Australian Open. 1/2 финала. Рыбакина сыграет с Азаренко, Соболенко – с Линетт

Теги Australian Open результаты WTA Виктория Азаренко Магда Линетт Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина поборется с Викторией Азаренко в полуфинале Australian Open.

Арина Соболенко сыграет с Магдой Линетт.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
26 января, 11.30
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
26 января, 13.00
Онлайн матча

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45 комментариев

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Целиноградец
Ответ Антон Кривоногов
Играет весь Советский Союз и одна из стран участниц Варшавского договора, она же Польша😁
Ну нынче это бешеная гиена Европы.
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LEX757
Ответ ivan 07
С удовольствием ждем начала матча и полюбуемся , как Ленуля турнет Азаренко. Всем приятного наслаждения.
Ваня, закусывать надо.
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Влад Кабалов
Интересно, а если будет белорусский финал? Как вам?
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ModestBoy
Ответ Buharoid
За Лену Рыбакину, гетерам Лукашенки и без шлемов норм.
Ну за Магду ж ещё. Ну хз, Вика вроде дистанцировалась от Луки, после ситуации с братом хотя бы
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ModestBoy
Болеем за наших! Белорусы сегодня будут топить за Магду!
+1
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ivan 07
С удовольствием ждем начала матча и полюбуемся , как Ленуля турнет Азаренко. Всем приятного наслаждения.
+1
-1
0
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LEX757
Ответ Bakulia
Ребята, пожалуйста поделитесь стримом !!!
http://goooool.org/tennis.html
0
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ajg
Ответ ivan 07
Стиль игры Елены будет прекрасным.,а победа яркая.
Этот стиль у обоих: Лупи сильнее - беги быстрее.. Упадок.
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Bakulia
Ребята, пожалуйста поделитесь стримом !!!
0
0
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Sweet Little Sister
Вика , даёшь финал !
+3
-3
0
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Sweet Little Sister
удачи беларуске !)
+3
-2
+1
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Sweet Little Sister
Ответ chemical brother
Дурачок, я не беларус)) Я россиянин. 2,5 года прошло, как ваш майдан провалился - а тебя до сих пор не отпускает и бомбит? Мда...
гордиться нечем
+3
-1
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Антон Кривоногов
Играет весь Советский Союз и одна из стран участниц Варшавского договора, она же Польша😁
+1
-1
0
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Черчесыч
Полуфинал просто как в геополитике, надо такой состав подобрался, как по заказу, просто чудо...
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andrus_k
За Викой минимум сет.
А вообще белорусский финал настолько реален, что аж дух захватывает)
Пускай уж случится, раз уж звезды так стали. Когда еще…
+7
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chemical brother
Ответ encaro_one
Онанируешь на коленьку или на батеньку? Когда крепче стоит?
Дурачок, я не беларус)) Я россиянин.
2,5 года прошло, как ваш майдан провалился - а тебя до сих пор не отпускает и бомбит? Мда...
+1
-4
-3
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Беня_Финитас
наиболее готовыми к АО были Пегула и Бенчич . одну прихлопнула Арина , вторую Вика . выводы делайте сами . рад , что наконец-то жопре-соплесовы выползли из кустов порадовать нас своими страданиями .

слабенько идет подготовка . активней товарищи , активней .
загляну попозже проверить .
+6
-5
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LEX757
Рыбакина не стенка подвинется,Вика удачи
+6
-6
0
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LEX757
Ответ Другая_
Там две юниорки в полуфинале, хоть бы новость родили.
Будут писать когда в Казахстан уедут.
+9
-1
+8
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LEX757
Ответ Галымжан Кулумбаев
Без шансов для Виктории будет матч
Поставь квартиру если ты так уверен, будешь с вокзала вещать.
0
-1
-1
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mrs Bennet
Во 2ом п/ф за Арину, в 1ом- Вика вряд ли переиграет Лену, но настрой у нее мощный, может и получится. Буду рада за обеих, и пусть победит сильнейшая.
+4
0
+4
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Другая_
Там две юниорки в полуфинале, хоть бы новость родили.
+6
0
+6
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Jesse Boy
Ответ Alexander Shozhal
Нет, Арина на удивление хорошо играет
Так в том-то и дело, вот всегда у неё так, отлично идёт, половину соперниц просто выносит, а наступает ПФ или Ф и бац, добрый вечер, наступает мандраж или фестиваль двойных... Хорошо хоть, что в этом сезоне она подачу очень серьезно поправила, контраст с предыдущими сезонами очевиден.
+2
0
+2
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Серик Кункабаев
🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿💪💪💪💪💪
+12
-1
+11
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ivan 07
Стиль игры Елены будет прекрасным.,а победа яркая.
+8
-5
+3
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