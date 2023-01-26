Роналду против «Аль-Иттихада»: 2 удара, 1 успешная обводка, 44 касания, 12 потерь
Криштиану Роналду провел второй официальный матч за «Аль-Наср».
В четверг 37-летний португалец вышел в старте на игру 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».
Роналду вновь не забил. Также он нанес 2 удара (1 в створ), совершил 2 попытки дриблинга (1 успешная), сделал 44 касания, отдал 22 точных паса из 28, выиграл одно верховое единоборство из 5 и 12 раз потерял мяч.
мельтешением мешают величайшему быть величайшим
12 потерь - это немного для футбола.
Хотя как пишут приближенные источники к Мадриду, Реал был готов даже платить ему более 300 миллионов евро в год.
А сколько раз сплюнул и вздохнул?
Не посчитал? Тогда не считается.
Обнуляем. Начинай заново.
Максимум что светит остальным это вторые места.
Через месяц Лео выиграет 7 FIFA The Best, осенью 8 ЗМ.
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/2992398.html?sl=1
Тут есть все факты про ЗМ 2019. Там есть все от А до Я.
И про Санчеса и его статистика.