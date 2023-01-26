Хвича – 40-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Мане – 11-й, Неймар – 12-й, Педри – 19-й, Сака – 22-й

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Хвича Кварацхелия попал в список лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian. 

Английское издание продолжает публиковать свой топ-100 лучших игроков прошедшего года. Окончательная версия рейтинга будет опубликована завтра. 

Грузинский вингер «Наполи» занял в этом списке 40-е место. Места с 11-го по 25-е заняли следующие игроки: 

11. Садьо Мане («Бавария»);

12. Неймар («ПСЖ»);

13. Харри Кейн («Тоттенхэм»);

14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);

15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

18. Федерико Вальверде («Реал»);

19. Педри («Барселона»);

20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

21. Энцо Фернандес («Бенфика»);

22. Букайо Сака («Арсенал»);

23. Рафаэл Леау («Милан»);

24. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

25. Джамал Мусиала («Бавария»).

Отметим, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш занял 28-е место, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва – 29-е, вингер «Лейпцига» Кристофер Нкунку – 33-е, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал 35-м, хавбек «Барселоны» Гави – 37-м, игрок «Ювентуса» Анхель Ди Мария занял 38-ю строчку, а Тони Кроос из «Реала» – 39-ю.

Роналду – 51-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Киммих – 41-й, Тчуамени – 45-й, Рэшфорд – 58-й, Дембеле – 69-й

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90 комментариев

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Temp LC
Ответ Vedved
За клуб, ну например входит в топ 5 вратарей по пропущенным голам в АПЛ) играя далеко, не в самой топовой команде)
Но по отбитым мячам он далеко не в топ 5 .
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Егор Зуев
Ответ yarmuck
1.Месси 2.Мбаппе 3.Бензема 4.Холланд 5.Модрич 6.Винисиус 7.Гризманн 8.Салах 9.Куртуа 10.Альварес
Какой Бензема 🤣?
Хоселу забил больше, чем он
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Shuller18
Ответ Zidan GOAT
Мартинес выше Сака, Бруно, Эдегора..
А Педри на 19 месте не смущает?) Что он сделал в 2022 году, кроме как пасовал поперек, лечился, айнтрахался и вылетал от Марокко?
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Blaumerc
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Педри из за толерантности к ЛГБТ включили?
Из за толерантности только Роналду на 50-м, хотя его вообще не должно быть.
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Лучшие хоккейные видео
Уже давно понятно, что данные списки должны создавать резонанс вокруг издания и цитируемость. Почему люди так возмущены? Пиар и только..
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Эрик Оганезов
Ответ baytygan
носятся со своим Хвичей...
ты его игру видел вообще?
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yarmuck
1.Месси
2.Мбаппе
3.Бензема
4.Холланд
5.Модрич
6.Винисиус
7.Гризманн
8.Салах
9.Куртуа
10.Альварес
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Power Lifting
Номера с 1-10 у редакции The Guardian
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Сергей Кондратьев
Ответ TiGra
А вы видели их игру? Оба очень хороший год провели. У Антуана конечно было много не полных матчей из-за услови1 контракта, но показывал всегда топ уровень.
Я видел игру всех 4-х и в большом кол-ве
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ubAA
Ответ Миша Михайлов
Из-за Хвичи я понял, что либо я очень мало понимаю в футболе, либо иногда случаются сказки и гадкие утенок может в любой момент превратиться в прекрасного лебедя. В первый сезон в "Рубине" он действительно очень ярко ворвался в РПЛ, показывая абсолютно феноменальный дриблинг, при этом сильно проседая по другим атакующим показателям : редко поднимал голову и не видел партнеров, наносил массу неподготовленных ударов (зачастую откровенно слабых и неточных). Во втором сезоне стало ощущение, что под него подстроились и дриблинг стал проходить намного реже, а в остальных аспектах игры он как минимум не прибавил. Пиком стали сентябрьские игры Рубина в еврокубках и чемпионате, где Хвича смотрелся откровенно плохо и явно больше мешал команде, чем помогал. Какого же было моё удивление, что он смог заиграть на таком уровне и внезапно раскрылся как ассистент и голеодор. До сих пор не верю в это до конца и кажется что вот-вот, и карета обратно превратится в тыкву. Но она всё никак не превращается. У кого-то было такое же чувство, когда наши невысокие ожидания от какого-то игрока настолько резонировали с его будущим?
Хвича всегда выделялся, а в Казани партнеры были слабоваты, плюс тренер балбес, отсюда и посредственная игра
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furiking
Я все понимаю, ЧМ это круто, но по-моему Энцо и Мартинес слишком уж высоко в этом списке. В своих клубах не особо выделяются даже
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Anton Ilchenko
Ответ Папичслав
чему нет? Кубок Мира, перевешивает их полсезона
Как Эдегору взять ЧМ? При чем тут кубок? Кубок - командный трофей. Здесь индивидуальный список. Когда уже школьники научатся различать понятия?
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Verhovn
А где топ-10? Хотя можно и самому сложить по своему вкусу😄
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Dmitry Koway
Ответ Сергей Кондратьев
Неймар и Гризманн выше Сака и Леао...Собственно это всё, что нужно знать об этом списке
Та это топ футболисты. Вот то что педри выше него это ваще смех
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Человек1991
Неймар, Педри , Фодэн должны быть в топ 10.
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Егор Зуев
Ответ Игорь Климов
Фрукт7 на 51 месте.
Значит я ошибся, все таки не адекватный
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Егор Зуев
Ответ Имя Фамилия
Старичок Криш твоему месюну недавно воткнул двушку.
Месси выиграл то, что фрукт никогда не выиграл, ЧМ🤫
+2
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Robert Korsantes
Ответ Миша Михайлов
Из-за Хвичи я понял, что либо я очень мало понимаю в футболе, либо иногда случаются сказки и гадкие утенок может в любой момент превратиться в прекрасного лебедя. В первый сезон в "Рубине" он действительно очень ярко ворвался в РПЛ, показывая абсолютно феноменальный дриблинг, при этом сильно проседая по другим атакующим показателям : редко поднимал голову и не видел партнеров, наносил массу неподготовленных ударов (зачастую откровенно слабых и неточных). Во втором сезоне стало ощущение, что под него подстроились и дриблинг стал проходить намного реже, а в остальных аспектах игры он как минимум не прибавил. Пиком стали сентябрьские игры Рубина в еврокубках и чемпионате, где Хвича смотрелся откровенно плохо и явно больше мешал команде, чем помогал. Какого же было моё удивление, что он смог заиграть на таком уровне и внезапно раскрылся как ассистент и голеодор. До сих пор не верю в это до конца и кажется что вот-вот, и карета обратно превратится в тыкву. Но она всё никак не превращается. У кого-то было такое же чувство, когда наши невысокие ожидания от какого-то игрока настолько резонировали с его будущим?
Обсалютно нечего не понимаешь в футболе
+2
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Владимир Самсонов
Ответ rigobersong
Касемирка всегда был днищем, игрок уровня Мактоминея:) Хотя когда Мактомини играл, маню был на 2м месте:))
Каземиро был прекрасен в последнем финале ЛЧ. Нужно очень постараться, чтобы не заметить этого.
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cskamsk2016
Такими темпами в следующем году сможет претендовать на топ10. Хотя лично я не видел в нем хорошего футболиста, пиарили разных игроков много, а оказалось хвичу не просто так.
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baytygan
носятся со своим Хвичей...
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Игорь Климов
Лео Месси должен быть на первом месте.
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fbd
Ответ Zidan GOAT
Мартинес выше Сака, Бруно, Эдегора..
Неплохой уровень игры в клубе + ярчайший чм, на котором он моментами просто божил. Что не так? Или ты никогда не видел всяких топов в год проведения чм?
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FilFil
Ответ QWertY
Каземиро ниже Беллингема. Занавес
Слушайте, ну никто не спорит, что Каземиро хороший игрок. Но фанаты МЮ делают из него что-то божественное) Но уж так-то его возносить не нужно. Он достаточно узкопрофильный игрок. Как по мне тот же Парти в арсенале гораздо больше вносить в игровую модель команды. А Беллингем понятно почему выше, тут нет вопросов)
0
-3
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Сергей Кондратьев
Неймар и Гризманн выше Сака и Леао...Собственно это всё, что нужно знать об этом списке
А что тебя в этом смущает?
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