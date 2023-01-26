НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Филадельфией», «Колорадо» против «Анахайма»
«Вашингтон» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Филадельфией», «Колорадо» будет противостоять «Анахайму».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Станет совсем седой голова,
но на пенсию я не уйду(с)
Это спел Саша "Чача" Иванов,из группы Наив)(сейчас личность не добросовестная)
Но може он пел про Стамескина?)
Мо
хотя мне больше по душе rise against или red hot chilli peppers)
ну Яковлевича,прям,обожаю))
чудо-чудное глядел(с)
это спел,кстати,доктор по профессии)
боюсь,что это он пропел про тебя)))
ну и да Онтошко)тот "о том" и говорит)а не "об этом")
голова ты психолога)))))
Запутался видно в новом расположении комментариев..
Жаль.. Не хватает его аналитической оценки, текущего состояния Айлендерс..
Толком ничего не нашёл в интернете.. Но пользователь hhlg знает все достоверно, и режим и санитаров и качество покрытия стен.. И время посещений)
А не клиент ли он этих заведений.. Столько информации простой, стороний человек знать не может, да она и не нужна такая информация.. Если ты сам, постоянно с этим не сталкиваешься..
hhlg раскрывает сторону, о которой мы и не догадывались.. В принципе, у кого что болит.. Тот об этом и говорит.. Русская Народная Истина..
Ладно пусть выздоравливает..
И когда он работает?