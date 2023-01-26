Лыжник Петухов о санкциях: «Не верилось, что ненависть к нам укоренилась настолько глубоко. Наверное, все идет с Великой Отечественной, когда мы не добили часть нацистов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Петухов Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Лыжи

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов высказался о санкциях в отношении российского спорта.

– Связана ли изоляция россиян в спорте с тем, что большинство финансируется государством? При независимости от бюджета получить нейтральный статус было бы легче.

– Не согласен. Спортсмен не может находиться в отрыве от всего, что происходит вокруг него. Он общается с тренером, тот с президентом федерации, а президент федерации, условно, с высокопоставленными государственными лицами. Министр спорта участвует в награждении победителей – в чем здесь их вина?

Или нужно скрывать любые связи, включая финансирование, чтобы тебя допустили на международные старты? Это неправильно, ведь страна для того и вкладывает в нас средства, чтобы мы отстаивали ее честь за рубежом, помогали развивать детский спорт, способствовали здоровью нации. С какой стати отказываться от этих целей?

К тому же политика Европы исключает другое отношение к российским спортсменам, тут глобальный заговор. Большинство европейцев воспринимают нас нормально, но натянутые улыбки чувствовались и прежде, только не верилось, что злоба и ненависть укоренились настолько глубоко.

Сейчас стало ясно, откуда все идет. Наверное, еще с Великой Отечественной, в которой мы победили, но не добили часть нацистов. Теперь это проявляется с новой силой, с каждым месяцем все больше.

Только источник ненависти – высокопоставленные политики, а обычные жители Европы, кажется, прозревают и начинают понимать: Россия не агрессор, спортсмены не виновники. Уже давно пора прийти к выводу: от участия россиян мировой спорт только выиграет. Но коллеги, если их так можно назвать, смотрят на проблему иначе, – сказал Петухов.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

42 комментария

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thisbooksucksomuch
Ответ 1319pro
Так, этот на олимпиаду походу не едет))
он уже и сам не поедет,неконкуретноспособен,а там может и завершил вовсе,чуваку 39
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Алексей Мирутко
Ответ Павел Светлов
судя по комментариям и плюсам-минусам, в Лахте зарплату задерживают
Лахтенские налетают когда комментарии перевалят за 100. Щас в топе будет: ВладимВламимычМолодецОнНамИматерьБожьяИпиzzдец
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Евгений Соболев
Ну что с него взять...дебил и есть дебил!
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Gregari
Мне тут один патриот прислал новое определение расизма. По этому определению Петухов расист.
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Bosniec
Да? А мне казалось все началось с печенегов и половцев
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Ivan Balashov
Да кто "вы"-то? Петухову сто лет исполнилось, чтобы примазываться к событиям начала сороковых годов?
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Вячеслав Пустохин
О каком участии наших спортсменов на международке мы говорим, если среди нас есть вот эти.
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valderoma
"Не любить историю может только человек, совершенно неразвитый умственно" - Н.Чернышевский.
Видимо, Петухов не любит историю...
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Владимир Ш
Срочно проверить на допинг, явно под чем-то чувак
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Павел Светлов
судя по комментариям и плюсам-минусам, в Лахте зарплату задерживают
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Jefri AG
Долго же выжидали эти недобитые)
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Павел Светлов
Ответ 1319pro
Так, этот на олимпиаду походу не едет))
он своё откатал, теперь ищет теплое место, наверное
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Алексей Мирутко
Сказочный петухов
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Павел Светлов
Ответ banchik1
"К тому же политика Европы исключает другое отношение к российским спортсменам, тут глобальный заговор" - тоже считаю, что тут недобитые масоны, нацисты, евреи и рептилоиды с натянутыми улыбками сговорились гнобить наших лыжников, а РФ ни в чем вообще неуиновата!
Их не через запятую надо перечислять, а объединить в антироссийский союз, добавив ЛГБТ+ и БЛМ!
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Фёдор Молчанов
ЧМО
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nmnackjbxkasbk
Ответ Оператор Дзюбы
А он еще почему на борьбу с нацистами не отправился?
лыжи смазывает уже.
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Melnikov1968
Спортсменам все-таки лучше заниматься своим делом. Когда они высказываются об истории, политике, то выглядят очень глупо.
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Павел Светлов
Скажите, что от этого человека ничего не зависит... пожалуйста!
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encaro_one
Ответ Николай Чижов
Меня на Пеппере за такой коммент чуть не забанили, тут демократия
Что такое пеппер? Там может АУЕшники в понимании слов, так то петух такая птица, боевая, с агрессией на жердочке.
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Назар Игорь
Россия не агрессор???
Конечно не агрессор, миротворец.
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Homelender_666
Достойный ученик Оскара Кучеры
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Sanya Kruus
лол
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Kira_B
Ответ Iuasamotu
Если страна потеряла честь, то логично, что и спортсменам за рубежом отстаивать нечего
самое смешное что если санкции снимут и границы откроют в числе первых помчится в условную Италию фоточки на фоне озера Комо делать для инстаграма, несмотря на всю "ненависть"...
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Николай Чижов
Ответ encaro_one
Говорящая фамилия, однако.
Меня на Пеппере за такой коммент чуть не забанили, тут демократия
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Витольд Бубеный
Ответ maks44
Не любят нас потому, что большинство из нас такие как Петухов.
Не любят петухов короче...
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