Адвокат жертвы заявила, что девушка не может спать после изнасилования.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», « » и « » несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

– В каком физическом и психологическом состоянии находится ваш клиент?

– Она получает психологическую поддержку со стороны государственной организации, специализирующейся на помощи жертвам насилия. Клиника назначила комплексное лечение, направленное на то, чтобы избежать любого вида инфекционных заболеваний, поскольку презерватив не использовался.

Она также проходит фармакологическое лечение анксиолитиками (средства, снимающие тревогу – прим. Sports.ru), чтобы иметь возможность спать, но она сказала мне, что не может заснуть с момента дачи показаний.

Мы также стараемся держать ее как можно дальше от средств массовой информации, чтобы она не смотрела телевизор и ничего не слушала, чтобы она не расстраивалась, но это трудно. Дело освещают по все телеканалам, потому что он [Алвес] – известный человек.

Изнасилования происходят каждую неделю, но они не имеют такого резонанса. В какой-то момент ее могут идентифицировать. Этого она боится сильнее всего, – сказала Эстер Гарсия Лопес.

Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»

У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании

Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет