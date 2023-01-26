« » планирует активировать новый финансовый рычаг.

Каталонский клуб рассматривает вариант с продажей Barça TV, сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Què T’hi Jugues.

«Барса» ищет способы вписаться в ограничения по сумме зарплатной ведомости.

И хотя в «блаугране» понимают, что единственный способ выполнить требования, которые предъявляет , – это сократить зарплаты игроков, клуб все равно рассматривает продажу клубного канала для получения дополнительного дохода.

Отмечается, что эта операция может стать новым финансовым рычагом, особенно учитывая тот факт, что в данный момент Barça TV является убыточным активом.

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