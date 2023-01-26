Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде. Кейта играл за «Интер» в сезоне-2018/19
Мауро Икарди подозревает Ванду Нару в измене с Кейта Бальде.
Испанский журналист Жорди Мартин со ссылкой на источники в окружении Икарди сообщает, что во вторник Ванда после ссоры с Мауро улетела в Дубай, где ее встретил Бальде, который сейчас находится там на тренировочном сборе со «Спартаком».
По информации журналиста, Икарди узнал об измене по операциям с его банковской картой.
Как следует из последних публикаций в социальных сетях, Ванда действительно находится в Дубае.
Сам Икарди также прокомментировал ситуацию в соцсетях. Нападающий «Галатасарая», арендованный у «ПСЖ», опроверг информацию о ссоре с Вандой и обратился к супруге Бальде Симоне Гуатьери.
«У меня есть сообщения, фотографии и все, что он отправлял в личные сообщения, потому что моя собственная жена отправила их мне – очевидно, я не собираюсь их публиковать.
Вечером я связался с этой девушкой (речь о Симоне Гуатьери – прим. Sports.ru) и хочу пояснить, что у меня не было никакой ссоры с Вандой, мы до 6 утра говорили по видеосвязи, обсуждая возвращение наших детей.
Я также хочу уточнить, что Ванда не использует мою [банковскую] карту – у нее есть собственный счет в Аргентине», – написал Икарди.
Следом футболист опубликовал скриншоты переписки Ванды с Бальде и журнала вызовов, в котором отражены звонки жены футболиста «Спартака».
Кейта Бальде был партнером Мауро Икарди по «Интеру» в сезоне-2018/19 – футболист выступал за миланский клуб на правах аренды из «Монако».
Напомним, что Ванда Нара ушла к Мауро Икарди от Макси Лопеса, когда оба аргентинца выступали за «Сампдорию».
Ванду не в чем обвинять, любой мужчина, даже самый любящий и хорошо выглядящий, приедается за годы брака и женщинам хочется нового мяса.
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