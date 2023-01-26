Кубок Содружества. Спринт. Гараничев стартует первым, Латыпов – 6-м, Смольский – 7-м, Халили – 8-м, Серохвостов – 14-м, Лазовский – 15-м, Томшин – 18-м

26 января в Раубичах на этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужская спринтерская гонка.

по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Старт-лист

1. (Россия)

2. (Россия)

3. (Россия)

4. (Россия)

6. (Россия)

7. (Беларусь)

8. (Россия)

9. (Россия)

10. (Россия)

13. (Россия)

14. (Россия)

15. (Беларусь)

16. (Россия)

17. (Россия)

18. (Россия)

21. (Россия)

23. Иван Колотов (Россия)

30. Семен Сучилов (Россия)