Переход Дзюбы в «Пари НН» может сорваться из-за утечки данных о деталях сделки (Иван Карпов)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Футбол

Переход Артема Дзюбы в «Пари НН» может сорваться.

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что нападающий присоединится к «Пари НН». По его сведениям, решение о переходе Дзюбы в команду принял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня утром спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов опроверг информацию о том, что Дзюба переходит в клуб.

Как пишет Карпов, «Пари НН» может отказаться от услуг Артема из-за негативной реакции части аудитории на его высокую зарплату (сообщалось, что за полгода в «Пари НН» форвард хотел получить 500 тысяч евро).

Решение по Дзюбе было принято, но после утечки данных о деталях сделки переход оказался под угрозой срыва.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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redbalance
Это та чудила бородатая, которая писала что Тавареш не перейдет в Спартак ибо Шахтер не разрешает португалам продавать игрока.
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Spartakus1984
Так пропишите ему бонусы-будет забивать -получит деьги,не будет забивать получит мало.Дзюба уже тоже не в том положении,что бы его хотелки удовлетовряли,ему никто не даст столько сколько хочет,или соглашается или завершает карьеру.
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Максим Пантелеев
Ивана Карпова найдет охранка губера и ноги переломают за такие политические подставы. Брать Рукастого,да еще за деньги, в наше время - удар по карьере любого политика.
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Максим Пантелеев
Ответ goshforever
Как ни относись к Дзюбе как к человеку, но жаль, что он как спортсмен весь 2022 год спустил непонятно на что. У Дзюбы был реальный шанс обойти Кержакова, который до сих пор в России главбомбардир. И в сборной, и по общему количеству мячей за картеру. У Кержакова 226 мячей (по системе "Клуба Федотова") или 233 мяча (по системе "Клуба 100 СЭ"). У Дзюбы 217. Чем дальше, тем меньше шансов. А других кандидатов и близко нет.
Дзюбина стата фуфло и лбители футбола об этом знают. Гол Павлюченко англичанам запомнят на всю жизнь, а Рукастик со своими 10-0 с Сан Марино нафиг иронию вызывать будет. Дзюбу вообще футболом вспоминить не будут.Нечего там вспомнить.сам ни одного гола за всю карьеру не придумал.
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Максим Пантелеев
Ответ Hong Kil
Так инсайдеры и работают. Выдают фейк, потом придумывают какие то обстоятельства, которые помешали. Вспомните Захарянца в Челси, а потом "невозможность прохода платежа". Это просто обычные фейкометы.
Ну Захаряном вполне могли интесоваться, а фейки уже сами по себе жить начали. Тому что спортсу выгодно на феках траффик рубить.
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Максим Пантелеев
Просто НН и не планировал брать Дзюбу. А цель вброса - уложить вам на подкорку ,мол Дзюба никому не нужен,потому что сильно дорогой, а не потому что токсичный пень. Ну или я вообще не вижу смысла во вбросе. Разве что Карпов организовывает траффик для Спортса.
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гилберт
У нас утечка, утечка!!!
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Кузя23
Ху из Иван Карпов?
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goshforever
Как ни относись к Дзюбе как к человеку, но жаль, что он как спортсмен весь 2022 год спустил непонятно на что. У Дзюбы был реальный шанс обойти Кержакова, который до сих пор в России главбомбардир. И в сборной, и по общему количеству мячей за картеру.

У Кержакова 226 мячей (по системе "Клуба Федотова") или 233 мяча (по системе "Клуба 100 СЭ"). У Дзюбы 217. Чем дальше, тем меньше шансов.

А других кандидатов и близко нет.
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mad butcher
СК РФ заинтересовался, откуда губернатор решил взять 35 млн рублей на полугодовую зарплату Дзюбе?
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siragh@yandex.ru
Какой камикадзе согласится подписать его и платить из госбюджета такие деньги?
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Сергей Фетисов
Интересно.а почему не в рублях зарплата.Или губернатор забыл нац.валюту.Другое интересно с чьего кармана такая зарплата?
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Алексей Ларин
Губернатор захотел развалить команду? От Дзюбы толку не будет, он не будет пахать как остальные.
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Dinamik1
Иван карпов яркий предстовитель наших сми.Хотя Карпов и Дзюба очень похожи.
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Hong Kil
Так инсайдеры и работают. Выдают фейк, потом придумывают какие то обстоятельства, которые помешали. Вспомните Захарянца в Челси, а потом "невозможность прохода платежа". Это просто обычные фейкометы.
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StHappyOne
Ору. Я сейчас тоже напишу, что Дзюба в МЮ, а потом напишу, что отказались из-за утечки. Прости, Дзюба. Обломал тебе переход в МЮ
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mnogokotin-
35 лямов за полгода. норм так?
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korobokchekhova
Ответ Константин Эсперов
С ссылкой на анонимные источники
В команде и в команде губернатора))
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Илья Богданов
Получается, теперь срыв перехода может сорваться из-за утечки данных о возможном срыве сделки?
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timerassl
Так Карпов остался без источников
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Егор Егор
Ответ Белые штаны Хави
Иван Карпов написал что Дзюба в нн, теперь Иван Карпов написал что отказались от дзюбы из-за утечки. Либо Иван Карпов набздел, либо из-за него от дзюбы отказались. В обоих случаях Иван Карпов - чyдak на букву м
А что это тогда за игрок и условия такие, что из за утечки приходиться оправдываться?)
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Ar Monohrom
Вспомнил шутку: сам пукнул сам понюхал. Клоунада. Сначала сказал что переход булет, ад сам губернатор принял решения. Теперь сам себе противоречит
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ФКСМ..ХКСЮ
Санта барбра
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Xameleon1992
Ответ Герман Блант
Надо же на бутылку заработать)
У него стул сломался?)
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mr.snooker
чё не о деревянных рубликах новость? любяць западэнское🇷🇺🧎🏻‍♀️🤡
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