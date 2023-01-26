«Атлетико» осудил фанатов, повесивших куклу Винисиуса: «Подобные действия абсолютно недопустимы и позорят общество»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании болельщики Винисиус Жуниор Футбол

«Атлетико» осудил поведение своих фанатов перед дерби с «Реалом». 

Болельщики «матрасников» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

«Учитывая изображения, появившиеся сегодня в различных средствах массовой информации за несколько часов до матча с мадридским «Реалом», который состоится сегодня вечером, мадридский «Атлетико» сообщает, что подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы и позорят общество.

Мы решительно и безоговорочно осуждаем любые действия, посягающие на достоинство отдельных лиц или организаций.

Соперничество между обоими клубами максимальное, но и уважение тоже. Ни один человек, каковы бы ни были его намерения или цвета его команды, не должен портить сосуществование болельщиков. Каждый обязан избегать этого.

Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит им избежать ответственности. Мы надеемся, что власти сумеют выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить такого рода поведение», – говорится в заявлении «Атлетико».

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Lobelopa
У него сегодня особенно тяжёлый день. Облажался на нескольких ветках сразу и с позором молчит)))
Хотя, это его обычный день)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
ага, я тоже ржал с этого идиота))
У него сегодня особенно тяжёлый день. Облажался на нескольких ветках сразу и с позором молчит)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Lobelopa
Ооо, это просто прекрасно!!!
ага, я тоже ржал с этого идиота))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Потому что ты спалился в свое время на ветке сборной России, которая играла с Таджикистаном и люто поддерживал своих бородатых ребят))
Ооо, это просто прекрасно!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Потому что ты спалился в свое время на ветке сборной России, которая играла с Таджикистаном и люто поддерживал своих бородатых ребят))
Где пруф, до сих пор жду
Ты меня с кем-то перепутал, сынок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Почему стукачишка и почему душамбе?
Потому что ты спалился в свое время на ветке сборной России, которая играла с Таджикистаном и люто поддерживал своих бородатых ребят))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
Что-то раньше Атлетико не осуждал своих фанатов, когда они же желали смерти Куртуа и Винисиусу, оскорбляли Родриго. Наоборот они даже от Куртуа требовали извиниться. А сейчас их заявление ни о чем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Summer
Одни неженки, может фанатам в смокингах ходить ещё на матчи, и пить шампанское а не пиво, а вместо кричалок играть на арфе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заляпут
Ответ Кайрат Кырбасов
И что? Раньше и один великий болгарин призывал провести ядерное испытание над Бернабеу, это надо поддерживать теперь? Быдло натуральное, хотят свои яйца показать, как будто от их действий клубу легче станет. Завтра пробьют к примеру по камерам, кто это сделал, тогда и посмотрим, как запоют, когда на штрафы или отсидку напорятся
Мальчик, иди в школу, пока русский дядя тебя жизни не научил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кайрат Кырбасов
Ответ заляпут
Раньше голову свиньи и мопед кидали, а теперь все таки стали нежные, аж противно, во что превратили футбол, ужас
И что? Раньше и один великий болгарин призывал провести ядерное испытание над Бернабеу, это надо поддерживать теперь?
Быдло натуральное, хотят свои яйца показать, как будто от их действий клубу легче станет.
Завтра пробьют к примеру по камерам, кто это сделал, тогда и посмотрим, как запоют, когда на штрафы или отсидку напорятся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Akademik77
Ответ ftre65fr65t
Фанатье как всегда показывает свое лицо. Лицо быдла. Вот бы выгнать их всех с футбольных трибун, и заменить на цивилизованных людей из среднего класса, т.н. кузьмичей. Футбол сразу бы стал более приличным развлечением. А быдло пусть смотрит петушиные бои, ну или на крайний случай UFC, если это не одно и тоже.
Из среднего класса? Вы хоть имеете понятие о среднем классе? Да и вообще, это что за сегрегация?!
Вы много бывали на футболе? Выездов много пробили?!
Футбол для фанатов!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фанат Ска хабаровска
Ответ Асатур Сарибикян
Надо на пару игр забанить болельщиков, может тогда поймут что так нельзя, это не красивое и не достойное поведение матрасников
А у Реала типа не такие фанаты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусеконь
а если кукла не негра, то норм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амирджон Рахимов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
стукачишка-беженец из Душамбе снова квакает тут))
Душанбе*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Белоусов
Позор не давать фанат адекватно себя вести! С какого они должны уважать проклятый клуб?!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ corazón blanco
Футбол - футболом, но это действительно уже переходит все рамки. Респект Атлетико, что не промолчали и высказались по этой ситуации.
Это называется-подстелить соломку. Атлетико похрен ,что там вывешивают на трибунах.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Асатур Сарибикян
Надо на пару игр забанить болельщиков, может тогда поймут что так нельзя, это не красивое и не достойное поведение матрасников
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Не надо бросаться в крайности!
Это как то экстремизмом попахивает. Атлетико уважаемый клуб и его болельщики должны понимать что всё решается на поле.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Футбол - футболом, но это действительно уже переходит все рамки. Респект Атлетико, что не промолчали и высказались по этой ситуации.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ftre65fr65t
Ответ mancity111
Вообще лучше ввести фан айди и чтобы неугодные не могли ходить на футбол, как тебе идея ?
Чтобы отсеять нищих быдланов достаточно поднять цены на билеты. Все равно в топ-лигах основной заработок давно уже не с билетов. Вернее цены уже и без того высокие, может быть стоит просто отменить специальные льготы для горланящих любителей фаеры поджигать. В Англии хорошенько так ряды фанатья поредели после известных событий в 80-х. Не добили их конечно, жаль, но кузьмичей, т.е. платежоспособных, культурных людей - большинство. Хотелось бы чтобы так было везде, чтобы всякая ассоциация футбола с забивами, "движениями", малолетними гопниками в балаклавах, стикерами расклеенными на эскалаторах метро исчезла навсегда. Пусть петушиные бои смотрят
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin Sasha
Ну не знаю, Месси смеялся вместе со всей Аргентиной над куклой Мбаппе. Думаете, это отвратительно?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Andreev
Все правильно фанаты сделали. Правда всегда глаза колет
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Пусть губа поплачет 😁
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
furiking
Ответ ftre65fr65t
Фанатье как всегда показывает свое лицо. Лицо быдла. Вот бы выгнать их всех с футбольных трибун, и заменить на цивилизованных людей из среднего класса, т.н. кузьмичей. Футбол сразу бы стал более приличным развлечением. А быдло пусть смотрит петушиные бои, ну или на крайний случай UFC, если это не одно и тоже.
El Kuzminho
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Ответ xQcoW
Такие грязные и алчные действия можно только ожидать от Атлетико и бчк
реал в этом плане самые худшие
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий