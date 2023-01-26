Александр Кокорин: «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии. Это лучший клуб страны последние десять лет»

Теги Зенит Бавария премьер-лига Россия бундеслига Германия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин рассказал о периоде карьеры в «Динамо» и «Зените».

– Ваш первый большой опыт – в московском «Динамо». Что вы помните из этого периода вашей карьеры?

– Думаю, это были мои лучшие сезоны. Мы создали отличную команду, способную занимать первые места, завоевывать титулы и квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это были хорошие времена, «Динамо» – великий клуб, но мы так и не выиграли титул.

Потом я перешел в «Зенит» – крупнейший клуб в России, – выиграл титул, играл в Лиге чемпионов. Для меня это лучший клуб России за последние десять лет. Как мюнхенская «Бавария» в Германии, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.

Материалы по теме

132 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водяра
У баварки тоже 50 миллионов болельщиков?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вратарь Бага
Ответ Burel
Да, одно очко из первый корзины с госбюджетом - вечный антирекорд, как и легендарные 0/19 в гостевых матчах
О чем речь идет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вратарь Бага
Ответ Циник Петербургский
Ну, да. 1-18 в группе и 1-7 от Ливерпуля это же Зенит огреб. Хотя, погодите...
Эм, а какое я имею отношению к ромбику?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ingvar Andreasson
Ответ Антон Кривоногов
За 2008 год знают все и за это им спасибо. А я про последние их, лигочемпионские выступления тут кнопал.
А у кого за последние годы были хоть какие-то достижения на ек-арене? Да, Зенит в 2019-2020 гг выступил в ЛЧ просто отвратительно, но прошлая ЛЧ как минимум провалена не была, ибо в евровесну все-таки вышли. А кто ещё выходил в евровесну за последние годы из наших команд, кроме Зенита, за последние годы? Кто? Много примеров знаешь? И есть хоть одна команда, выступавшая в ЕК за последние годы лучше, чем Зенит? Вопрос риторический.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Power Lifting
Александр Кокорин: «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии. Это лучший клуб страны последние десять лет»- сказал лучший метатель стульев мира !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Power Lifting
«Бавария» это «Бавария»!!!! Сила и мощь!
А зенит убогий клуб по сравнению с «Баварией»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Циник Петербургский
Историческая значимость - это круто, да. Еще никто на постсоветском пространстве так не вляпывался во всякие истории ;) То допинг, то Зарема... То последний крупный в России, по факту пенсионный, контракт сидельцу Кокорину. Теперь мы знаем, зачем ФК 7-1 нужен весь этот треш. Для ЗНАЧИМОСТИ! )))
Гыы. Действительно ты циник.😃
Всё у него хорошо... И хай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
Ответ pvh-82
В России если с кем и сравнивать Баварию так это со Спартаком по исторической значимости и количеству болельщиков + количество титулов! Зенит в том то и дело что последние 10 лет только клубом стал и то за счет госбабла...
Историческая значимость - это круто, да. Еще никто на постсоветском пространстве так не вляпывался во всякие истории ;) То допинг, то Зарема... То последний крупный в России, по факту пенсионный, контракт сидельцу Кокорину.

