«Атлетико» осудил фанатов, повесивших куклу Винисиуса: «Подобные действия абсолютно недопустимы и позорят общество»

« » осудил поведение своих фанатов перед дерби с «Реалом».

Болельщики «матрасников» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает .

«Учитывая изображения, появившиеся сегодня в различных средствах массовой информации за несколько часов до матча с мадридским «Реалом», который состоится сегодня вечером, мадридский «Атлетико» сообщает, что подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы и позорят общество.

Мы решительно и безоговорочно осуждаем любые действия, посягающие на достоинство отдельных лиц или организаций.

Соперничество между обоими клубами максимальное, но и уважение тоже. Ни один человек, каковы бы ни были его намерения или цвета его команды, не должен портить сосуществование болельщиков. Каждый обязан избегать этого.

Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит им избежать ответственности. Мы надеемся, что власти сумеют выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить такого рода поведение», – говорится в заявлении «Атлетико».

е дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.