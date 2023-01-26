Александр Кокорин: «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии. Это лучший клуб страны последние десять лет»
Александр Кокорин рассказал о периоде карьеры в «Динамо» и «Зените».
– Ваш первый большой опыт – в московском «Динамо». Что вы помните из этого периода вашей карьеры?
– Думаю, это были мои лучшие сезоны. Мы создали отличную команду, способную занимать первые места, завоевывать титулы и квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это были хорошие времена, «Динамо» – великий клуб, но мы так и не выиграли титул.
Потом я перешел в «Зенит» – крупнейший клуб в России, – выиграл титул, играл в Лиге чемпионов. Для меня это лучший клуб России за последние десять лет. Как мюнхенская «Бавария» в Германии, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.
А зенит убогий клуб по сравнению с «Баварией»
Всё у него хорошо... И хай.
Теперь мы знаем, зачем ФК 7-1 нужен весь этот треш. Для ЗНАЧИМОСТИ! )))
Когда игроки уезжали в чемпионшип, где платили в 5 раз больше, вместо игры в четвертьфинале ЛЧ
Клубы сателлиты были придуманы Ахметовым и кстати очень полезная вещь, условно ЦСКА и Спартак могли тоже бы завести парочку друзей, но им это сделать не дадут, кажется Федун хотел из Химок сделать, но тут зачем то вылез Галицкий и это затухло.
Потом арбитры чудят в пользу Зенита, там пол бутсы у Дзюбы отрезают, типа он не в офсайде и вся страна ржет.
Была лига чемпионов, где можно было сравнивать уровень и как не странно лучше всех проявил ЦСКА в ней, но это заслуга Ганчаренко, ведь состав у него только в первой лиге чемпионов был топовый, так они и вышли из группы и дошли до 14 лиги Европы, уступив Арсеналу, там Венгер метался от страха когда Набабкин вколотил второй мяч 2:0 и забили бы армейцы еще мяч и кирдык пришел бы англичанам.
Про лигу Европы даже не говори, там товарняки гоняют до плейофф, а пото начинают играть в футбол по весне- так было и так будет всегда, почему Зенит регулярно выбивали в плейофф, но из группы давали выйти в лиге Европы.
А вот лиге чемпионов хорошие деньги платят за выход из группы и плюс жеребьева.
Одним достаются Реалы и МЮ, а другим Мальме и Брюгге, разница большая.
несколько веток было открыто, ога... я бы и рад удалить но не знаю как)
Или хотя бы в "бронзовый", бронзовая медаль ценится радостнее, чем обидная - серебряная.
Главное чтобы не из каршеринга, Жерар...