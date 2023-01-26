Хвича – 40-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Мане – 11-й, Неймар – 12-й, Педри – 19-й, Сака – 22-й
Хвича Кварацхелия попал в список лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian.
Английское издание продолжает публиковать свой топ-100 лучших игроков прошедшего года. Окончательная версия рейтинга будет опубликована завтра.
Грузинский вингер «Наполи» занял в этом списке 40-е место. Места с 11-го по 25-е заняли следующие игроки:
11. Садьо Мане («Бавария»);
12. Неймар («ПСЖ»);
13. Харри Кейн («Тоттенхэм»);
14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);
16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
17. Антуан Гризманн («Атлетико»);
18. Федерико Вальверде («Реал»);
19. Педри («Барселона»);
20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
21. Энцо Фернандес («Бенфика»);
22. Букайо Сака («Арсенал»);
23. Рафаэл Леау («Милан»);
24. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
25. Джамал Мусиала («Бавария»).
Отметим, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш занял 28-е место, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва – 29-е, вингер «Лейпцига» Кристофер Нкунку – 33-е, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал 35-м, хавбек «Барселоны» Гави – 37-м, игрок «Ювентуса» Анхель Ди Мария занял 38-ю строчку, а Тони Кроос из «Реала» – 39-ю.
Роналду – 51-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Киммих – 41-й, Тчуамени – 45-й, Рэшфорд – 58-й, Дембеле – 69-й
Хоселу забил больше, чем он
2.Мбаппе
3.Бензема
4.Холланд
5.Модрич
6.Винисиус
7.Гризманн
8.Салах
9.Куртуа
10.Альварес