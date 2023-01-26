Малкома предложили «ПСЖ» (Маттео Моретто)

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Полузащитник «Зенита» Малком может сменить клуб.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, 25-летнего бразильца предложили «ПСЖ».

У Малкома 15 голов и 7 ассистов в 23 матчах этого сезона за «Зенит». Его контракт с питерцами действует до 2027 года.

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91 комментарий

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udod
Ответ МТБ
Забавно, но он бы сейчас не помешал барселоне
Малколм тяготеет к правому флангу, в Барсе два таких - Дембеле и Рафинья, Рафа уже киснет, потому что под Дембеле сидит
и куда тут ещё один?
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fc-psg
Ответ Dmitry Orlov
Типа, раз с Паредесом прокатило, давайте ещё одного толкнём? Только куда его девать в команде, где есть Месси, Неймар и Мбаппе? Он уже в Барсе побывал запасным.
Так а кроме этого трио конкурентов у него и нет. Вот в чем вся ситуация.
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Павел Светлов
Ответ андрей калуцких
Кого он там вытеснит из состава? Месси? Мбаппе? Неймара? Солера? У Зенита и ПСЖ абсолютно разные тактики.
там написано "предложили", а вы уже его парижский адрес вычисляете:)
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schwein
Ответ Егор Егор
Как хорошо, что вы разрешили!
Без меня такие вещи не решаются, если вы не знали.
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Ответ Дмитрий9779
Странные это ваши адепты,когда начинаешь им приводить примеры они говорят,что комментируют новость.Так вот, в новости написано,что его контракт до 27-го года,а это не так.Только вот почему опять кбпартнеры первые на ветке где про них не слова...
Так ты с ветки К/Б не вылазеешь , ты там каждой бочке затычка
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wlad wasew
Ответ Spartakus1984
И шо?ну запасной ПСЖ,если его устраивает эта руль,пусть играет,но все знают,что это футболист среднего уровня
Наколачивай на уголовника с голденбоем
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Altim
Эта новость - бред как в футбольной составляющей, так и в той, что тупо транзакцию провести не смогут. Все уже забыли как Захаряна покупали?
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Евгений Цыбулин
Ответ DonBrazzo
Предложить Челси, более надежный вариант.
За 100?)))
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DiMaXFCZP
Ну Малком не хуже Паредеса, как минимум. Так что не удивлюсь если купят для лавки. Хотя там конечно полузащита и так перенасыщена.
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МТБ
Ответ Dmitry Family
Зачем он ПСЖ? Зарплата высокая и ценник будет не меньше 30 лямов, за такую сумму могут взять такого же игрока с меньше зп для лавки
Вы точно о ПСЖ? Просто они для лавки и не таких брали, а его ЗП вряд-ли будет к десятке самых высоких в команде
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stirliz
Ответ schwein
В принципе, если по схеме Паредеса за двойной прайс, то можно отпускать.
Так он подешевел в два раза. Брали за 40, сегодня ценник 24. Откуда двойной прайс? )
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Misha Ivankov
Ответ Semen B
А что Паредес? Паредес в основке в финале ЛЧ выходил.
И что теперь? Легенда клуба?? Он середняк ваш Паредес. По факту чел написал!
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МТБ
Забавно, но он бы сейчас не помешал барселоне
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zer
Ответ Dmitry Family
Зачем он ПСЖ? Зарплата высокая и ценник будет не меньше 30 лямов, за такую сумму могут взять такого же игрока с меньше зп для лавки
для ПСЖ его зп невысокая))) но с тем, что он им не нужен согласен
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wRong
Ответ evgshk
Очевидно, помимо Месси в той Барселоне было еще 1-2 позиции в атаке, где можно было конкурировать. Суарез, уже ехал с ярмарки, новички Дембеле и в меньшей степени Коутиньо. Помимо Месси в ПСЖ сейчас есть Неймар и Мбаппе. С кем из них конкурировать Малкому вполне очевидно: ни с кем.
Суарес вообще не в тему, он девятка, Малком там никогда в жизни не играл. Дембеле и Коутиньо стоили оба больше 100 миллионов и на тот момент были звездами первой величины, в отличии от 20-летнего мальчика Малкома.
Сейчас у него шансов играть при постоянно травмированном Неймаре и старом Месси намного больше, чем тогда
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Nuraly Amirov
Ответ Игорь Петров
Полный бред. Малком уходил из Барселоны, потому что как раз сидел под Месси. Они играют примерно в одной зоне на поле В ПСЖ он не пойдет
Сидеть под 36 летним гоатом, которого берегут и охотно ретируются, отпускают на месяц раньше и ждут назад на месяц позже остальных, в высоких стадиях ЛЧ, или вариться в закрытом ото всех великом чемпионате страны с войнушкой… что же выбрать?
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Максим Попов
Это чушь,я не думаю что ПСЖ будет мусор подбирать
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Остап Бендер Сгибальщик
за 80 евролямов.инфа 200 процентов.сам слышал у магазина 5чка!
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Егор Егор
Ответ Игорь Петров
Полный бред. Малком уходил из Барселоны, потому что как раз сидел под Месси. Они играют примерно в одной зоне на поле В ПСЖ он не пойдет
Другое дело - играть против Пари НН и Химок, вот уж пространство для роста.
Скажите кто-нибудь пару лет назад, что Малком будет в таком болоте зависать, а не разорвет контракт, я бы тоже сказал "ну и бред".
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Serj Serj
Ответ Verhovn
Зенитовское прошлое) Ты в курсе, что воюет батальон фанатов СВО? Там и спартачи и динамики и локо и кони конечно...Там все плечом к к плечу. А ты тут про прошлое чего-то говоришь... 😃
во тебя прёт))
сам то чего ещё не в окопе?))с фанами локо и так далее
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Егор Егор
Ответ Peter Parker
Не те времена для двойного прайса…
Из-за отсутствия перспектив разбана в скором времени, тут не просто не место для двойного прайса, но и нет смысла его держать и платить зп, которая явно не копеечная
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Егор Егор
Ответ schwein
В принципе, если по схеме Паредеса за двойной прайс, то можно отпускать.
Как хорошо, что вы разрешили!
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Водяра
Ответ Игорь Петров
Полный бред. Малком уходил из Барселоны, потому что как раз сидел под Месси. Они играют примерно в одной зоне на поле В ПСЖ он не пойдет
Значит Месси уходит.
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Спортик161
Ответ schwein
В принципе, если по схеме Паредеса за двойной прайс, то можно отпускать.
А что тебе от этого двойного прайса? На карман что-то упадёт ? В чемпионат России и так хорошие леги не поедут, а тут последних нормальных легов отдавать
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Андрей Чучунков
Водонос для Мбаппе или держатель полотенца для Месси? Или может быть кореш на вечеринку для Неймара? Какая у него будет роль в ПСЖ
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