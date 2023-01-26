Переход Дзюбы в «Пари НН» может сорваться из-за утечки данных о деталях сделки (Иван Карпов)
Переход Артема Дзюбы в «Пари НН» может сорваться.
Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что нападающий присоединится к «Пари НН». По его сведениям, решение о переходе Дзюбы в команду принял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Сегодня утром спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов опроверг информацию о том, что Дзюба переходит в клуб.
Как пишет Карпов, «Пари НН» может отказаться от услуг Артема из-за негативной реакции части аудитории на его высокую зарплату (сообщалось, что за полгода в «Пари НН» форвард хотел получить 500 тысяч евро).
Решение по Дзюбе было принято, но после утечки данных о деталях сделки переход оказался под угрозой срыва.
Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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У Кержакова 226 мячей (по системе "Клуба Федотова") или 233 мяча (по системе "Клуба 100 СЭ"). У Дзюбы 217. Чем дальше, тем меньше шансов.
А других кандидатов и близко нет.