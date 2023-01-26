«Барселона» рассматривает продажу Barça TV. Это может стать новым рычагом (Què T’hi Jugues)
«Барселона» планирует активировать новый финансовый рычаг.
Каталонский клуб рассматривает вариант с продажей Barça TV, сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Què T’hi Jugues.
«Барса» ищет способы вписаться в ограничения по сумме зарплатной ведомости.
И хотя в «блаугране» понимают, что единственный способ выполнить требования, которые предъявляет ЛаЛига, – это сократить зарплаты игроков, клуб все равно рассматривает продажу клубного канала для получения дополнительного дохода.
Отмечается, что эта операция может стать новым финансовым рычагом, особенно учитывая тот факт, что в данный момент Barça TV является убыточным активом.
«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?
Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?
"Продала всего 40, выручка 800" - это работает немного не так.
Продала 40 млн - ложь. Нет точной цифры на данный момент о продажах, есть лишь перспективы.
Например. В прошлом году на телеправах Барселона заработал 160 млн. Сейчас Барселона продала уже 25% дохода от телеправ на 25 лет Sixth Street. При нынешней цифре это 1 млрд за 25 лет. Далее факт - доходы от телеправ растут чуть ли не ежегодно. Через 25 лет элементарно дойдет и до 1,5 млрд. При этом эти 40 млн, о которых ты написал - это только проданные телеправа за 1 сезон. Это все, что Барселона продала? В таком случае ты пропустил очень много новостей.
Банально, Barсa Licensing and Merchandising. В сезоне 18/19 это 65 млн прибыли. 49% акций продано. Это еще сверху 30 млн в год потерь.
Ну и далее по списку.
Открою секрет, но большие клубы вроде Барселоны или Реала зарабатывают в основном совсем не на трофеях и их отсутствие на протяжении 2-3 сезонов никак на финансовую составляющую клуба не повлияют. А вот продажа всего своего (по сути делая из великого клуба обычный клуб легкого поведения) - огромный удар по финансовым перспективам.
Держать топ-состав звездные экономически как раз целесообразнее. Победы, трофеи, зрительскией интерес, прожажа атрибутики, билетов и пр. Чистый профит.)
Кредитные бабки или свои - не важно.
Куда хуже жить по средствам. Как Севилья, Порту, Бенфика или Аякс. Ни единого шанса выйти на топ-уровень, сколько там Антони и Феликсов не продавай за 100 лямов. Для суперклуба эт могила
Лапорта всё делает абсолютно верно.)
Один хрен Барселона сверхдоходный клуб дохера зарабатыювающий и неизбежно все дыры финансовые со временем закроются сами по себе, тем более ведомость зарплатная уже скоро будет в 2 раза ниже, чем в 2020. Изи. Продажа всякой ерунды типа Барса студиос - это чисто для поржать, ноль потерь по факту.
Барселона спокойно перезагрузится, продолжая бороться за трофеи всё же и покупая топов ага.)