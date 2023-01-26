Кузьменко подписал 2-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 5,5 млн долларов в год
Андрей Кузьменко подписал новый контракт с «Ванкувером» на 11 миллионов долларов.
26-летний российский нападающий согласовал двухлетнее соглашение с «Кэнакс» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.
Агентом хоккеиста является Дэн Мильштейн.
Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ после перехода из СКА и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом.
Форвард набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:59.
В этом сезоне кэпхит Кузьменко составляет 950 тысяч долларов.
За Кузю я до сих пор уверен,это лучшие руки,лучшее катание и лучшая голова лиги,причем он частенько возит именно Эдмонтон,за статистикой сам залез,благо матчей в сезоне,не больше двух)
Про Проворова,можешь себе на ухо намотать,я никогда здесь не топлю за защитников)ты снова все пролюбил))
ПыСы)про Петю который набирал под 40 очков с горем пополам ,ты же молчишь?)или гоу вспомним,как Кучеров качался за счёт баульщика?)
Свободен)
При том, что имеет худшие -4 в команде и кучу штрафа.
Помню, аналитика, о великом таланте Кузи, который в атаке там умеет куда лучше чем Макдавид и чего имеем? 6 голов в 49 играх и шоу-тайм с Ярушкиным).
Ты, орал, какой же величайший снайпер, Тарасенко, итого 10 шайб уже сейчас, ну такое, Новосиб маячит, тоже классика.
Панарин, закономерно сдает, 11.6 лямов, 12 голов, никакие 100 очков и рядом нет.
Кучеров рвет лигу? Ага, я видел как он порвал лигу в финале с Маккиноном, когда аж 1 из 7 положил и закономерно провал.
В этом году, вижу как рвет лигу, проигрывая Коннору аж 21 очко).
Про сей прочий бред, Аля Ванька Норрис и прочее, промолчим.))))
Готовься, Коннор идет снова за всеми призами. Рвет всех и вся.
Кузьма хорош, но есть такое слово Петерсон.
У Петтерсона сейчас лучшая статистика за всё время в ванках.
Это даже не смешно