Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде. Кейта играл за «Интер» в сезоне-2018/19

Теги Спартак ПСЖ Интер премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Галатасарай светская хроника Мауро Икарди Кейта Бальде соцсети девушки и спорт Ванда Нара Футбол

Мауро Икарди подозревает Ванду Нару в измене с Кейта Бальде.

Испанский журналист Жорди Мартин со ссылкой на источники в окружении Икарди сообщает, что во вторник Ванда после ссоры с Мауро улетела в Дубай, где ее встретил Бальде, который сейчас находится там на тренировочном сборе со «Спартаком».

По информации журналиста, Икарди узнал об измене по операциям с его банковской картой.

Как следует из последних публикаций в социальных сетях, Ванда действительно находится в Дубае.

Сам Икарди также прокомментировал ситуацию в соцсетях. Нападающий «Галатасарая», арендованный у «ПСЖ», опроверг информацию о ссоре с Вандой и обратился к супруге Бальде Симоне Гуатьери.

«У меня есть сообщения, фотографии и все, что он отправлял в личные сообщения, потому что моя собственная жена отправила их мне – очевидно, я не собираюсь их публиковать.

Вечером я связался с этой девушкой (речь о Симоне Гуатьери – прим. Sports.ru) и хочу пояснить, что у меня не было никакой ссоры с Вандой, мы до 6 утра говорили по видеосвязи, обсуждая возвращение наших детей.

Я также хочу уточнить, что Ванда не использует мою [банковскую] карту – у нее есть собственный счет в Аргентине», – написал Икарди.

Следом футболист опубликовал скриншоты переписки Ванды с Бальде и журнала вызовов, в котором отражены звонки жены футболиста «Спартака».

Кейта Бальде был партнером Мауро Икарди по «Интеру» в сезоне-2018/19 – футболист выступал за миланский клуб на правах аренды из «Монако».

Напомним, что Ванда Нара ушла к Мауро Икарди от Макси Лопеса, когда оба аргентинца выступали за «Сампдорию».

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132 комментария

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Ritac Suleymanov
Сколько шума из-за одной потасканной шаболды..
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poolshh
Я не понял, он женами хочет с негритенком спартаковским поменяться?
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Владимир Муравьев
спартак вечно в отвратительных историях засветится ...их нужно было осветить а не химки
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Zemanuha
Ответ mrJerico
Что они в ней нашли... Или потеряли , в этом бездонном колодце)
Наверное она отлично пылесосить.
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pont77
Что поделать, полигамность - это инстинкт, заложенный в Homo sapiens.

Ванду не в чем обвинять, любой мужчина, даже самый любящий и хорошо выглядящий, приедается за годы брака и женщинам хочется нового мяса.
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Юрий Костыгин
Когда Макси Лопес за "Москву" играл Ванда здесь жила? А тот тут ещё что-нибудь как откроется!
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TravenS
"Я не собираюсь публиковать"
Также он: следом футболист опубликовал...
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Трент Резнор
Да что же там за дыра, что туда футболисты один за одним попадают?
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Интересная личность
У меня такое ощущение, что я один не спал с Вандой
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Serhio Roberto
Икарди- образцово-показательный олень из французской палаты мер и весов.
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kuznez.molot.
Ответ Давид Agabekyan
Они? Только Икарди. Бальде чпокнулся и улетел
Ну так то сосочка хорошая
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Onion
Кейта: В команде так ее и называли - Большая ВандА.
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SerGa
Ответ Григорий Звонов
В любом случае это на одного больше чем у вас.
Ха-ха! Хорошо умыл конявого!
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ eskerro
Я тебе 15 плюсов поставил 🤣🤣🤣🤣
Извини, я тебе только один)))
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Жлобиньо
Сколько волка не корми…
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HellLight
На ней клейма негде ставить от измен, с виду очень на любиьеля, а она вертит Икарди как хочет. Это же надо такого подкаблучника отыскать. Настоящая находка.
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Лига Мастеров
У Балдэ большой балдэ итог
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Zakal
Ответ tolstiy
Ну по правде, когда икарди с вандой начали, она с лопесом уже не жила- выгнала за измены его...
Ванда пиши подалуйста на испанском языке и перелогинься
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2ran
Бальде любит варенье?
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Лига Мастеров
У Балдэ большой балдэ итог
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Лига Мастеров
У Балдэ большой балдэ итог
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Russia-nn
Ответ Vano from Tbilisi
Икарди: я не куколд, я случайно в кадр попал У чувака вообще есть чувство собственного достоинства?
Ему лечиться уже надо , это прям зависимость от человека
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Андрей Владимирович
Теперь я на 100% уверен для кого Дзюба наяривал в тот день
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romanbanan
Ветки Спартака и Икарди должны были пересечься рано или поздно...
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RUS>
кто вообще привез эту черную игру в Спартак?
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