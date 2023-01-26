«Ньюкасл» сделал запрос в «Зенит» по Малкому (Foot Mercato)
«Ньюкасл» интересуется хавбеком «Зенита» Малкомом.
Английский клуб сделал запрос в «Зенит» по бразильцу, сообщает Foot Mercato.
Ранее сообщалось, что Малком был предложен «ПСЖ». Но агент футболиста опроверг это.
У Малкома 15 голов и 7 ассистов в 23 матчах этого сезона за «Зенит». Его контракт с питерцами действует до 2027 года.
Но не для того чел столько сыгрывался с командой, и сейчас один из лучших, чтоб его взять и отдать.
В спартаке уголовники со времен Старостина играют.
И Абрамович никакого отношения к российскому государству и России не имеет от слова совсем, в отличие от Газпрома.
Там вопрос не в банках, а в SWIFT. И англичане они с другой планеты. Они отрубили любые платежи в Россию.
И платить будут не шейхи, а ФК "Ньюкасл". Или по вашему шейхи закинут бабло за Малколма Медведеву или Миллеру на карту Газпромбанка?!
там же в московском маня-мирке именно он лучший игрок РПЛ, а не Малком?
Всего 50 миллионов евро и 30% от следующей продажи