по дрова.
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volga_olga
Ну Матч дает: реклама, старт Гараничева, снова реклама. Совесть есть?
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Лукерья
Так.. Халили и Бабиков всё около подиумов- ждём наконец-то подвижек. Успехов ребятам здесь и сейчас!
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starichok77
за Данилку и Карима!
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volga_olga
Латыпову нос по ветру и хвост пистолетом!
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LoRa
Удачной гонки, ребята! Стреляйте на 0 и всё будет хорошо! Успехов всем!! ☺
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Анюточка Колыханова
Ответ Любовь Гончарова
Логинов планирует посетить ЧР , или будет готовиться к олимпиаде ?
Думаю без вас разберётся.
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fewral
Жека первый!)
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rtun
Успеха Эду, попутного ветра и его же отсутствия на стрельбище!
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starichok77
Ответ Vitaly Chunihin
Неужели кому-то интересны эти весёлые старты?
на безрыбье и рак-рыба))
+3
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Luna02
Удачи всем,пусть победит сильнейший
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Luna02
Ответ Vitaly Chunihin
Неужели кому-то интересны эти весёлые старты?
Да,"веселые старты" интереснее нынешних "европейских побегушек"
+5
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Сергей Моисеев
Ответ Vitaly Chunihin
Неужели кому-то интересны эти весёлые старты?
Очень интересны!!!!
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Юрий Костыгин
Ответ Vitaly Chunihin
Неужели кому-то интересны эти весёлые старты?
Ну вы же зашли в эту новость, хотя могли пройти мимо. Значит и вам интересно.
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Vitaly Chunihin
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Andrey Novikov
Вася ждём продолжения точной стрельбы!
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Любовь Гончарова
Логинов планирует посетить ЧР , или будет готовиться к олимпиаде ?
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