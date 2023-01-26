Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост перед дерби
Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса на мост перед игрой с «Реалом».
На одном из мостов перед игрой 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» появился баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также кукла, одетая в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.
Фото: twitter.com/MadridXtra
Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
так что мимо... ну и откровенно свинский поступок с куклой, но от этих клoyнов ждать больше нечего