Теперь мы знаем, зачем ФК 7-1 нужен весь этот треш. Для ЗНАЧИМОСТИ! )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Андрей Корсаков
Удивительное дело, в 90е спартак был богатейшим клубом России, но при этом с нищим Зенитом у них был полнейший паритет по победам.
Богатейший Спаптак в 90е - это в каком месте ?
Когда игроки уезжали в чемпионшип, где платили в 5 раз больше, вместо игры в четвертьфинале ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ну атк вместо того что бы поднимать Динамо ты побежал....За баблом в очередной раз
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ Дмитрий9779
Оренбурга не было в РПЛ сколько лет?Будь он тем кем ты говоришь,почему ему дали вылететь и внимание!!! совершить в том сезоне 9!!! ошибок повлиявших на результат против них?Сочи в том сезоне 5 очков отнял.До этого Зенит став чемпионом обыграл Сочи,который боролся за стыки,а вот почему поменяли регламент в середине чемпионата для Спартака и Химок вопрос.Кто снимал воем из всех утюгов главного судью?У кого в фин ведомости пункт был "на работу с судьями?Кто от употребления допинга всей командой не понес никакого наказания?Кто за нацистские флаги получил штраф 10 тыс рублей?Кто за расистское оскорбление Гильерме получил 10-е предупреждение и незначительный штраф?..
Ну чего разволновался, ведь признаю, что Зенит 5 лет в нашем чемпионате доминирует, как Шахтер, просто один в один, даже бразильцами играют и всех побеждают- вот это главное, раньше до Луческу такого не было.
Клубы сателлиты были придуманы Ахметовым и кстати очень полезная вещь, условно ЦСКА и Спартак могли тоже бы завести парочку друзей, но им это сделать не дадут, кажется Федун хотел из Химок сделать, но тут зачем то вылез Галицкий и это затухло.
Потом арбитры чудят в пользу Зенита, там пол бутсы у Дзюбы отрезают, типа он не в офсайде и вся страна ржет.
Была лига чемпионов, где можно было сравнивать уровень и как не странно лучше всех проявил ЦСКА в ней, но это заслуга Ганчаренко, ведь состав у него только в первой лиге чемпионов был топовый, так они и вышли из группы и дошли до 14 лиги Европы, уступив Арсеналу, там Венгер метался от страха когда Набабкин вколотил второй мяч 2:0 и забили бы армейцы еще мяч и кирдык пришел бы англичанам.
Про лигу Европы даже не говори, там товарняки гоняют до плейофф, а пото начинают играть в футбол по весне- так было и так будет всегда, почему Зенит регулярно выбивали в плейофф, но из группы давали выйти в лиге Европы.
А вот лиге чемпионов хорошие деньги платят за выход из группы и плюс жеребьева.
Одним достаются Реалы и МЮ, а другим Мальме и Брюгге, разница большая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Мыло "судейское"
а чтобы не про баб, особенно про таких как Шакира) несколько веток было открыто, ога... я бы и рад удалить но не знаю как)
Уже никак. Ничего страшного 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
Ответ Spartakovec navsegda
Как Ман Сити в Англии, даже по цветам похожи. Пришли огромные средства и средний клуб превратился в доминирующий. Бавария же не последние 10 лет, а всегда доминировала или боролась за чемпионство.
А вот одному "великому" бромантановому хе-хе-мону хлопнули по допинговым ручонкам и он как-то сразу превратился в средний клуб - одно чемпионство за 20 лет при втором бюджете в лиге...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Вратарь Бага
Только Бавария в Лиге Чемпионов так не огребает, как Зенит, когда тот там участвовал.
Да, одно очко из первый корзины с госбюджетом - вечный антирекорд, как и легендарные 0/19 в гостевых матчах
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыло "судейское"
Ответ Verhovn
В смысле? Веткой ошибся... Про Шакиру это не здесь.)
а чтобы не про баб, особенно про таких как Шакира)

несколько веток было открыто, ога... я бы и рад удалить но не знаю как)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brace
Ответ Владимир Косыгин
Комментарий удален
Серебро для неудачников, пока в золотое не переименуют, не буду у них играть
Или хотя бы в "бронзовый", бронзовая медаль ценится радостнее, чем обидная - серебряная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
В Динамо? Первые места? Сашке больше не наливать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
Ответ Вратарь Бага
Только Бавария в Лиге Чемпионов так не огребает, как Зенит, когда тот там участвовал.
Ну, да. 1-18 в группе и 1-7 от Ливерпуля это же Зенит огреб. Хотя, погодите...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Мыло "судейское"
Хороший такой Рено! Главное чтобы не из каршеринга, Жерар...
В смысле? Веткой ошибся... Про Шакиру это не здесь.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыло "судейское"
Хороший такой Рено!
Главное чтобы не из каршеринга, Жерар...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сибирский литовец
Ну вот Саша , можешь же говорить и прекрасные вещи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Антон Кривоногов
Ты еще чемпионство Зенита в 1984 году вспомни, если конечно ты вообще, был в планах у своего папки.
Не хами. Я как раз и начал топить за Зеню с 84.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Ковид 07.10.52
Так я и радуюсь..все он так сказал , молодец.
Сашка не так глуп, как его рисуют. Интервью даёт исправно, но каких-то резких, однозначных высказываний от него не дождёшься. Прошаренный жук. Тюрьма может на пользу пошла?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Корсаков
Ответ Mark Safaniev
Здесь целая свиноферма !
А где их свиноматка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий