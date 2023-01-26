Бернарду, Гюндоган, Уокер, Канселу и Лапорт могут уйти из «Ман Сити» летом. Они недовольны Гвардиолой (Хосе Альварес Гайя)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Кайл Уокер Эмерик Лапорт Жоау Канселу Бернарду Силва Футбол

Несколько игроков «Манчестер Сити» недовольны Пепом Гвардиолой и могут уйти летом.

Речь идет об Илкае Гюндогане, Кайле Уокере, Жоау Канселу, Бернарду Силве и Эмерике Лапорте.

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito.

«Масштабные сделки на выход готовятся в «Манчестер Сити». В раздевалке нездоровая атмосфера. Недавно Гвардиола продлил контракт еще на два сезона, и в команде есть несколько игроков, которые недовольны им. Это важные игроки.

Речь о Жоау Канселу, который хочет уйти летом. Кайл Уокер тоже хочет уйти летом. Гюндоган – тоже, Бернарду Силва – тоже. И Лапорт тоже хочет найти новый клуб летом, потому что у него не лучшее положение в команде.

У Канселу и Уокера не лучшие отношения с Гвардиолой, и это важнейший момент.

Срок контракта Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает. Они уже два года пытаются договориться о продлении контракта, а недавно дядя Гюндогана, который представляет его интересы, начал общаться с «Барселоной». Переговоры на продвинутой стадии.

И Бернарду Силва. Несколько месяцев «Манчестер Сити» предлагал ему новый контракт, а он отказывался, потому что хочет уйти летом. Лапорт оказался в схожей ситуации. Он думает об уходе летом. Возможно, в команду из Ла Лиги. Вот такая сейчас ситуация в «Манчестер Сити», – сказал Гайя.

Сейчас «Ман Сити» идет на 2-м месте в таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 5 очков.

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64 комментария

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Anton Oleksiy
Ответ jzx
А кто там сильнее Уокера справа в защите?))
Дест
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Озил, озю и буду озить
Ага, особенно Гюндоган и Уокер недовольны, много лет работавшие под руководством Пепа, но вдруг узнали о нем какую-то нелестную правду
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Биодудь
Ответ Falsegoalkeeper
Ну он и в Сити основном не был так то
Одно время очень неплохо смотрелся, когда ложную девятку играл. В Барселоне на этот уровень он так и не вышел.
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jzx
Ответ Natsunoss
Араухо и Кунде. Даже если в моменте примерно равны или чуть хуже, они значительно моложе
Так они же не профильные крайки, они оба цз
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B_Boris
Жозе Моуриньо надо подсуетиться и всех позвать 🤓
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GODBALL
Ответ crispymousse
Если есть возможность подписать топового игрока за 30 лет и у которого прошёл пик - Барса всегда рядом😁
Например, кто?
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ ман сити фейк
Без Бернарду Сити справится. А без Сити Бернарду будет играть на каком-то дне вроде Барса или Милан.
И Барса и Милан клубы с огромной историей, а не дно
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Пацанчик реальный
Только Бернарду???!!Без Карселу и Уокера это минус полкоманды!
Последние матчи Канселу и Уокер и так в запасе очень часто
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Yuriy Chistyakov
Ответ Андрей Сергеев
В Вк пишут, Гвардиола не доволен, в Телеге пишут руководство не довольно, здесь уже Гвардиолой не довольны))))
И только в одноклассниках всё стабильно: неизменные рецепты солёных огурцов и схемы вязаных свитеров
+2
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Falsegoalkeeper
Ответ Natsunoss
Араухо и Кунде. Даже если в моменте примерно равны или чуть хуже, они значительно моложе
Карселу на самом деле не особо нужен. Ему тоже стукнет 30, есть Бальде молодой. Да и Бернарду не нужен, скорее опорные на замену Бускетсу.
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Кайрат Кырбасов
Ответ Damien King
Лысый шарлатан развалил великий клуб
О, что-то новенькое, МС признали великим клубом?
+1
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Falsegoalkeeper
Ответ Камбоджа Иванов
Ферран Торрес уже ушел, теперь играет в среднем по 40 минут за матч, получает меньшую зарплату и бьётся за ЛЕ
Ну он и в Сити основном не был так то
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Falsegoalkeeper
Ответ Alex Legend
И кто его купит за большие деньги, если даже ты называешь его привозилой?
Сплавят, левоногий защитник с первым пасом многим клубам нужен.
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Yuriy Chistyakov
Если Гвардиола подпишет Гвардиола, то Лапорта сможет подписать Лапорта
+7
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Lev Belini
Гюрдоган точно уйдёт, они 8ку для беллингема освобождают
0
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ corazón blanco
Канселу очень бы пригодился Мадриду.
Так опять же купить как Рюдигера и будут использовать неправильно как номинально правого защитника. Ридигер хорош только в тройке, где он может агрессивно подниматься, а в Реале из него делают подстраховщика
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Камбоджа Иванов
Ответ Alex Legend
И что не так? Милан был лучше? Ахахахаха
С удалением то ладно, но разве можно отрицать, что Милан посадили на жёлтые карточки?
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Йозеф Блаттер
Уокера и Канселу в Реал, а ещё лучше обеих сразу.
0
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Бадма Тюрбеев
Ответ crispymousse
Если есть возможность подписать топового игрока за 30 лет и у которого прошёл пик - Барса всегда рядом😁
А если барсе этот старпер не подошёл, то юве на подхвате)
+2
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Михаил Цыганов 123
А откуда сам Гайя об этом знает? Он на тренировках присутствует или лично игроков опрашивал?
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Джанлука Нальюка
Ответ Natsunoss
Араухо и Кунде. Даже если в моменте примерно равны или чуть хуже, они значительно моложе
Не даже, они прямо сейчас намного хуже
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Aktan
Желтуха. Почему бы сразу пол состава Ман сити не воткнуть в такой вброс.
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Руслан Бекух
Гвардиола - противный мужик, это давно уже сказывается на команде. Он токсик и его пора в утиль...
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-3
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Peter Parker
Не знаю, что там у игроков с Гвардиолой, но сам по себе Манчестер с бытовой точки зрения так себе место. Отличный клуб, инфраструктура, лига. Но как город Манчестер, это же большая промышленная деревня, типа Дортмунда, как следствие вопросы с экологией. Миллионник только с агломерацией. Поэтому, я бы не удивился, если бы многие из этих игроков хотели бы жить в более комфортных для них Мадриде или Барселоне. Да или даже в Париже.
Но для футбола и тренер и клуб это отличное место.
+3
0
+3
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corazón blanco
Канселу очень бы пригодился Мадриду.
0
0
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