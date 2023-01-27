Василевский отразил 37 из 39 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча. Он провел 400-ю игру в НХЛ

отразил 37 из 39 бросков « » и стал 2-й звездой матча.

Вратарь « » одержал 22-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Брюинс» (3:2).

Эта игра стала для россиянина юбилейной – 400-й в регулярках (390-й в старте). Он одержал 251 победу (в текущем сезоне – 22).

Это лучший результат для всех вратарей в истории лиги на таком отрезке, второе место у Брэйдена Холтби (244). Кену Драйдену не хватило 3 матчей до 400 (397 игр и 258 побед за карьеру).

В этом сезоне Василевский отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,52.