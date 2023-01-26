Александр Кокорин: «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии. Это лучший клуб страны последние десять лет»

рассказал о периоде карьеры в «Динамо» и « ».

– Ваш первый большой опыт – в московском « ». Что вы помните из этого периода вашей карьеры?

– Думаю, это были мои лучшие сезоны. Мы создали отличную команду, способную занимать первые места, завоевывать титулы и квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это были хорошие времена, «Динамо» – великий клуб, но мы так и не выиграли титул.

Потом я перешел в «Зенит» – крупнейший клуб в России, – выиграл титул, играл в Лиге чемпионов. Для меня это лучший клуб России за последние десять лет. Как мюнхенская « » в Германии, – сказал нападающий « » в интервью Foot Mercato.