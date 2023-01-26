«Барселона» рассматривает продажу Barça TV. Это может стать новым рычагом (Què T’hi Jugues)

Теги Барселона Ла Лига бизнес телевидение деньги Футбол

«Барселона» планирует активировать новый финансовый рычаг. 

Каталонский клуб рассматривает вариант с продажей Barça TV, сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Què T’hi Jugues.

«Барса» ищет способы вписаться в ограничения по сумме зарплатной ведомости.

И хотя в «блаугране» понимают, что единственный способ выполнить требования, которые предъявляет ЛаЛига, – это сократить зарплаты игроков, клуб все равно рассматривает продажу клубного канала для получения дополнительного дохода.

Отмечается, что эта операция может стать новым финансовым рычагом, особенно учитывая тот факт, что в данный момент Barça TV является убыточным активом.

«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?

Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?

Материалы по теме

103 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
Хави надо срочно брать все возможные трофеи. в ЛЕ тоже много денег можно заработать. Сейчас Барса очень нуждается. Можно кого-то продать и сделать ставку на академию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ответ человек-муравей человек-физрук
чтобы привлекать спонсоров надо быть на вершине. Барса продала всего 40 млн евро дохода в год. с выручкой 800 это мелочь
Что бы привлекать спонсоров нужно быть популярным. Опять таки, куда больше влияет статус и узнаваемость бренда для спонсоров, нежели трофеи в течении пары лет. Если Барселона даже 5 лет будет без трофеев, менее привлекательной для спонсоров она не станет.

