«Ньюкасл» сделал запрос в «Зенит» по Малкому (Foot Mercato)

« » интересуется хавбеком « » Малкомом.

Английский клуб сделал запрос в «Зенит» по бразильцу, сообщает Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что Малком был предложен «ПСЖ». Но агент футболиста опроверг это.

У Малкома 15 голов и 7 ассистов в 23 матчах этого сезона за «Зенит». Его контракт с питерцами действует до 2027 года.