«Нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Чтобы выступать, можно согласиться с любыми требованиями». Анфиса Резцова о критериях МОК

Теги МОК Олимпийская сборная России Анфиса Резцова Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила возможный допуск россиян к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Очень бы хотелось, чтобы нас допустили. Я думаю, что нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Для того чтобы выступать на соревнованиях, можно согласиться с любыми требованиями», – сказала Резцова.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekkart
А если скажут, вместо винтовок бегать с балалайками?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina Kistler
Ответ Elenstvo
А деньги-машины-квартиры за медали от гос-ва будут ждать?
Браво! И по поводу, что одни под пулями гибнут, а другие будут свой нейтралитет демонстрировать как- то плохо сочетается. Уже не одну Олимпиаду принимаем условия, или всех и под своими флагами и с гимном или .... выбор покажет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digger86
Ответ притвиц
Ну дура же набитая, а что сказать ребятам которыей сейчас там на Украине воюют , Вы тут стреляйте , а мы с этим не согласны, иначе нас нас на игры не пустят.
Сейчас можно быть только согласным?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
За дочь радеет понятное. Любовь к родной кровинушке всё равно сильнее прочей.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mt09
хоть тушкой, хоть чучелом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
Очень прямо т.е. крайне не патриотично и за это придётся отвечать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Российский пользователь
А может им всем ехать на "игры" СВО во главе с Анфисой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Beriya
Ответ Сергей Орлов
Протрезвела что ли?
Да нет, наверное опохмелилась и опять по новой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Beriya
Е мае, ну кто ей позвонил?опять всплыло(а) то что не тонет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
Призовые на международных стартах, сами себя не получат, согласен.😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Она пьёт всё что ей предложат или есть всё-таки какие-то предпочтения и ограничения ? Соглашаться на всё будешь в другом месте...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Протрезвела что ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Ответ Mohnatiy
Прямо совсем с ЛЮБЫМИ требованиями?
конкретно АНфиса готова на усе-сама на заборе написала
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
«Очень бы хотелось, чтобы нас допустили. Я думаю, что нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Для того чтобы выступать на соревнованиях, можно согласиться с любыми требованиями», – сказала Резцова.
такая под любого подстилкой расстелится
да не будет никакой Олимпиады в прежнем формате,не будет,а таких АНфис надо из страны высылать с лишением гражданства.обалдевшая
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
У нас есть спортсмены и спортивные чиновник, которые от всей души поддерживают СВО.

До свидания ребята - это как?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
притвиц
Ответ Oleg152762
Всё правильно, Анфиса Анатольевна! Жизнь у спортсмена одна! Хотя политическое условие в требованиях МОК лишнее. И здесь, действительно, можно согласиться, что оно направлено отделить спорсменов от части общества. А в спорте не место политике!
Вы правы жизнь у каждого одна, только вот распоряжаются жизнью по разному, кто-то врагов на фронте бьет, а кто-то открещивается от них ,что бы в спортивных играх поучаствовать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ Andrey Novikov
Какие деньги? Думаю МС РФ деньги таким призёрам ОИ не выделят. Разделят на альтернативных :-))
Выделит. Потому что не спортсмены будут принимать решение о согласии с условиями МОК.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
притвиц
Ну дура же набитая, а что сказать ребятам которыей сейчас там на Украине воюют , Вы тут стреляйте , а мы с этим не согласны, иначе нас нас на игры не пустят.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
- можно согласиться с любыми требованиями.

Мы в печали - и не согласны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Ответ Viks
Чтобы выступать, можно согласиться с любыми требованиями». Потому что деньги не пахнут.
Какие деньги? Думаю МС РФ деньги таким призёрам ОИ не выделят. Разделят на альтернативных :-))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elenstvo
А деньги-машины-квартиры за медали от гос-ва будут ждать?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиса80
За свой счет могут ехать на любых.За счет государства будьте любезны уважать и флаг и гимн и любить Россию !
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elenavasilevna
Ответ Oleg152762
Всё правильно, Анфиса Анатольевна! Жизнь у спортсмена одна! Хотя политическое условие в требованиях МОК лишнее. И здесь, действительно, можно согласиться, что оно направлено отделить спорсменов от части общества. А в спорте не место политике!
Отделить спортсменов от той части общества, которая их содержит?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luna02
С любыми-нельзя.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elenavasilevna
Ответ Orange carrot
А если требование будет написать что Анфиска дура и крыша у нее поехала?
ну сказала же, что в любых условиях)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий