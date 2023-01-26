«Нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Чтобы выступать, можно согласиться с любыми требованиями». Анфиса Резцова о критериях МОК
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила возможный допуск россиян к международным стартам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
«Очень бы хотелось, чтобы нас допустили. Я думаю, что нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Для того чтобы выступать на соревнованиях, можно согласиться с любыми требованиями», – сказала Резцова.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
такая под любого подстилкой расстелится
да не будет никакой Олимпиады в прежнем формате,не будет,а таких АНфис надо из страны высылать с лишением гражданства.обалдевшая
До свидания ребята - это как?
Мы в печали - и не согласны.