Лыжник Петухов о санкциях: «Не верилось, что ненависть к нам укоренилась настолько глубоко. Наверное, все идет с Великой Отечественной, когда мы не добили часть нацистов»

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов высказался о санкциях в отношении российского спорта.

– Связана ли изоляция россиян в спорте с тем, что большинство финансируется государством? При независимости от бюджета получить нейтральный статус было бы легче.

– Не согласен. Спортсмен не может находиться в отрыве от всего, что происходит вокруг него. Он общается с тренером, тот с президентом федерации, а президент федерации, условно, с высокопоставленными государственными лицами. Министр спорта участвует в награждении победителей – в чем здесь их вина?

Или нужно скрывать любые связи, включая финансирование, чтобы тебя допустили на международные старты? Это неправильно, ведь страна для того и вкладывает в нас средства, чтобы мы отстаивали ее честь за рубежом, помогали развивать детский спорт, способствовали здоровью нации. С какой стати отказываться от этих целей?

К тому же политика Европы исключает другое отношение к российским спортсменам, тут глобальный заговор. Большинство европейцев воспринимают нас нормально, но натянутые улыбки чувствовались и прежде, только не верилось, что злоба и ненависть укоренились настолько глубоко.

Сейчас стало ясно, откуда все идет. Наверное, еще с Великой Отечественной, в которой мы победили, но не добили часть нацистов. Теперь это проявляется с новой силой, с каждым месяцем все больше.

Только источник ненависти – высокопоставленные политики, а обычные жители Европы, кажется, прозревают и начинают понимать: Россия не агрессор, спортсмены не виновники. Уже давно пора прийти к выводу: от участия россиян мировой спорт только выиграет. Но коллеги, если их так можно назвать, смотрят на проблему иначе, – сказал Петухов.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие