Хвича – 40-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Мане – 11-й, Неймар – 12-й, Педри – 19-й, Сака – 22-й

попал в список лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian.

Английское издание продолжает публиковать свой топ-100 лучших игроков прошедшего года. Окончательная версия рейтинга будет опубликована завтра.

Грузинский вингер « » занял в этом списке 40-е место. Места с 11-го по 25-е заняли следующие игроки:

11. («Бавария»);

12. Неймар («ПСЖ»);

13. Харри Кейн (« »);

14. Джуд Беллингем (« » Дортмунд);

15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

18. Федерико Вальверде («Реал»);

19. Педри («Барселона»);

20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

21. Энцо Фернандес («Бенфика»);

22. Букайо Сака («Арсенал»);

23. Рафаэл Леау («Милан»);

24. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

25. Джамал Мусиала («Бавария»).

Отметим, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш занял 28-е место, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва – 29-е, вингер «Лейпцига» Кристофер Нкунку – 33-е, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал 35-м, хавбек «Барселоны» Гави – 37-м, игрок «Ювентуса» Анхель Ди Мария занял 38-ю строчку, а Тони Кроос из «Реала» – 39-ю.

Роналду – 51-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Киммих – 41-й, Тчуамени – 45-й, Рэшфорд – 58-й, Дембеле – 69-й