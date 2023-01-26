Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост перед дерби

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса на мост перед игрой с «Реалом».

На одном из мостов перед игрой 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» появился баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также кукла, одетая в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

Фото: twitter.com/MadridXtra

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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106 комментариев

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ẞADIM TM
Ответ Борис Рубан
Надо было и большой банан рядом повесить , красавцы Матрасники ))
Уебан?
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corazón blanco
Ответ Волына+колына
Если кто не понимает: Реал в Мадриде - это как Зенит. Все мечтают о его вылете в пердив. Я был в Мадриде 3 дня, так что знаю о чем говорю
У Мадрида в столице больше всего болельщиков, равно как в целом и по всей Испании за исключением страны Басков и Каталонии.
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Homelender_666
Ответ Анвар Масимов
Не любят из-за купленных ЛЧ и все .
Знатно у тебя горит) Может доказательства имеются?
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corazón blanco
Ответ Max Payne
Без каких побед 12 лет ? В финале кубка побеждали 10 лет назад. В Лиге так в прошлом сезоне.
14 лет не побеждал Атлетико с 1999 по 2013 год. Правда прервали конечно красиво, в финале Кубка Короля на Бернабеу.
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Z i Z u
Матросня, это чересчур уже.
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Raul14
Ответ Бахром Хаитов
Для барсы тренировочная база
Мне шаурму пожалуйста...))
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Raul14
Ответ Анвар Масимов
Не любят из-за купленных ЛЧ и все .
Ты не пригоден для дискуссии)
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Lobelopa
Ответ Max Payne
анус себе забань, лалка. Ты ещё поищи серии в прошлом веке, какую они имеют разницу если прервались победой Атлетов. У тебя как-то особо витьевато насрано в голове.
Ты смешной, конечно, конч. С сегодняшнего дня будешь моим слугой, умытый.
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Lobelopa
Ответ Max Payne
анус себе забань, лалка. Ты ещё поищи серии в прошлом веке, какую они имеют разницу если прервались победой Атлетов. У тебя как-то особо витьевато насрано в голове.
Почему у тебя вся посуда с дырками?
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Max Payne
Ответ Lobelopa
Пока ты не улетел в бан, хочу уточнить: ты читать-то умеешь? Тебе, умытому, написали арабскими цифрами: 1999-2013 🤡
анус себе забань, лалка. Ты ещё поищи серии в прошлом веке, какую они имеют разницу если прервались победой Атлетов. У тебя как-то особо витьевато насрано в голове.
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Мурик07
Пожалеть нужно этот клуб, не повезло им в одном городе квартировать с лучшим клубом 20 века. " раза были близки к выигрышу ЛЧ и именно Реал их там останавливал. Вечно ноющие, вечно плачущие. Жаль и клуб и их болельщиков
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Lobelopa
Ответ Max Payne
Конч. это ты папке своему отвечай, лалка. Атлетико побеждал РМ в прошлом сезоне в Лиге и в 2015 в Кубке. Куда ты там смотришь я незнаю, может со зрением плохо?
Нормально ты дуплетом на одной ветке пропустил)))
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Lobelopa
Ответ Александр Бородин
Какие у тебя интересные фантазии, в штаны к себе лазить, парни, сразу понятно за кого ты болеешь 🤣
Blia, ты очень юморной, конечн)))
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Lobelopa
Ответ Max Payne
Конч. это ты папке своему отвечай, лалка. Атлетико побеждал РМ в прошлом сезоне в Лиге и в 2015 в Кубке. Куда ты там смотришь я незнаю, может со зрением плохо?
Пока ты не улетел в бан, хочу уточнить: ты читать-то умеешь? Тебе, умытому, написали арабскими цифрами: 1999-2013 🤡
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Александр Бородин
Ответ Lobelopa
Слова твоего парня.
Какие у тебя интересные фантазии, в штаны к себе лазить, парни, сразу понятно за кого ты болеешь 🤣
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Виктор Никитин
самое смешное что Реал Мадрид в Испании просто называют Мадридом.. без приставки Реал

так что мимо... ну и откровенно свинский поступок с куклой, но от этих клoyнов ждать больше нечего
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Lionel Van Damme
сделай диктатор ставку на другой клуб...
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Max Payne
Ответ Lobelopa
Я ошибся, не 12, а 14 лет. 1999-2013. Ни одной победы. Умойся, конч.
Конч. это ты папке своему отвечай, лалка. Атлетико побеждал РМ в прошлом сезоне в Лиге и в 2015 в Кубке. Куда ты там смотришь я незнаю, может со зрением плохо?
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0
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Борис Рубан
Надо было и большой банан рядом повесить , красавцы Матрасники ))
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-1
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Lobelopa
Ответ Александр Бородин
В штанах у себя копошиться, это по твоей части, маленький шалунишка🤣🤣🤣
Слова твоего парня.
+1
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Franco_Francisco
Неудачники сами себя накручивают чтобы борьба была?))
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Александр Бородин
Ответ Lobelopa
Разуй глаза, приятель. Там выше всё написано. В штаны себе аукай.
В штанах у себя копошиться, это по твоей части, маленький шалунишка🤣🤣🤣
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А.Э.РАСИМ
Честно говоря, очень красиво.
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TYMB04KA
Ответ Волына+колына
Без зависти пожалуйста. Спасибо
легенда
+1
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Lobelopa
Ответ Konstantine Morgenstern
Скорее не Реал, а судьи с их засчитанными голами с офсайдов
Костик, когда твоё мнение будет кому-нибудь интересно, я тебя позову.
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