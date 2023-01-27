Василевский отразил 37 из 39 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча. Он провел 400-ю игру в НХЛ

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй НХЛ Брэйден Холтби Андрей Василевский Кен Драйден Хоккей

Андрей Василевский отразил 37 из 39 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Тампы» одержал 22-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:2). 

Эта игра стала для россиянина юбилейной – 400-й в регулярках (390-й в старте). Он одержал 251 победу (в текущем сезоне – 22).

Это лучший результат для всех вратарей в истории лиги на таком отрезке, второе место у Брэйдена Холтби (244). Кену Драйдену не хватило 3 матчей до 400 (397 игр и 258 побед за карьеру). 

В этом сезоне Василевский отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,52. 

26 комментариев

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Zomourning33
Ответ curdboy
Ну надо признать, что Игорь тоже не блещет в этом сезоне (конечно же по сравнению со своим предыдущим сезоном - всем бы так не блистать). Вот если Вася Ульмарка достанет, это будет ого-го!
Не уверен, что Джонс будет побеждать так же весь сезон (больше говорю про Сиэтл, явного спада у них так и не было в этом сезоне). Остается Хеллибак, Улльмарк, Шестеркин и Василевский среди главных фаворитов. НЙР среди них самая не уверенная в плане результата команда. Так что думаю ,что среди трех киперов развернется борьба за наибольшее число побед в сезоне при прочих равных.
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Zomourning33
Ответ curdboy
там в команде, похоже, вирус какой-то)) всех перезаражал))) Либо у полевых какое-то тайное соревнование, кто максимально осложнит жизнь вратарю)))
Ну Витя и тем более Миша вне конкуренции пока что.
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Zomourning33
Самые молодые киперы с 250 победами в НХЛ:

1. Гарри Ламли - 27-120 (27 лет, 120 дней)
2. Терри Савчук - 27-358
3. Патрик Руа - 28-127
4. Андрей Василевский - 28-183
5. Мартен Бродо - 28-194
6. Том Баррассо - 28-232
7. Марк-Андре Флери - 28-309
8. Кэри Прайс - 29-123
9. Крис Осгуд - 29-126
10. Брэйден Холтби - 29-171

14. Сергей Бобровский 30-185
33. Семен Варламов - 33-002
42. Евгений Набоков - 34-070
43. Николай Хабибулин - 34-078
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Zomourning33
Лучшие киперы в истории по победам:

1. Мартен Бродо - 691 (1266 игр)
2. Патрик Руа - 551 (1029 игр)
3. Марк-Андре Флери - 535 (969 игр)

21. Джонатан Куик - 367 (738 игр)
23. Евгений Набоков - 353 (697 игр)
25. Сергей Бобровский - 348 (622 игры)
27. Николай Хабибулин - 333 (799 игр)
32. Крэйг Андерсон - 316 (700 игр)
44. Ярослав Халак - 290 (568 игр)
49. Брайан Эллиотт - 276 (533 игры)
55. Семен Варламов - 269 (575 игр)

62. Фрэнк Бримсек - 252 (514 игр)
63. Андрей Василевский - 251 (400 игр)
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curdboy
Ответ Zomourning33
Уже не половина, осталось 35 матчей. С сухарями сложно все. Может получится вообще первый сезон в карьере без сухарей (он делал по сухарю даже в своих первых сезонах, где сыграл 16 и 24 матча соответственно). А вот по поводу Игоря, я не думал, что Вася его так быстро догонит. Особенно после того, как в начале сезона Андрей имел только 10 побед после 19 матчей.
Ну надо признать, что Игорь тоже не блещет в этом сезоне (конечно же по сравнению со своим предыдущим сезоном - всем бы так не блистать). Вот если Вася Ульмарка достанет, это будет ого-го!
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curdboy
Ответ Zomourning33
Лучшие киперы в сезоне по победам: 1. Улльмарк - 25 (31 матч) 2. Джонс - 23 (34) 3. Хеллибак - 23 (38) 4. Василевский - 22 (35) 5. Шестеркин - 21 (36) 6. Оттинджер - 21 (37) 7. Ванечек - 20 (31) Если с Улльмарком с его выдающимся сезоном все понятно, то вот как Джонс с такой надежностью имеет 68% побед, в голове не укладывается. Кстати, Пербикс вобрал в себя самые худшие черты Миши и отдал не глядя перед воротами на Пойнта, но Вася спас.
там в команде, похоже, вирус какой-то)) всех перезаражал)))
Либо у полевых какое-то тайное соревнование, кто максимально осложнит жизнь вратарю)))
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D Lee
Ответ Zomourning33
Лучшие киперы в сезоне по победам: 1. Улльмарк - 25 (31 матч) 2. Джонс - 23 (34) 3. Хеллибак - 23 (38) 4. Василевский - 22 (35) 5. Шестеркин - 21 (36) 6. Оттинджер - 21 (37) 7. Ванечек - 20 (31) Если с Улльмарком с его выдающимся сезоном все понятно, то вот как Джонс с такой надежностью имеет 68% побед, в голове не укладывается. Кстати, Пербикс вобрал в себя самые худшие черты Миши и отдал не глядя перед воротами на Пойнта, но Вася спас.
Да уж, пербикс выдал не глядя на свой пятак
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Макс
Ответ Zomourning33
За последний месяц, я еще поверю. Но вот за последних 2 месяца много хороших игр было. Декабрь вообще был лучшим месяцем для Андрея пока что. В прошлом месяце были отличные игры против Сиэтла и Торонто, ну и то зрелищное противостояние против Игоря, 45 сейвов, 3 выхода один в один, гениальное спасение после броска Хитила и победа в серии буллитов.
Ну я же и написал, что одна из... Которых в этом сезоне чего меньше чем в прошлых
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Zomourning33
Ответ curdboy
11-ая домашняя победа подряд для Молнии, кстати. Это повторение рекорда Тампы. У Васи 9-ая подряд победа дома.
А Рекорд у Васи - 14 побед подряд дома.
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Zomourning33
Ответ Макс
Ну хоть кто-то мишек остановил. Одна из лучших игр Васи за последние пару месяцев.
За последний месяц, я еще поверю. Но вот за последних 2 месяца много хороших игр было. Декабрь вообще был лучшим месяцем для Андрея пока что. В прошлом месяце были отличные игры против Сиэтла и Торонто, ну и то зрелищное противостояние против Игоря, 45 сейвов, 3 выхода один в один, гениальное спасение после броска Хитила и победа в серии буллитов.
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Zomourning33
Ответ VintDV
Если они встретяться в плей-офф, Молнии их вышибут. Но игры будут от ножа конечно!!!
Сложно что-то прогнозировать. Не совсем понятно, как Бостон проявит себя в ПО и против кого попадут. Да и Тампе нужно будет добраться до Бостона. Если Бостон будет рвать в ПО так же, как и сейчас, то сложно что-то прогнозировать в их серии. Но то, что она будет огненной - гарантия 100%.
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Zomourning33
Лучшие киперы в сезоне по победам:

