Переход Дзюбы в «Пари НН» может сорваться из-за утечки данных о деталях сделки (Иван Карпов)

Переход Артема Дзюбы в «Пари НН» может сорваться.

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что нападающий присоединится к «Пари НН». По его сведениям, решение о переходе Дзюбы в команду принял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня утром спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов опроверг информацию о том, что Дзюба переходит в клуб.

Как пишет Карпов, «Пари НН» может отказаться от услуг Артема из-за негативной реакции части аудитории на его высокую зарплату (сообщалось, что за полгода в « » форвард хотел получить 500 тысяч евро).

Решение по Дзюбе было принято, но после утечки данных о деталях сделки переход оказался под угрозой срыва.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант

Куда отправим Дзюбу? Варианты – от Саудовской Аравии до Медиалиги