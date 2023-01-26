Жертва Алвеса пожаловалась адвокату, что не может спать после изнасилования

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Футбол

Адвокат жертвы Дани Алвеса заявила, что девушка не может спать после изнасилования. 

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

– В каком физическом и психологическом состоянии находится ваш клиент?

– Она получает психологическую поддержку со стороны государственной организации, специализирующейся на помощи жертвам насилия. Клиника назначила комплексное лечение, направленное на то, чтобы избежать любого вида инфекционных заболеваний, поскольку презерватив не использовался.

Она также проходит фармакологическое лечение анксиолитиками (средства, снимающие тревогу – прим. Sports.ru), чтобы иметь возможность спать, но она сказала мне, что не может заснуть с момента дачи показаний.

Мы также стараемся держать ее как можно дальше от средств массовой информации, чтобы она не смотрела телевизор и ничего не слушала, чтобы она не расстраивалась, но это трудно. Дело освещают по все телеканалам, потому что он [Алвес] – известный человек.

Изнасилования происходят каждую неделю, но они не имеют такого резонанса. В какой-то момент ее могут идентифицировать. Этого она боится сильнее всего, – сказала Эстер Гарсия Лопес.

Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»

У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании

Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет

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84 комментария

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Tigran Voskanyan
Ответ Ударв
Так он ее вроде тока за сиську потрогал, откуда там уже презерватив вылез,? Или я что то пропустил?
Пропустил. Сначала он руку ей в трусы засунул, но потом, видимо, вернулся в прошлое и дополнительно ещё изнасиловал.
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Tigran Voskanyan
Ответ AJIewka Enjoy!
Я может где-то упустил, а зачем она с ним в туалет пошла?
А вот просто так. Чел руку ей в трусы сувал, а она вместо того, чтобы убежать от него, пошла с ним туалет, может думала, что извиниться хочет или ноги ей отлизать.
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Катя Катя
Перепись длблебов спортс.ру можно назвать состоявшейся
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Tigran Voskanyan
Ответ Konstantin Meerov
сколько мерзких клоунов в комментах. надеюсь, что большую их часть пишут малолетние дебилы, потому что если это отцы, у которых дочери, то в этом случае все окончательно прогнило в нашем королевстве.
Наше общество действительно прогнило, если люди не знают, что такое презумция невиновности, которые думают, что раз человека заключили под стражу, то он 100 процентов виновен. Если ты отец, подумай, как твоего сына подставили и обвинили в изнасиловании. Сразу откажешься от него?
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Tigran Voskanyan
Ответ Badinoko
Я конечно осуждаю Алвеса, но это все рассказывает девушка, которую администраторы клуба подсадили сначала к одним гостям, потом пересадили к Алвесу, потом с ним пошла в туалет (зачем?) и подозреваю, что она так часто делает.
Да и то, что у неё следы спермы якобы нашли. Она могла до встречи с Алвесом заполучить от чужого эту сперму, чтобы целенаправленно кого-то подставить.
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Terrific World
У ти какая неженка, напоминает *** такая же недотрога, но на деле была местной давалкой, торговавшей собой по всем фронтам...
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Tigran Voskanyan
Практически уверен, что это подстава Алвеса. Не может спать, так, скажите, что она и есть не может, и дышать, и вообще у неё ПТСР в самой суровой форме и желание убить себя самыми мучительными способами.
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Djon2361
Ответ evil
Скорее, опять в клуб поедет
И опять её изнасилуют
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За наш футбол!
Кто же эту порядочную женщину так зарядил?!
А она только в одной кабинке боролась против насилия или во всех в разное время?🤼‍♂️
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MrWillSee
Ответ smr
я, конечно сильно извиняюсь , а какое отношение это новость имеет к футболу или спорту?
А ты подумай
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Konstantin Meerov
Ответ Armin.97
где и в какой религии разрешено пить алкоголь, открыто одеваться ещё и идти в клуб гдеее???
ты видимо совсем не понял мой комментарий из-за дислексии. те, кто своим детям все запрещают по религиозным соображениям, те и получают больше всего проблем с ними в будущем.

не упоротые христиане и иудеи и пьют и ходят в клубы и не видят в этом ничего постыдного.
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Konstantin Meerov
Ответ Александр Каретников
Ты или старый или глупый если не знаешь какие сейчас девушки и на что способны, вспомни шурыгину. И да нормальные девушки не пойдут в клуб , а шаб..олды вроде этой да. Ты наверное и не в курсе какой пробег у твоей жены Узнай ужаснёшься))
глупенький у нас ты. не повезло твоей женщине. не размножайся ни в коем случае
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Ударв
Так он ее вроде тока за сиську потрогал, откуда там уже презерватив вылез,? Или я что то пропустил?
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Sergunezio
Ответ Konstantin Meerov
ты реально считаешь, что в ночные клубы ходят только плохо воспитанные девочки и мальчики? в ночной клуб ходят, чтобы выпить и потанцевать. это нормальное времяпрепровождения для свободных и взрослых людей. секс там не на первом и не на втором месте, и если он случается, то должен быть по согласию. а самые разнузданные и оторванные девочки воспитываются в полной строгости в православных и католических семьях. это тебе для справки. почти все порноактрисы имели строгое воспитание и упоротых родителей, которые все своим детям запрещали, но они повзрослели и решили оторваться.
Костик кидай свой номер, объясню Тебе за таких дам, а если надо встретимся и поясню
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Sergunezio
Пусть эта шлюха сдохнет, заебала, бедный Дани, держись бро!
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Armin.97
Ответ Konstantin Meerov
ты реально считаешь, что в ночные клубы ходят только плохо воспитанные девочки и мальчики? в ночной клуб ходят, чтобы выпить и потанцевать. это нормальное времяпрепровождения для свободных и взрослых людей. секс там не на первом и не на втором месте, и если он случается, то должен быть по согласию. а самые разнузданные и оторванные девочки воспитываются в полной строгости в православных и католических семьях. это тебе для справки. почти все порноактрисы имели строгое воспитание и упоротых родителей, которые все своим детям запрещали, но они повзрослели и решили оторваться.
где и в какой религии разрешено пить алкоголь, открыто одеваться ещё и идти в клуб гдеее???
0
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Бухгалтер2021
посадите его уже
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Carrier
Дайте фотку уже
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AJIewka Enjoy!
Я может где-то упустил, а зачем она с ним в туалет пошла?
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Александр Каретников
Ответ Konstantin Meerov
ты реально считаешь, что в ночные клубы ходят только плохо воспитанные девочки и мальчики? в ночной клуб ходят, чтобы выпить и потанцевать. это нормальное времяпрепровождения для свободных и взрослых людей. секс там не на первом и не на втором месте, и если он случается, то должен быть по согласию. а самые разнузданные и оторванные девочки воспитываются в полной строгости в православных и католических семьях. это тебе для справки. почти все порноактрисы имели строгое воспитание и упоротых родителей, которые все своим детям запрещали, но они повзрослели и решили оторваться.
Ты или старый или глупый если не знаешь какие сейчас девушки и на что способны, вспомни шурыгину.
И да нормальные девушки не пойдут в клуб , а шаб..олды вроде этой да.
Ты наверное и не в курсе какой пробег у твоей жены
Узнай ужаснёшься))
+2
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Александр Степанов
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну хоть в туалет ходить может
Про это адвокат поведает в следующий раз ... В таком резонансном сериале заинтересовано много людей , он не должен быть тихим и коротким ... show must go on
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GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
сказал маленький таджичонок)) ты и с 50 грамм свалишься)))
У вас в ауле из чего настойки пьют? Из риса?)
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Nightblackwolf
Ответ Konstantin Meerov
да, потому что он избалованный нарцисс из трущоб, который выбился из грязи в князи и считает, что ему все сойдет с рук. или ты считаешь, что насилуют только таксисты и курьеры?
Думаю насилует те, у кого беда с головой и недостаток внимания и контактов.
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Konstantin Meerov
Ответ Nightblackwolf
Ты реально считаешь, что богатый и популярный Алвес, будет какую-то шаболду насиловать? С его славой и деньгами, там любая почти даст.
да, потому что он избалованный нарцисс из трущоб, который выбился из грязи в князи и считает, что ему все сойдет с рук. или ты считаешь, что насилуют только таксисты и курьеры?
0
0
0
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Nightblackwolf
Ответ Konstantin Meerov
ты реально считаешь, что в ночные клубы ходят только плохо воспитанные девочки и мальчики? в ночной клуб ходят, чтобы выпить и потанцевать. это нормальное времяпрепровождения для свободных и взрослых людей. секс там не на первом и не на втором месте, и если он случается, то должен быть по согласию. а самые разнузданные и оторванные девочки воспитываются в полной строгости в православных и католических семьях. это тебе для справки. почти все порноактрисы имели строгое воспитание и упоротых родителей, которые все своим детям запрещали, но они повзрослели и решили оторваться.
Ты реально считаешь, что богатый и популярный Алвес, будет какую-то шаболду насиловать? С его славой и деньгами, там любая почти даст.
+3
0
+3
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