1. Улльмарк - 25 (31 матч)
2. Джонс - 23 (34)
3. Хеллибак - 23 (38)
4. Василевский - 22 (35)
5. Шестеркин - 21 (36)
6. Оттинджер - 21 (37)
7. Ванечек - 20 (31)

Если с Улльмарком с его выдающимся сезоном все понятно, то вот как Джонс с такой надежностью имеет 68% побед, в голове не укладывается.

Кстати, Пербикс вобрал в себя самые худшие черты Миши и отдал не глядя перед воротами на Пойнта, но Вася спас.
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Zomourning33
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Сегодня Вася обошёл Шестеркина по победам в сезоне и вышел 4-е место в лиге! Ещё бы сухарь хотя бы один для начала! Ещё половина сезона впереди, надеюсь будет!
Уже не половина, осталось 35 матчей. С сухарями сложно все. Может получится вообще первый сезон в карьере без сухарей (он делал по сухарю даже в своих первых сезонах, где сыграл 16 и 24 матча соответственно).

А вот по поводу Игоря, я не думал, что Вася его так быстро догонит. Особенно после того, как в начале сезона Андрей имел только 10 побед после 19 матчей.
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Zomourning33
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Витя
Причем заслуженно. И для него мотивация лишней не будет, а то голов не достает у него в этом сезоне.
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Эльдар Константинов
Из задоровского интервью двухлетней давности: «Мы, Чикаго, встречались с Тампой в прошлом сезоне 8 раз и раз пять или шесть вчистую переигрывали ее на поле. Но на пути становился ОН. Команда говно возит, а он в одиночку берет и выигрывает матч, вообще нереально ему забить. А сейчас, когда Тампа проснулась и к ним сейчас в плейофф добавился Кучеров, я не понимаю, как их можно вообще обыграть»
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Макс
Ну хоть кто-то мишек остановил.
Одна из лучших игр Васи за последние пару месяцев.
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curdboy
11-ая домашняя победа подряд для Молнии, кстати. Это повторение рекорда Тампы. У Васи 9-ая подряд победа дома.
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curdboy
Ответ Александр Морозов
У Вити сегодня юбилей какой-то или реально гениально отыграл?
Витя гениально сориентировался на отскоке, когда свой защ убрал Ульмарка))
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Поговорим о разном
Андрей МОЛОДЕЦ!!! Поздравленья ему с хорошей игрой и юбилейной! Вот выписка из статьи на "чемпе": - "Для российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского этот матч стал 400-м за карьеру в североамериканской лиге. Сегодня Андрей одержал 251-ю победу в НХЛ, что является лучшим результатом в истории лиги для вратарей, достигших отметки в 400 матчей за карьеру в лиге.
Второе место занимает выступавший за «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби (244), топ-3 замкнул Фредерик Андерсен (233), успевший на том отрезке поиграть за «Анахайм Дакс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролину Харрикейнз». Следом располагаются Жак Плант (232), Крис Осгуд (229), Кори Кроуфорд и Энди Муг (по 224), ..."
Наш Андрей Василевский лучший! Очень рада за него.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Александр Морозов
У Вити сегодня юбилей какой-то или реально гениально отыграл?
Да нет вроде юбилея. Отыграл как обычно, было пару косяков. Может просто победная шайба поэтому 1 звезда? Хз как они там считают. Шайбу Никиты на Пойнта переписали. Хотя он вроде бы её вообще не касался.
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VintDV
Если они встретяться в плей-офф, Молнии их вышибут. Но игры будут от ножа конечно!!!
+7
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Александр Морозов
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Витя
У Вити сегодня юбилей какой-то или реально гениально отыграл?
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Александр Морозов
Куч 3я звезда, Вася вторая. Кому первую то тогда дали???
Витя
+8
-1
+7
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Александр Морозов
Куч 3я звезда, Вася вторая. Кому первую то тогда дали???
+9
0
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Александр Бабуев
Великий!!!
+3
0
+3
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