НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Филадельфией», «Колорадо» против «Анахайма»

« » примет « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » – с «Филадельфией», «Колорадо» будет противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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