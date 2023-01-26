НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Филадельфией», «Колорадо» против «Анахайма»

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«Вашингтон» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Филадельфией», «Колорадо» будет противостоять «Анахайму». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Детройт
Дата проведения
27 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Бостон
Дата проведения
27 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Питтсбург
Дата проведения
27 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Филадельфия
Дата проведения
27 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Нью-Джерси
Дата проведения
27 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Баффало
Дата проведения
27 января, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Сент-Луис
Дата проведения
27 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Чикаго
Дата проведения
27 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Анахайм
Дата проведения
27 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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73 комментария

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e1ther - e1ther
Ответ Direct free kick
В 2030 году
В две тысячи тридцатом году,мне стукнет 62,
Станет совсем седой голова,
но на пенсию я не уйду(с)

Это спел Саша "Чача" Иванов,из группы Наив)(сейчас личность не добросовестная)

Но може он пел про Стамескина?)

Мо
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Direct free kick
Ответ hhlg
Ну чё там, Стэмкос 600 выбьет или сдулся? ;)
В 2030 году
0
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Direct free kick
Ответ hhlg
Вообще загадывать сложно, в наших матчах всё непредсказуемо ;)
Риальто совсем неадекват. Зачем ты с этим говоришь? Он радовался, когда бросков Диллона Карлуше оторвало ухо. Пришлось этому оно напомнить, что Диллон это хозяин криптовалютного торговца
0
0
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Direct free kick
Ответ Алекс Баландин
Жду крутого матча Тампа - Бостон. Болеем, как всегда, за молний.
Противостояние жабы с гадюкай
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hhlg
Ответ Василий Иванов
А Куда Том подевался?
Травму получил в предыдущем матче
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Алекс Баландин
Жду крутого матча Тампа - Бостон. Болеем, как всегда, за молний.
0
0
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e1ther - e1ther
Ответ Василий Иванов
А Куда Том подевался?
В прошлом матче травму получил,нижней части
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Василий Иванов
Ответ hhlg
#ALLCAPS Ovechkin-Strome-Oshie Mantha-Kuznetsov-Sheary Milano-Backstrom-Johansson NAK-Eller-Hathaway Gustafsson-TvR Orlov-Jensen Irwin-Fehervary Kuemper
А Куда Том подевался?
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Kuryanin
Саня, надо ощипать зажравшихся ласточек!
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Беня_Финитас
тяжелый матч нас ждет . Нэшвилл фактурная , физически крепкая команда сейчас на ходу . проиграли мы им дома , надо попытаться взять реванш . матч ночи по ожидаемому качеству Тампа-Бостон , матч ночи по турнирной важности Вашингтон-Питтсбург .
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e1ther - e1ther
Ответ Rialto
Ну на счет фигни не скажу, но с десяток его песен всегда в телефоне.
ну всё же дело вкуса)молодой Александр)это просто топ)всякие там "червончики",спетые в Одессе))при этом я люблю тяжелую музыку)но это один из не многих наших бардов,кого я готов слушать))
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Rialto
Ответ e1ther - e1ther
Розенбаум,вообще,на мой взгляд,фигни не поет)) хотя мне больше по душе rise against или red hot chilli peppers) ну Яковлевича,прям,обожаю))
Ну на счет фигни не скажу, но с десяток его песен всегда в телефоне.
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e1ther - e1ther
Ответ Rialto
Сильная песня 👍
Розенбаум,вообще,на мой взгляд,фигни не поет))

хотя мне больше по душе rise against или red hot chilli peppers)

ну Яковлевича,прям,обожаю))
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Rialto
Ответ e1ther - e1ther
заплутал,не знаю где, чудо-чудное глядел(с) это спел,кстати,доктор по профессии) боюсь,что это он пропел про тебя))) ну и да Онтошко)тот "о том" и говорит)а не "об этом") голова ты психолога)))))
Сильная песня 👍
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Истину Глаголящий
сегодня к жирному ролевику приезжает его хозяин
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Пролетая над гнездом Антошки, АХАХ)
пролетел он,мимо отбоя))но его похоже догнали,спустя 40 минут)
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hhlg
Ответ Суворов Антон
Кстати.. Поискал информацию про заведения, которые постоянно упоминает hhlg.. Толком ничего не нашёл в интернете.. Но пользователь hhlg знает все достоверно, и режим и санитаров и качество покрытия стен.. И время посещений) А не клиент ли он этих заведений.. Столько информации простой, стороний человек знать не может, да она и не нужна такая информация.. Если ты сам, постоянно с этим не сталкиваешься.. hhlg раскрывает сторону, о которой мы и не догадывались.. В принципе, у кого что болит.. Тот об этом и говорит.. Русская Народная Истина.. Ладно пусть выздоравливает..
Пролетая над гнездом Антошки, АХАХ)
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Кстати.. Поискал информацию про заведения, которые постоянно упоминает hhlg.. Толком ничего не нашёл в интернете.. Но пользователь hhlg знает все достоверно, и режим и санитаров и качество покрытия стен.. И время посещений) А не клиент ли он этих заведений.. Столько информации простой, стороний человек знать не может, да она и не нужна такая информация.. Если ты сам, постоянно с этим не сталкиваешься.. hhlg раскрывает сторону, о которой мы и не догадывались.. В принципе, у кого что болит.. Тот об этом и говорит.. Русская Народная Истина.. Ладно пусть выздоравливает..
заплутал,не знаю где,
чудо-чудное глядел(с)

это спел,кстати,доктор по профессии)

боюсь,что это он пропел про тебя)))

ну и да Онтошко)тот "о том" и говорит)а не "об этом")
голова ты психолога)))))
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Суворов Антон
Яша Калифорнийский куда-то исчез..

Запутался видно в новом расположении комментариев..

Жаль.. Не хватает его аналитической оценки, текущего состояния Айлендерс..
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-4
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Суворов Антон
Кстати.. Поискал информацию про заведения, которые постоянно упоминает hhlg..

Толком ничего не нашёл в интернете.. Но пользователь hhlg знает все достоверно, и режим и санитаров и качество покрытия стен.. И время посещений)

А не клиент ли он этих заведений.. Столько информации простой, стороний человек знать не может, да она и не нужна такая информация.. Если ты сам, постоянно с этим не сталкиваешься..

hhlg раскрывает сторону, о которой мы и не догадывались.. В принципе, у кого что болит.. Тот об этом и говорит.. Русская Народная Истина..

Ладно пусть выздоравливает..
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hhlg
Ответ Суворов Антон
hhlg занял позицию на старте.. И когда он работает?
Антошка, 21-11 и ты что-то пишешь?! Не верю, что психиатрическая бригада сегодня дала слабину, здесь что-то нечисто ;)
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Суворов Антон
hhlg занял позицию на старте..

И когда он работает?
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hhlg
Ответ Rialto
Ок, сейчас Майку звякну, расскажу как победить)))
Да вы итак мастера набросов с синей ))
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Rialto
Ответ hhlg
Кэпс из любого мешка Гашека сделают )) А нам нужно просто бросать от синей, защитники не могут никого с пятака вытолкать
Ок, сейчас Майку звякну, расскажу как победить)))
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hhlg
Ответ Rialto
У нас мешок картошки в воротах стоит((
Кэпс из любого мешка Гашека сделают )) А нам нужно просто бросать от синей, защитники не могут никого с пятака вытолкать
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