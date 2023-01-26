Полузащитник « » Малком может сменить клуб.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, 25-летнего бразильца предложили « ».

У Малкома 15 голов и 7 ассистов в 23 матчах этого сезона за «Зенит». Его контракт с питерцами действует до 2027 года.