НБА. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Финикс» сыграет с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
Лидер Восточной конференции «Бостон» примет на своей арене «Нью-Йорк». Выигравший 4 матча подряд «Финикс» сыграет с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 27 января, 03.30, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 27 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 27 января, 06.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 27 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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