"Продала всего 40, выручка 800" - это работает немного не так.
Продала 40 млн - ложь. Нет точной цифры на данный момент о продажах, есть лишь перспективы.
Например. В прошлом году на телеправах Барселона заработал 160 млн. Сейчас Барселона продала уже 25% дохода от телеправ на 25 лет Sixth Street. При нынешней цифре это 1 млрд за 25 лет. Далее факт - доходы от телеправ растут чуть ли не ежегодно. Через 25 лет элементарно дойдет и до 1,5 млрд. При этом эти 40 млн, о которых ты написал - это только проданные телеправа за 1 сезон. Это все, что Барселона продала? В таком случае ты пропустил очень много новостей.
Банально, Barсa Licensing and Merchandising. В сезоне 18/19 это 65 млн прибыли. 49% акций продано. Это еще сверху 30 млн в год потерь.
Ну и далее по списку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real Madrid
Хаха вот это да😄😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Lana Rhoades
🤡 Обиделся за бчк
Тебя вообще надо было продать согласно твоему нику. Видно, что ты светло-синий и такие е..аны тебя плюсуют😀😀 мне-то пох на плюсы, всякую ересь не несу как вы.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
Ответ arspurs9
Какие доходы снизятся, если она и так продала многие будущие доходы? Открою секрет, но большие клубы вроде Барселоны или Реала зарабатывают в основном совсем не на трофеях и их отсутствие на протяжении 2-3 сезонов никак на финансовую составляющую клуба не повлияют. А вот продажа всего своего (по сути делая из великого клуба обычный клуб легкого поведения) - огромный удар по финансовым перспективам.
чтобы привлекать спонсоров надо быть на вершине. Барса продала всего 40 млн евро дохода в год. с выручкой 800 это мелочь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wadwill13
Ответ Этот Райола хочет денег
год спустя- Лапорта продал клубную плазму и факс
При чем продал за 10 процентов от цены своему сыну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ответ человек-муравей человек-физрук
разница в том что Барса не может быть бестрофейником как Тотенхэм потому что снизятся доходы. а тогда смысл экономить? если эту разницу можно потратить на игроков и взять трофеи
Какие доходы снизятся, если она и так продала многие будущие доходы?
Открою секрет, но большие клубы вроде Барселоны или Реала зарабатывают в основном совсем не на трофеях и их отсутствие на протяжении 2-3 сезонов никак на финансовую составляющую клуба не повлияют. А вот продажа всего своего (по сути делая из великого клуба обычный клуб легкого поведения) - огромный удар по финансовым перспективам.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
Ответ arspurs9
А причем тут Тоттенхэм? Долгов у шпор больше - чистая правда (только не намного). Разница в том, что сколько там Барселона должна в течении года? 300+ выплатить? У Тоттенхэма вся основа долга - кредит на лучший стадион у Bank of America, HSBC и Goldman Sachs. Кредиты долгосрочные с очень низкой процентной ставкой и оказывают слабое влияние на финансовую составляющую клуба. Никаких проблем с подписанием или регистрацией игроков у клуба нет, все долги распределены и структурированы. Вот и разница.
разница в том что Барса не может быть бестрофейником как Тотенхэм потому что снизятся доходы. а тогда смысл экономить? если эту разницу можно потратить на игроков и взять трофеи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Егрис
главное телеграф не продавать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ответ человек-муравей человек-физрук
почему Тотенхэм так не делает? у него долгов больше чем у Барсы
А причем тут Тоттенхэм? Долгов у шпор больше - чистая правда (только не намного). Разница в том, что сколько там Барселона должна в течении года? 300+ выплатить? У Тоттенхэма вся основа долга - кредит на лучший стадион у Bank of America, HSBC и Goldman Sachs. Кредиты долгосрочные с очень низкой процентной ставкой и оказывают слабое влияние на финансовую составляющую клуба. Никаких проблем с подписанием или регистрацией игроков у клуба нет, все долги распределены и структурированы. Вот и разница.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
Следующий рычаг продажа футбольной базы, а потом Камп Ноу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
Ответ arspurs9
Любой нормальный клуб: сбросить балласт, обновить зп ведомость, распродать часть игроков, сделать шаг назад и перезагрузиться. Барселона: 🤡
почему Тотенхэм так не делает? у него долгов больше чем у Барсы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Franco
Ответ Chuha-Motibg
Барса ТВ убыточный актив. Кто купит убыточный актив? Разве что Бартомеу
Кто покупает банкротные компании по MA? Те кто планирует сделать из убыточной базы успешную компаниб, но откуда вам знать о mergers and acquisitions
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Ответ Born is the King
Вряд-ли 1,5 евро изменят финансовое состояние Барселоны
Переоцениваешь легенду
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Franco
Ответ Jack Daniels
самый жалкий прием в споре - перевести стрелки
То есть "любой другой клуб" это не перевод стрелок?) Барса не любой и не другой
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Ответ SanEffect
Такие новости специально создаются для местных петросянов и плюсодрочеров.
Типа ригоберки или гуруфутбола?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZhano__
Не команда, а один сплошной рыгач!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Ответ Тюменец
Станет филиалом Матч ТВ.
А вот вообще бы было отличной идеей для матча купить. Но... 2402
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Universal1000
Ответ corazón blanco
Если это убыточный актив то конечно лучше с ним расстаться Барселоне. Лапорта конечно хорош, в том плане, что находит лазейки и старается выжать максимум, но это рано или поздно аукнется. Бартомеу развалил такое наследие, что ещё Лапорте и будущим президентам разгребать. Хотя "модель" с продажей нескольких игроков, ставкой на Ла Мансию и перезапуститься выглядит куда более правильным решением и менее болезненным в будущем. Но Лапорта не может допустить, чтобы Барселона несколько лет оставалась с футбольной позиции в тени, поэтому и идёт на всякие уловки.
Фигня это всё.)
Держать топ-состав звездные экономически как раз целесообразнее. Победы, трофеи, зрительскией интерес, прожажа атрибутики, билетов и пр. Чистый профит.)
Кредитные бабки или свои - не важно.
Куда хуже жить по средствам. Как Севилья, Порту, Бенфика или Аякс. Ни единого шанса выйти на топ-уровень, сколько там Антони и Феликсов не продавай за 100 лямов. Для суперклуба эт могила
Лапорта всё делает абсолютно верно.)
Один хрен Барселона сверхдоходный клуб дохера зарабатыювающий и неизбежно все дыры финансовые со временем закроются сами по себе, тем более ведомость зарплатная уже скоро будет в 2 раза ниже, чем в 2020. Изи. Продажа всякой ерунды типа Барса студиос - это чисто для поржать, ноль потерь по факту.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AdP
Вместо Барсы ТВ будет Brazo de Palanca TV
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ericssons
Потом создать Barça TV 2 и тоже продать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Universal1000
Ответ arspurs9
Любой нормальный клуб: сбросить балласт, обновить зп ведомость, распродать часть игроков, сделать шаг назад и перезагрузиться. Барселона: 🤡
Нормальный клуб - это середняки-неудачники вроде Тоттенэма чтоль? Не катит.
Барселона спокойно перезагрузится, продолжая бороться за трофеи всё же и покупая топов ага.)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Что там по бюрофаксу?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Не понимаю, почему нельзя какое-то время пожить по средствам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KerroChelsea
Ответ Zemanuha
Де Йонг чистыми 28млн, Левандовский с бонусами под 15млн.
Нет, ну Левандовски это детище Лапорты. Его считать нельзя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий