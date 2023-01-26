«Атлетико» осудил фанатов, повесивших куклу Винисиуса: «Подобные действия абсолютно недопустимы и позорят общество»
«Атлетико» осудил поведение своих фанатов перед дерби с «Реалом».
Болельщики «матрасников» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.
«Учитывая изображения, появившиеся сегодня в различных средствах массовой информации за несколько часов до матча с мадридским «Реалом», который состоится сегодня вечером, мадридский «Атлетико» сообщает, что подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы и позорят общество.
Мы решительно и безоговорочно осуждаем любые действия, посягающие на достоинство отдельных лиц или организаций.
Соперничество между обоими клубами максимальное, но и уважение тоже. Ни один человек, каковы бы ни были его намерения или цвета его команды, не должен портить сосуществование болельщиков. Каждый обязан избегать этого.
Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит им избежать ответственности. Мы надеемся, что власти сумеют выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить такого рода поведение», – говорится в заявлении «Атлетико».
Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ты меня с кем-то перепутал, сынок
Быдло натуральное, хотят свои яйца показать, как будто от их действий клубу легче станет.
Завтра пробьют к примеру по камерам, кто это сделал, тогда и посмотрим, как запоют, когда на штрафы или отсидку напорятся
Вы много бывали на футболе? Выездов много пробили?!
Футбол для фанатов!
Это как то экстремизмом попахивает. Атлетико уважаемый клуб и его болельщики должны понимать что всё решается на поле.