НБА. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Финикс» сыграет с «Далласом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Детройт Хьюстон Клипперс Бруклин Нью-Йорк Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

Лидер Восточной конференции «Бостон» примет на своей арене «Нью-Йорк». Выигравший 4 матча подряд «Финикс» сыграет с «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Нью-Йорк
Дата проведения
27 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Шарлотт – Чикаго
Дата проведения
27 января, 03.30, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Бруклин – Детройт
Дата проведения
27 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Кливленд
Дата проведения
27 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Финикс – Даллас
Дата проведения
27 января, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Сан-Антонио
Дата проведения
27 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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...Quo Vadis...
Бостон - НЙ хорошо должно быть.
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Drinkinss
Лейкерс хорошо бы эту серию завершить со счетом 2-3 - это если повезет. Там у всех команд в этой серии рекорд лучше чем у самих лейкерс.
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+1
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blooooomka
Ответ Fyuted
У Лейкерс сейчас ключевой выезд будет. Есть шанс серию выдать Бостон, Бруклин, Никс, Индиана и Пеликанс выглядит как потенциальный трамплин в ПО
Не знаю на счёт 5-0, но без бостона модно затащить 4-1, учетом того , что с Дэвисом по здоровью + неизвестно будут у него ограниченные минуты да и вообще , что там с его вывихом
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Fyuted
У Лейкерс сейчас ключевой выезд будет. Есть шанс серию выдать Бостон, Бруклин, Никс, Индиана и Пеликанс выглядит как потенциальный трамплин в ПО
+3
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Санз за пятой победой подряд!!
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Light Yagami
Нет "ЛАЛ", можно высыпаться сегодня.
+3
-2
+1
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