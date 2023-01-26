Кузьменко подписал 2-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 5,5 млн долларов в год

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко подписал новый контракт с «Ванкувером» на 11 миллионов долларов.

26-летний российский нападающий согласовал двухлетнее соглашение с «Кэнакс» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

Агентом хоккеиста является Дэн Мильштейн.

Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ после перехода из СКА и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом.

Форвард набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:59.

В этом сезоне кэпхит Кузьменко составляет 950 тысяч долларов.

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63 комментария

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oberkorn
С одной стороны, здорово, с другой стороны налоги Канады. Буре не даст соврать
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e1ther - e1ther
Ответ Жарко Паспаль
Cарапуль, прекрати это пьяный бред. Свечников, играя по 18 минут, играя во втором звене, нормальное такое дерево уже. Каролина-это одна из лучших команд НХЛ и как прибавили, крайки типа Нечаса или Ахо. Кого из него лепят? Он имеет худший плюс- минус в команде, имеет 3 место по времени среди напов и если бы не вспышка с хет-триками Ойлерз, шел бы на классические 10 шайб сейчас. Это чудо-аналитика твоя. При том, что имеет худшие -4 в команде и кучу штрафа. Помню, аналитика, о великом таланте Кузи, который в атаке там умеет куда лучше чем Макдавид и чего имеем? 6 голов в 49 играх и шоу-тайм с Ярушкиным). Ты, орал, какой же величайший снайпер, Тарасенко, итого 10 шайб уже сейчас, ну такое, Новосиб маячит, тоже классика. Панарин, закономерно сдает, 11.6 лямов, 12 голов, никакие 100 очков и рядом нет. Кучеров рвет лигу? Ага, я видел как он порвал лигу в финале с Маккиноном, когда аж 1 из 7 положил и закономерно провал. В этом году, вижу как рвет лигу, проигрывая Коннору аж 21 очко). Про сей прочий бред, Аля Ванька Норрис и прочее, промолчим.)))) Готовься, Коннор идет снова за всеми призами. Рвет всех и вся. Кузьма хорош, но есть такое слово Петерсон.
Про Коннорея отдельной строкой,кому нужна его статистика в регулярках?)схаваешь,что приготовил лет 10 назад?)
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e1ther - e1ther
Ответ Жарко Паспаль
Cарапуль, прекрати это пьяный бред. Свечников, играя по 18 минут, играя во втором звене, нормальное такое дерево уже. Каролина-это одна из лучших команд НХЛ и как прибавили, крайки типа Нечаса или Ахо. Кого из него лепят? Он имеет худший плюс- минус в команде, имеет 3 место по времени среди напов и если бы не вспышка с хет-триками Ойлерз, шел бы на классические 10 шайб сейчас. Это чудо-аналитика твоя. При том, что имеет худшие -4 в команде и кучу штрафа. Помню, аналитика, о великом таланте Кузи, который в атаке там умеет куда лучше чем Макдавид и чего имеем? 6 голов в 49 играх и шоу-тайм с Ярушкиным). Ты, орал, какой же величайший снайпер, Тарасенко, итого 10 шайб уже сейчас, ну такое, Новосиб маячит, тоже классика. Панарин, закономерно сдает, 11.6 лямов, 12 голов, никакие 100 очков и рядом нет. Кучеров рвет лигу? Ага, я видел как он порвал лигу в финале с Маккиноном, когда аж 1 из 7 положил и закономерно провал. В этом году, вижу как рвет лигу, проигрывая Коннору аж 21 очко). Про сей прочий бред, Аля Ванька Норрис и прочее, промолчим.)))) Готовься, Коннор идет снова за всеми призами. Рвет всех и вся. Кузьма хорош, но есть такое слово Петерсон.
Рома,я тебя узнал,не боись ,погнали по пунктам)где Свеча играет как заправский форвард,из него слепили самое настоящее дерево,бицца-бороться,убили талант художника,ну эт ладно ,его устраивает Каролина,без б,это его право)
За Кузю я до сих пор уверен,это лучшие руки,лучшее катание и лучшая голова лиги,причем он частенько возит именно Эдмонтон,за статистикой сам залез,благо матчей в сезоне,не больше двух)
Про Проворова,можешь себе на ухо намотать,я никогда здесь не топлю за защитников)ты снова все пролюбил))

