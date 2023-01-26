Несколько игроков «Манчестер Сити» недовольны и могут уйти летом.

Речь идет об , , Жоау Канселу, Бернарду Силве и .

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito.

«Масштабные сделки на выход готовятся в «Манчестер Сити». В раздевалке нездоровая атмосфера. Недавно Гвардиола продлил контракт еще на два сезона, и в команде есть несколько игроков, которые недовольны им. Это важные игроки.

Речь о , который хочет уйти летом. Кайл Уокер тоже хочет уйти летом. Гюндоган – тоже, Бернарду Силва – тоже. И Лапорт тоже хочет найти новый клуб летом, потому что у него не лучшее положение в команде.

У Канселу и Уокера не лучшие отношения с Гвардиолой, и это важнейший момент.

Срок контракта Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает. Они уже два года пытаются договориться о продлении контракта, а недавно дядя Гюндогана, который представляет его интересы, начал общаться с «Барселоной». Переговоры на продвинутой стадии.

И Бернарду Силва. Несколько месяцев «Манчестер Сити» предлагал ему новый контракт, а он отказывался, потому что хочет уйти летом. Лапорт оказался в схожей ситуации. Он думает об уходе летом. Возможно, в команду из Ла Лиги. Вот такая сейчас ситуация в «Манчестер Сити», – сказал Гайя.

Сейчас «Ман Сити» идет на 2-м месте в таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 5 очков.