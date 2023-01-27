Василевский отразил 37 из 39 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча. Он провел 400-ю игру в НХЛ
Андрей Василевский отразил 37 из 39 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Тампы» одержал 22-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:2).
Эта игра стала для россиянина юбилейной – 400-й в регулярках (390-й в старте). Он одержал 251 победу (в текущем сезоне – 22).
Это лучший результат для всех вратарей в истории лиги на таком отрезке, второе место у Брэйдена Холтби (244). Кену Драйдену не хватило 3 матчей до 400 (397 игр и 258 побед за карьеру).
В этом сезоне Василевский отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,52.
1. Гарри Ламли - 27-120 (27 лет, 120 дней)
2. Терри Савчук - 27-358
3. Патрик Руа - 28-127
4. Андрей Василевский - 28-183
5. Мартен Бродо - 28-194
6. Том Баррассо - 28-232
7. Марк-Андре Флери - 28-309
8. Кэри Прайс - 29-123
9. Крис Осгуд - 29-126
10. Брэйден Холтби - 29-171
14. Сергей Бобровский 30-185
33. Семен Варламов - 33-002
42. Евгений Набоков - 34-070
43. Николай Хабибулин - 34-078
1. Мартен Бродо - 691 (1266 игр)
2. Патрик Руа - 551 (1029 игр)
3. Марк-Андре Флери - 535 (969 игр)
21. Джонатан Куик - 367 (738 игр)
23. Евгений Набоков - 353 (697 игр)
25. Сергей Бобровский - 348 (622 игры)
27. Николай Хабибулин - 333 (799 игр)
32. Крэйг Андерсон - 316 (700 игр)
44. Ярослав Халак - 290 (568 игр)
49. Брайан Эллиотт - 276 (533 игры)
55. Семен Варламов - 269 (575 игр)
62. Фрэнк Бримсек - 252 (514 игр)
63. Андрей Василевский - 251 (400 игр)
Либо у полевых какое-то тайное соревнование, кто максимально осложнит жизнь вратарю)))
1. Улльмарк - 25 (31 матч)
2. Джонс - 23 (34)
3. Хеллибак - 23 (38)
4. Василевский - 22 (35)
5. Шестеркин - 21 (36)
6. Оттинджер - 21 (37)
7. Ванечек - 20 (31)
Если с Улльмарком с его выдающимся сезоном все понятно, то вот как Джонс с такой надежностью имеет 68% побед, в голове не укладывается.
Кстати, Пербикс вобрал в себя самые худшие черты Миши и отдал не глядя перед воротами на Пойнта, но Вася спас.
А вот по поводу Игоря, я не думал, что Вася его так быстро догонит. Особенно после того, как в начале сезона Андрей имел только 10 побед после 19 матчей.
Одна из лучших игр Васи за последние пару месяцев.
Второе место занимает выступавший за «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби (244), топ-3 замкнул Фредерик Андерсен (233), успевший на том отрезке поиграть за «Анахайм Дакс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролину Харрикейнз». Следом располагаются Жак Плант (232), Крис Осгуд (229), Кори Кроуфорд и Энди Муг (по 224), ..."
Наш Андрей Василевский лучший! Очень рада за него.