ПыСы)про Петю который набирал под 40 очков с горем пополам ,ты же молчишь?)или гоу вспомним,как Кучеров качался за счёт баульщика?)
Свободен)
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Жарко Паспаль
Ответ e1ther - e1ther
Ну тогда,я очень плохой прогнозист))но у меня есть один весомый аргумент,я в год чемпионства Сент-луиса,угадал их серию с Виннипегом)вплоть до каждого матча,на каждой арене)у меня до сих пор лежит шайба от НХЛ,и куча плюх которые мне отправил Конифеев)это так себе аргумент)но чуйка,у меня работает)это как с Кучеровым,когда он выходил под 56 номером за Тампу) я тогда сказал,что он скоро нагнет всю лигу)и это случилось)это не сколько не бахвальство)но когда таких видишь,что то цепляется за глаз)прям очень))
Cарапуль, прекрати это пьяный бред. Свечников, играя по 18 минут, играя во втором звене, нормальное такое дерево уже. Каролина-это одна из лучших команд НХЛ и как прибавили, крайки типа Нечаса или Ахо. Кого из него лепят? Он имеет худший плюс- минус в команде, имеет 3 место по времени среди напов и если бы не вспышка с хет-триками Ойлерз, шел бы на классические 10 шайб сейчас. Это чудо-аналитика твоя.
При том, что имеет худшие -4 в команде и кучу штрафа.

Помню, аналитика, о великом таланте Кузи, который в атаке там умеет куда лучше чем Макдавид и чего имеем? 6 голов в 49 играх и шоу-тайм с Ярушкиным).
Ты, орал, какой же величайший снайпер, Тарасенко, итого 10 шайб уже сейчас, ну такое, Новосиб маячит, тоже классика.
Панарин, закономерно сдает, 11.6 лямов, 12 голов, никакие 100 очков и рядом нет.
Кучеров рвет лигу? Ага, я видел как он порвал лигу в финале с Маккиноном, когда аж 1 из 7 положил и закономерно провал.
В этом году, вижу как рвет лигу, проигрывая Коннору аж 21 очко).

Про сей прочий бред, Аля Ванька Норрис и прочее, промолчим.))))

Готовься, Коннор идет снова за всеми призами. Рвет всех и вся.

