Кузьменко подписал 2-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 5,5 млн долларов в год

подписал новый контракт с «Ванкувером» на 11 миллионов долларов.

26-летний российский нападающий согласовал двухлетнее соглашение с «Кэнакс» со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

Агентом хоккеиста является Дэн Мильштейн.

Кузьменко проводит первый сезон в после перехода из СКА и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров « » с защитником Куинном Хьюзом.

Форвард набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 4» в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:59.

В этом сезоне кэпхит Кузьменко составляет 950 тысяч долларов.