«Нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Чтобы выступать, можно согласиться с любыми требованиями». Анфиса Резцова о критериях МОК

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила возможный допуск россиян к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Очень бы хотелось, чтобы нас допустили. Я думаю, что нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Для того чтобы выступать на соревнованиях, можно согласиться с любыми требованиями», – сказала Резцова.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие