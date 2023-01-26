«Ньюкасл» сделал запрос в «Зенит» по Малкому (Foot Mercato)

Теги Зенит Ньюкасл премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Малком Футбол

«Ньюкасл» интересуется хавбеком «Зенита» Малкомом.

Английский клуб сделал запрос в «Зенит» по бразильцу, сообщает Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что Малком был предложен «ПСЖ». Но агент футболиста опроверг это.

У Малкома 15 голов и 7 ассистов в 23 матчах этого сезона за «Зенит». Его контракт с питерцами действует до 2027 года.

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76 комментариев

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Alexander Prokofyev
Дзюбу пусть запросят
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shava72
50 лямов - и вопрос решен.
Но не для того чел столько сыгрывался с командой, и сейчас один из лучших, чтоб его взять и отдать.
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schwein
Только мы вам не заплатим, потому что банк не пропустит платеж в РФ, но все равно скажите сколько.
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Black Square
Ответ anastasia Krugova
ты вообще в каком мире живешь ? АПЛ не пропустить платежку )) во первых, это уже технически невозможно)) Буквально на днях Газпромбанк тоже внесли в список банков ,кому отключили Свифт платежи)! все ... в рф уже не осталось банков которые могут получать валюту (евро или доллар)
Иди скачи , сразу понятно все , после бреда про отключение ГПБ .
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Циник Петербургский
Ответ Spartakus1984
Всем стали резко нужны игроки зенита-))
Зато игроками одного тушинского ФК Семёрочка интересуется только голландская прокуратора. Да и то только одним... Так вот и соблюдается баланс в российском футболе ;) У кого-то трофеи, в том числе в еврокубках, а у кого-то вера в гений футбольных экспертниц и величие их допинговых успехов.
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Дмитрий9779
«Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».
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Dimario
Ответ Evil_Alastar
Даже если бы он реально был лучшим. То он в ЕС не ногой))он теперь невыездной )
Забыл, да.
В спартаке уголовники со времен Старостина играют.
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Spartakus1984
А Чемпионат пишет что это Руководство санкт-петербургского «Зенита» предложило английскому «Ньюкаслу» приобрести бразильского полузащитника сине-бело-голубых Малкома. Об этом сообщает французское издание Footmercato))
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Вадим Симонов
Из дружественной страны попросили,скидку надо дать как всем "друзьям".
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Алексей Гусев
Ответ Антон Романов
За Влашича ЦСКА не получил деньги от Вест Хэма. Спортс писал об этом и приводил комментарий отца Влашича по этому поводу. И Абрамович никакого отношения к российскому государству и России не имеет от слова совсем, в отличие от Газпрома. Там вопрос не в банках, а в SWIFT. И англичане они с другой планеты. Они отрубили любые платежи в Россию. И платить будут не шейхи, а ФК "Ньюкасл". Или по вашему шейхи закинут бабло за Малколма Медведеву или Миллеру на карту Газпромбанка?!
никакого? А Пугачева тоже не имеет? А по поводу Свифта и Ньюкасла, а обойти по твоему никак??
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Евгений Кузнецов
Малком в англии ахахаха
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Evil_Alastar
Ответ Dimario
падажжите, а как же промес? там же в московском маня-мирке именно он лучший игрок РПЛ, а не Малком?
Даже если бы он реально был лучшим. То он в ЕС не ногой))он теперь невыездной )
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Мужанов Дмитрий Александрович
За 20 можно отпустить
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San9
Эх, чувствую, летом не всех мы сможем удержать. Сейчас они конечно никуда не уйдут.
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Алексей Гусев
Ответ anastasia Krugova
А почему не на марс сразу ? ты настолько не умный человек ..что бы даже не знаешь норм и правил фифа! во вторых, в любой развитой стране , все увидят и сразу поймут такую "хитрую" схему ! За это по голове прилетит больше ,чем выгоды от трансфера такого донного игрока ...) ни федерация ,ни гражданское общество не допустят этого
бред не неси, нормы? и что же нарушают эти нормы?? какое правило фифа? сама нихрена не знает, а умничает)))
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Антон Романов
Ответ Алексей Гусев
Как же? А как Абрамович Челси продал? ЦСКА от Вест Хэма? За кого? Да и не стоит забывать кто владелец Ньюкасла, и какие взаимоотношения последнее время на уровне правительства стран. Найти обход можно всегда.
За Влашича ЦСКА не получил деньги от Вест Хэма. Спортс писал об этом и приводил комментарий отца Влашича по этому поводу.

И Абрамович никакого отношения к российскому государству и России не имеет от слова совсем, в отличие от Газпрома.

Там вопрос не в банках, а в SWIFT. И англичане они с другой планеты. Они отрубили любые платежи в Россию.

И платить будут не шейхи, а ФК "Ньюкасл". Или по вашему шейхи закинут бабло за Малколма Медведеву или Миллеру на карту Газпромбанка?!
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Алексей Гусев
Ответ Severfan
кинут, как пить дать
арабы? Врядли..
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Kit244098
Если в эту паузу и из газпрома басурмане побегут, то диагноз ясен - наш футбол дно пробил по полной)) Я же говорил, что скоро один Промес останется. Да и то, лишь потому что ему бежать некуда))
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Алексей Гусев
Ответ anastasia Krugova
возможное гражданство РФ--на ближайших лет 10 это звучит как приговор )) и врагу не пожелаешь такого ...
лет на 10? Приговор?? В чем? Или у вас в куеве платят за подобные комменты?)))
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Антон Романов
Ответ Amalfitano
Не все банки под санкциями.
Причем тут банки? Газпром - это чья компания?
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gukmamop
Ответ anastasia Krugova
А почему не на марс сразу ? ты настолько не умный человек ..что бы даже не знаешь норм и правил фифа! во вторых, в любой развитой стране , все увидят и сразу поймут такую "хитрую" схему ! За это по голове прилетит больше ,чем выгоды от трансфера такого донного игрока ...) ни федерация ,ни гражданское общество не допустят этого
Получи у бригадира 15 гривень
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Алексей Гусев
Ответ Антон Романов
Такая туфта. И как же Ньюкасл заплатит Зениту за Малколма? Санкции никто не отменял. ЦСКА так и не получил деньги от Вест Хэма. Разве что криптовалютой и то не факт. Сразу вопли начнутся. Очередной фейк.
Как же? А как Абрамович Челси продал? ЦСКА от Вест Хэма? За кого? Да и не стоит забывать кто владелец Ньюкасла, и какие взаимоотношения последнее время на уровне правительства стран. Найти обход можно всегда.
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Dimario
падажжите, а как же промес?
там же в московском маня-мирке именно он лучший игрок РПЛ, а не Малком?
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Dark.Babysitter
Забирайте.
Всего 50 миллионов евро и 30% от следующей продажи
+2
-1
+1
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Алексей Гусев
Ответ Дмитрий9779
Там Гордон в Ньюкасл рвется из Эвертона.
но при этом Сент-Максимен может уйти
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