Роналду против «Аль-Иттихада»: 2 удара, 1 успешная обводка, 44 касания, 12 потерь

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду провел второй официальный матч за «Аль-Наср».

В четверг 37-летний португалец вышел в старте на игру 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».

Роналду вновь не забил. Также он нанес 2 удара (1 в створ), совершил 2 попытки дриблинга (1 успешная), сделал 44 касания, отдал 22 точных паса из 28, выиграл одно верховое единоборство из 5 и 12 раз потерял мяч.

Материалы по теме

111 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Vinnipukh Vinni
Там всё-таки руками играют )) 12 потерь - это немного для футбола.
Серьезно ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FEF2
Ответ Inside 88 LW
В тени Талиска находится... Нужен другой клуб)
Талиске🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Мороз
Зм прям на поля будут выносить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ на войне как на войне
Какой молодец. Всё посчитал. А сколько раз сплюнул и вздохнул? Не посчитал? Тогда не считается. Обнуляем. Начинай заново.
Зачем ты это делаешь ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gninnur esrever*
Чортовы саудиты, своим бестолковым хаотичным
мельтешением мешают величайшему быть величайшим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FEF2
Ответ Михо
Жуть стата. Кому он мог проиграть 4 верховых?! Он же даже партнеров напугал прыжками в раздевалке!
Эти игроки уже на трансфере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ carmelo hot sause
12 потерь... Это как у команды НБА за весь матч
Там всё-таки руками играют ))
12 потерь - это немного для футбола.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Prokofyev
Думал, снова статистика Кокорина в Фиорентине
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Ответ corazón blanco
В Мадриде все-таки сидят грамотные люди, которые с уважением отказали ему. Хотя, как пишут приближенные источники к Мадриду, что он был готов даже заключить контракт на эти полгода за минимальную зарплату, которая допускается в Примере.
В Мадриде всё-таки сидят грамотные люди, которые на коленях умоляли Роналду подписать контракт с клубом. Но Роналду не пошёл в пройденный этап.
Хотя как пишут приближенные источники к Мадриду, Реал был готов даже платить ему более 300 миллионов евро в год.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nickolai
Просто копируют старые новости про Кокорина, и цифры меняют))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jesse Boy
13 потерь, не 12. Потерю достоинства забыли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Ответ Айлин 1990
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/2992398.html?sl=1 Тут есть все факты про ЗМ 2019. Там есть все от А до Я. И про Санчеса и его статистика.
Где там про Санчеса? Открой трансфермаркт и сам посчитай его результативные действия во всех турнирах за 2016. А не, лучше сказать что это "фейк" и "вывсёврёти!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Какой молодец. Всё посчитал.
А сколько раз сплюнул и вздохнул?
Не посчитал? Тогда не считается.
Обнуляем. Начинай заново.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Екн Лор
Ни разу в истории ЗМ не вручали за победу на Копе. Уже 100 раз приводили в пример победителя Копы 2016 Санчеса, который имея в тот год схожую стату с Месси даже не попал в топ-30 номинантов. А у Лёвы, провалившего евро, был побит исторический рекорд Герда Мюллера по голам в бундеслиге.
Роналдо и Ривалдо за КА получали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ VERBLYUD
Из-за этих жалких 🤡 у Месси украли The best в 2021, и Лева на ЗМ набрал слишком много очков. Похоже, теперь они переключились на Мбаппе))
Месси взял самый главный трофей в истории, взял легендарно.
Максимум что светит остальным это вторые места.

Через месяц Лео выиграет 7 FIFA The Best, осенью 8 ЗМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Сомнений нет. Арабы его уровень. Аха-ха)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ Екн Лор
А почему стату привел за сезон, а не за год? Только с 2022 ЗМ стали вручать по результатам сезона. Месси в 2021 - 58 очков по гол+пас Санчес в 2016 - 48 очков Левандовски 2021 - 75 очков
Тоже не правда, на момент голосования на ЗМ у Месси статистика была лучше.

http://www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/2992398.html?sl=1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Winterburn
Ну а если серьезно, то тут главный показатель -это 12 потерь. Вы же понимаете, что это дно днищенское. Реально уровень футболиста из медиалиги
Не просто потерь, а аппетитных и жилистых. Понимать надо😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ Екн Лор
Ни разу в истории ЗМ не вручали за победу на Копе. Уже 100 раз приводили в пример победителя Копы 2016 Санчеса, который имея в тот год схожую стату с Месси даже не попал в топ-30 номинантов. А у Лёвы, провалившего евро, был побит исторический рекорд Герда Мюллера по голам в бундеслиге.
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/2992398.html?sl=1

Тут есть все факты про ЗМ 2019. Там есть все от А до Я.
И про Санчеса и его статистика.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я
Роналду красавчик получается,обул шейхов на большие бабки, а теперь не парится, их проблема, что купились на его имя.Пару мячей в любом случае замкнет и пару пенальдосов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
carmelo hot sause
12 потерь... Это как у команды НБА за весь матч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Филиппов
Раньше считали касания Кокорина, теперь касания Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
REALITY
Все футбольные навыки ушли в ботекс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Renton
Ответ Михо
Жуть стата. Кому он мог проиграть 4 верховых?! Он же даже партнеров напугал прыжками в раздевалке!
С ботоксной кувалдой не распрыгаешься.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ Айлин 1990
А Месси побил рекорд Пеле, по голам за сборную тогда. Кто главный Пеле или Герд Мюллер??)))
В том сезоне Лео побил 2 рекорда Пеле, которые держались больше 40 лет: больше всех голов за один клуб и больше всех голов за южноамериканскую сборную.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий