Малкома предложили «ПСЖ» (Маттео Моретто)
Полузащитник «Зенита» Малком может сменить клуб.
По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, 25-летнего бразильца предложили «ПСЖ».
У Малкома 15 голов и 7 ассистов в 23 матчах этого сезона за «Зенит». Его контракт с питерцами действует до 2027 года.
и куда тут ещё один?
Сейчас у него шансов играть при постоянно травмированном Неймаре и старом Месси намного больше, чем тогда
Скажите кто-нибудь пару лет назад, что Малком будет в таком болоте зависать, а не разорвет контракт, я бы тоже сказал "ну и бред".
сам то чего ещё не в окопе?))с фанами локо и так далее