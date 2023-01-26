Australian Open. 1/2 финала. Рыбакина сыграет с Азаренко, Соболенко – с Линетт
Елена Рыбакина поборется с Викторией Азаренко в полуфинале Australian Open.
Арина Соболенко сыграет с Магдой Линетт.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 26 января, 11.30
- Дата проведения
- 26 января, 13.00
А вообще белорусский финал настолько реален, что аж дух захватывает)
Пускай уж случится, раз уж звезды так стали. Когда еще…
2,5 года прошло, как ваш майдан провалился - а тебя до сих пор не отпускает и бомбит? Мда...
слабенько идет подготовка . активней товарищи , активней .
загляну попозже проверить .