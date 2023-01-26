Роналду против «Аль-Иттихада»: 2 удара, 1 успешная обводка, 44 касания, 12 потерь

провел второй официальный матч за « ».

В четверг 37-летний португалец вышел в старте на игру 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с « ».

Роналду вновь не забил. Также он нанес 2 удара (1 в створ), совершил 2 попытки дриблинга (1 успешная), сделал 44 касания, отдал 22 точных паса из 28, выиграл одно верховое единоборство из 5 и 12 раз потерял мяч.