Кузьма хорош, но есть такое слово Петерсон.
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Иван_Флягин
Зря. Мальчик на один сезон. Деньги на ветер.
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dmitry.flowrider
Ответ bailen
На самом деле Кузьменко на рынке мог получить свои 8 млн. на года три. Но решил взять мост на 2 года, и правильно сделал. Здесь его система, здесь у него получается, здесь Петтерсон. Отыграет два года на уровне 90+ очков, в 28 лет получит контракт ближе к 10 млн. и на долгосрок.
В 28 лет на долгий срок кому нужен старикашка??
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e1ther - e1ther
Ответ Велотренажёр
Я заскринил, правда за 2 года столько может случиться, особенно сейчас
Не вопрос,но что взамен?)спор всегда должен быть обоюден)
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Велотренажёр
Ответ e1ther - e1ther
можно же всегда поспорить)например,если я промахнусь,буду гонять с аватаркой Пенс)для меня будет самое большее унижение)что есть на спортсе))
Я заскринил, правда за 2 года столько может случиться, особенно сейчас
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Макс
Ответ Макс
Сомнительно. Ещё не понятно как он будет играть с новым тренером, это тебе не Будет с бразильской системой...
Будет - Будро
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Макс
Ответ bailen
На самом деле Кузьменко на рынке мог получить свои 8 млн. на года три. Но решил взять мост на 2 года, и правильно сделал. Здесь его система, здесь у него получается, здесь Петтерсон. Отыграет два года на уровне 90+ очков, в 28 лет получит контракт ближе к 10 млн. и на долгосрок.
Сомнительно. Ещё не понятно как он будет играть с новым тренером, это тебе не Будет с бразильской системой...
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Макс
Ответ Sergej M-S
Его прокачер уже всем всё доказал,а вот Понара ничего и никому,да и наверное никогда уже…
Историю про Кейна и Понару я привел как пример двух партнёров о которых говорили что один тащит другого и где они оказались в итоге чисто по статистическим показателям (и что загадывать по Кузьменко тоже рано) ... А то что вы написали "... Всем все доказал" это не к этой статье точно
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Стальной Цуккини 5х5
А как люто меня заминусовали в недавней новости, где какой-то эксперт прогнозировал мостик "ОТ 6-ти млн.". Рад, что угадал точную сумму, хороший контракт и для клуба и для Андрея. Удачи ему и Илье с Васей в дальнейшем. И Климовичу заодно, который уже в свои 19 временами выдает красоту на "гол года".
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Shamarin
Нормальный срок. За 2 года должен научиться хитовать)
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Рейтинг
Ответ Ник88
Чо им бухать то , не Петерссона же переподписали. Вот на следующий сезон когда контракт шведа будет подходить к концу придётся раскошелиться Ванкуверу, тогда и запьют
Хрен с нос они бы переписали Петьку, если бы Куз не остался. Он просто смылся бы.
У Петтерсона сейчас лучшая статистика за всё время в ванках.
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SD_RM_VC
Ответ Иван Павлов
Бэсер явно поедет на обмен - но видимо уже летом.
Босер в последнее время немного оживать начал. Токкет конечно может как растормошить Брока, так и окончательно потушить. А вряд ли закисший Бесер кому-то нужен будет со своим контрактом
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Sergej M-S
Ответ bailen
На самом деле Кузьменко на рынке мог получить свои 8 млн. на года три. Но решил взять мост на 2 года, и правильно сделал. Здесь его система, здесь у него получается, здесь Петтерсон. Отыграет два года на уровне 90+ очков, в 28 лет получит контракт ближе к 10 млн. и на долгосрок.
Да кто бы ему дал то такие деньги?
Это даже не смешно
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e1ther - e1ther
Ответ Макс
Так про Понару говорили,... И где сейчас его "прокачки"?!
а чему ты удивляешься?)за Капризова тут переплатили..)Овечкин не возьмет никогда КС или не пробьет отметку в 800...)Панара сгинет в Коламбусе,ой,потом в Динаме....)и таких тут тьма)но когда есть цифры у игроков с похожей статистикой)то это сразу адекватный контракт)жду следующий контракт Марченко)хоть поржу))
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Sergej M-S
Ответ Макс
Так про Понару говорили,... И где сейчас его "прокачки"?!
Его прокачер уже всем всё доказал,а вот Понара ничего и никому,да и наверное никогда уже…
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Макс
Ответ Макс
Так про Понару говорили,... И где сейчас его "прокачки"?!
"прокачер"
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Макс
Ответ Ударв
Да ровно все, по факту... Пока есть Петро, который его прокачивает, очки идут... Вопрос, сможет ли сам Кузьма , без Петра набирать... На данный момент, еврей идеально его подписал... Ещё два года под Петей с такой результативностью, и там любой клуб даст 8-9 , на 6-8 лет...
Так про Понару говорили,... И где сейчас его "прокачки"?!
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Макс
Один в один совпало что я предполагал, а меня за минусовали
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Koulmann
Ответ SeRgE23
Сколько сижу на спортсе( а это уже более 10 лет). Всегда поражаюсь подкованностью аудитории. Именно на 2 года и сумму в 5.5 большинство ванговало. Браво коллеги)))
Причем всякие штатные хокирайтеры параскуны и петуховы и рядом не валялись.
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Rikishi
Ответ SeRgE23
Сколько сижу на спортсе( а это уже более 10 лет). Всегда поражаюсь подкованностью аудитории. Именно на 2 года и сумму в 5.5 большинство ванговало. Браво коллеги)))
ну тогда и я вангану, что в дедлайн его обменяют в контендер за хорошие пики (например высокий в 1 раунде, 2 и 3)
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Александр Иванов
Так примерно и предполагали, а кто то даже точно эти цифры назвал. Контракт серьезный, а на олимпиаде в сборной места не нашлось, сейчас думаю кто дурак? Кучеров Мильштейну еще давно про Кузьменко говорил.
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SeRgE23
Ответ Wekil
Почти такой же мостик был у Панарина в Чикаго, на 0,5 млн. в год меньше
Точно)
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