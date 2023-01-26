Кубок Содружества. Спринт. Гараничев стартует первым, Латыпов – 6-м, Смольский – 7-м, Халили – 8-м, Серохвостов – 14-м, Лазовский – 15-м, Томшин – 18-м
26 января в Раубичах на этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужская спринтерская гонка.
Кубок Содружества по биатлону-2022/23
5-й этап
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Спринт
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Старт-лист
1. Евгений Гараничев (Россия)
2. Ильназ Мухамедзянов (Россия)
3. Александр Корнев (Россия)
4. Кирилл Бажин (Россия)
6. Эдуард Латыпов (Россия)
7. Антон Смольский (Беларусь)
8. Карим Халили (Россия)
9. Александр Поварницын (Россия)
10. Петр Пащенко (Россия)
13. Никита Поршнев (Россия)
14. Даниил Серохвостов (Россия)
15. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
16. Кирилл Стрельцов (Россия)
17. Антон Бабиков (Россия)
18. Василий Томшин (Россия)
21. Андрей Вьюхин (Россия)
23. Иван Колотов (Россия)
30. Семен Сучилов (Россия)
Латыпов (0)
Серохвостов (1) +18,4
Бабиков (0) + 23,8 почему-то, мне кажется, что Антон должен себя проявить
Смольский (0) + 24,1
Лазовский(0) +26
Колотов (0) +29,3
Халили (0) +29,7
Воробей (0) +30
Сучилов (0) +36,8
Пащенко (1) +39,2
Поварницын (1) + 40,5
Томшин (1) + 45,2
Вьюхин (2) + 51,8
Лобастов (1) +52
Данилов (0) +52,7
Бажин (0) + 1,03